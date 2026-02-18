Ousmane Dembele için bir başka sakatlık sorunu! PSG'nin Ballon d'Or ödüllü oyuncusu, Monaco ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı

Dembele, sakatlığı nedeniyle Monako'daki maçta oynayıp oynamayacağı belirsizdi ve PSG teknik direktörü Luis Enrique, galibiyetin ardından yıldız oyuncusu hakkında bilgi verdi. Enrique gazetecilere şunları söyledi: "Her oyuncunun durumunu biliyoruz. Risk yok, normal antrenman yaptı. Sakatlık olup olmadığını göreceğiz. İlk 15 dakikada bir darbe aldı ve sonra koşamadı. Elimizden geleni yaptık, ancak bunu en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Yüksek seviyeli futbolda sakatlıklar olduğu ve bazı oyuncuların buna [diğerlerinden] daha alışkın olduğu doğru, ancak tüm bunları en iyi şekilde nasıl ele alacağımızı biliyoruz."

PSG teknik direktörü Doue'yi de övdü ve şunları ekledi: "Bildiğimiz şey, çok genç bir takım olduğumuz. Geçen yıl, kimsenin kazanmasını beklemediği bir takımdık. Bu da [şimdi] baskının farklı olduğu anlamına geliyor: herkes bizim herhangi bir takımı yenebileceğimizi biliyor. Ve bu, yönetilmesi gereken farklı bir baskı. Desire için çok mutluyum çünkü geçen hafta herkes Doue'yi ve oyuncuları eleştirdi. Ve bu gece, olağanüstüydü. Bir oyuncu olarak karakterini ve kişiliğini gösterdi. Çok genç, ama özel bir kişiliğe sahip. Onun için çok mutluyum. Takıma en iyi anlarda yardım etti ve bu bizim için çok önemli. Ama biz hala çok genç bir takımız. [Şampiyonlar Ligi'nde] yeni bir zafer beklentisi içinde olmayı seviyoruz ve son maça kadar bunu yapmaya çalışacağız."