Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé'ye yönelik 'çok haksız' muameleyi sert bir dille eleştirdi ve Fransız milli takım arkadaşını 'harika' bir insan olarak nitelendirdi

Marca'ya konuşan Dembele, Mbappé'nin diğer oyunculardan farklı bir ölçütle değerlendirildiğini savundu. Eleştirilerin genellikle futbolun ötesine geçtiğini ve forvetin davranışlarındaki önemsiz ayrıntıların sıklıkla gündem konusu haline getirildiğini belirtti.

Dembele, "Ona karşı çok haksız davranıyorlar" dedi. "Kylian'ı eleştirirken biraz abartıyorlar çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Sahada da harika bir insan, çünkü onu uzun zamandır tanıyorum. Bazen sırf Kylian Mbappe olduğu için eleştirilerinde çok ileri gidiyorlar.

"Ona bu kadar sert davranmamalılar. Ayakkabı bağcıklarını bağlasa da bağlamasa da, çoraplarını çekse de çekmese de... Bu çok fazla. Çünkü o da bir insan ve olağanüstü kalitede bir oyuncu."