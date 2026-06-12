AFP
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Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé'ye yönelik 'çok haksız' muameleyi sert bir dille eleştirdi ve Fransız milli takım arkadaşını 'harika' bir insan olarak nitelendirdi
Dembele, Mbappé’yi artan eleştirilere karşı savunuyor
Mbappé, geçtiğimiz yıl boyunca hem sahadaki performansları hem de saha dışı hayatıyla futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam etti. Ancak Fransa milli takımından takım arkadaşı Dembélé, forvet oyuncusuna yöneltilen eleştirilerin aşırıya kaçtığına inanıyor. Kanat oyuncusu ayrıca, Mbappé’nin dünyanın önde gelen oyuncularından biri olması ve hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sergilediği etkileyici performanslara rağmen, kendisine yöneltilen ilginin giderek daha kişisel bir hal aldığını vurguladı.
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Dembélé, Mbappé'ye yöneltilen eleştirilerin aşırı olduğunu söylüyor
Marca'ya konuşan Dembele, Mbappé'nin diğer oyunculardan farklı bir ölçütle değerlendirildiğini savundu. Eleştirilerin genellikle futbolun ötesine geçtiğini ve forvetin davranışlarındaki önemsiz ayrıntıların sıklıkla gündem konusu haline getirildiğini belirtti.
Dembele, "Ona karşı çok haksız davranıyorlar" dedi. "Kylian'ı eleştirirken biraz abartıyorlar çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Sahada da harika bir insan, çünkü onu uzun zamandır tanıyorum. Bazen sırf Kylian Mbappe olduğu için eleştirilerinde çok ileri gidiyorlar.
"Ona bu kadar sert davranmamalılar. Ayakkabı bağcıklarını bağlasa da bağlamasa da, çoraplarını çekse de çekmese de... Bu çok fazla. Çünkü o da bir insan ve olağanüstü kalitede bir oyuncu."
Mbappé, Fransa'nın planlarının merkezinde yer almaya devam ediyor
Bu forvet oyuncusu hakkındaki dış tartışmalar düzenli olarak manşetleri süslerken, soyunma odasındaki konumu değişmemiş görünüyor. Kanat oyuncusu, Mbappé’nin saha içi ve dışı etkisinin önemine dikkat çekerek, onun takımın kilit isimlerinden biri olduğunu vurguladı.
Dembele sözlerini şöyle tamamladı: "Her halükarda, burada, Fransa milli takımında bizimle çok iyi anlaşıyor. O bir lider, takımımızın kaptanı ve çok önemli bir oyuncu."
- AFP
Mbappé, Fransa'ya liderlik etmeye devam edecek
Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda başarıya ulaşma yolunda kaptanının liderliğine ve yeteneklerine güvenmeye devam edecek. Les Bleus, 16 Haziran'da Grup I'deki ilk maçında Senegal ile karşılaşacak. Ardından 22 Haziran'da Irak ile oynayacak ve bu ayın sonlarında Norveç ile grup aşamasını tamamlayacak.