En önemlisi, Dembele ile teknik direktörü arasında sürtüşmenin sürdüğüne dair bir durum yok. Hücum oyuncusu, Enrique'nin kendine özgü futbol felsefesine ve oyuncu yönetimi tarzına tamamen aşina. İspanyol teknik adam, kilit oyuncularının egolarını zaman zaman dürterek onları motive etmesiyle bilinen bir isim haline geldi.

Ayrıca PSG'nin patronu, takımının sezon ilerledikçe ivme kazanacak şekilde kurgulandığını sürekli dile getirdi. Bu kademeli yükselişin bir parçası olarak Enrique, yıldız hücumcusunu takıma istikrarlı biçimde yeniden entegre etmeyi planlıyor.

Teknik direktör, "Şu anda oynama sürelerini artırmaya başlıyoruz. Onu yeniden sahada görmekten mutluyuz ve önümüzdeki maçlarda da böyle olacak" diyerek sözlerini noktaladı.