AFP
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Ousmane Dembele, Luis Enrique’nin yedek bırakma kararı karşısında ‘şaşkın’; PSG patronu, AS Monaco maçı için yaptığı kadro kumarını açıkladı
Dembele, Monaco maçında yedek kulübesinde
Dembele, cuma günü Monaco'ya karşı oynanan maçta ilk 11'de yer almadı. Teknik direktör Enrique, hücum oyuncusunu yedekler arasında göstererek hem taraftarları hem de yorumcuları şaşırttı. Tecrübeli futbolcu sonunda 68. dakikada oyuna girdi, ancak takımına Monaco karşısında galibiyeti getiremedi.
Ballon d'Or kazanan oyuncunun yedeğe çekilmesi büyük yankı uyandırdı, özellikle de son dönemdeki programı göz önüne alındığında. Kendisi kısa süre önce Rennes karşısında oyundan erken alınmış, Lille maçında ise tamamen dinlendirilmişti. L'Equipe'e göre Dembele, teknik direktörün bu tercihi karşısında kulüp içinde çok sert bir tepki verdi. Fransa milli takım oyuncusu, kulübün antrenman tesislerinden uzakta geçirdiği dinlenme döneminin ardından maça ilk 11'de başlamayı tamamen bekliyordu.
- Getty Images Sport
Forvetin sürelerini yönetmek
Oyuncunun bu karara gözle görülür şekilde şaşırmasına rağmen Enrique, herhangi bir tartışmayı hızla küçümsedi. İspanyol teknik adam, sezonun zorlu başlangıcının ardından Dembele'nin iş yükünü sadece yönettiğini açıkladı.
Enrique basına, "Her oyuncuda şartlar farklıdır" dedi. "Ousmane, iki Süper Kupa'da [UEFA Süper Kupa ve Trophee des Champions] oynamak için çaba göstermişti. Bundan sonra biraz dinlendi."
Teknik direktör, 27 yaşındaki oyuncunun oyuna sonradan girip yaptığı katkıda diri göründüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün 20 ya da 25 dakika çok iyi bir seviyede oynadı."
Enrique ile arada bir sorun yok
En önemlisi, Dembele ile teknik direktörü arasında sürtüşmenin sürdüğüne dair bir durum yok. Hücum oyuncusu, Enrique'nin kendine özgü futbol felsefesine ve oyuncu yönetimi tarzına tamamen aşina. İspanyol teknik adam, kilit oyuncularının egolarını zaman zaman dürterek onları motive etmesiyle bilinen bir isim haline geldi.
Ayrıca PSG'nin patronu, takımının sezon ilerledikçe ivme kazanacak şekilde kurgulandığını sürekli dile getirdi. Bu kademeli yükselişin bir parçası olarak Enrique, yıldız hücumcusunu takıma istikrarlı biçimde yeniden entegre etmeyi planlıyor.
Teknik direktör, "Şu anda oynama sürelerini artırmaya başlıyoruz. Onu yeniden sahada görmekten mutluyuz ve önümüzdeki maçlarda da böyle olacak" diyerek sözlerini noktaladı.
- Getty Images Sport
Odak Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Dembele artık yaşadığı hayal kırıklığını Avrupa sahnesinde maçı kazandıracak bir performansa dönüştürmeye çalışacak. PSG, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk ettiğinde yeniden sahaya çıkacak. Ligue 1'de sürelerinin kısıtlanmasının ardından dinlendirilen hücum oyuncusunun ilk 11'e dönmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.
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