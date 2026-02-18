AFP
Çeviri:
Ousmane Dembele için bir başka sakatlık sorunu! PSG'nin Ballon d'Or ödüllü oyuncusu, Monaco ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı
PSG etkileyici bir geri dönüşe imza attı
PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunması, maçın başında Folarin Bolagun'un iki golüyle Monaco'nun erken öne geçmesiyle gerçek bir sıkıntıya girdi. Konuk takım daha sonra Dembele'yi sakatlık nedeniyle kaybetti ve Vitinha'nın dramatik bir maçta penaltı kaçırmasına tanık oldu. Luis Enrique, Dembele'nin yerine Doue'yi oyuna soktu ve yedek oyuncusunun anında etkisini gösterdiğini gördü. Doue, Philipp Köhn'ü geçerek kaleye doğru uçan isabetli bir vuruşla farkı yarıya indirdi. Achraf Hakimi'nin ikinci yarıdaki golü skoru eşitledi ve Doue gecenin ikinci golünü atarak geri dönüşü tamamladı.
- AFP
Luis Enrique, Dembele hakkında son gelişmeleri aktardı
Dembele, sakatlığı nedeniyle Monako'daki maçta oynayıp oynamayacağı belirsizdi ve PSG teknik direktörü Luis Enrique, galibiyetin ardından yıldız oyuncusu hakkında bilgi verdi. Enrique gazetecilere şunları söyledi: "Her oyuncunun durumunu biliyoruz. Risk yok, normal antrenman yaptı. Sakatlık olup olmadığını göreceğiz. İlk 15 dakikada bir darbe aldı ve sonra koşamadı. Elimizden geleni yaptık, ancak bunu en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Yüksek seviyeli futbolda sakatlıklar olduğu ve bazı oyuncuların buna [diğerlerinden] daha alışkın olduğu doğru, ancak tüm bunları en iyi şekilde nasıl ele alacağımızı biliyoruz."
PSG teknik direktörü Doue'yi de övdü ve şunları ekledi: "Bildiğimiz şey, çok genç bir takım olduğumuz. Geçen yıl, kimsenin kazanmasını beklemediği bir takımdık. Bu da [şimdi] baskının farklı olduğu anlamına geliyor: herkes bizim herhangi bir takımı yenebileceğimizi biliyor. Ve bu, yönetilmesi gereken farklı bir baskı. Desire için çok mutluyum çünkü geçen hafta herkes Doue'yi ve oyuncuları eleştirdi. Ve bu gece, olağanüstüydü. Bir oyuncu olarak karakterini ve kişiliğini gösterdi. Çok genç, ama özel bir kişiliğe sahip. Onun için çok mutluyum. Takıma en iyi anlarda yardım etti ve bu bizim için çok önemli. Ama biz hala çok genç bir takımız. [Şampiyonlar Ligi'nde] yeni bir zafer beklentisi içinde olmayı seviyoruz ve son maça kadar bunu yapmaya çalışacağız."
Dembele için daha fazla hayal kırıklığı
Bu sakatlık, Fransa milli takımının oyuncusu Dembele için hayal kırıklığı dolu bir sezonun bir başka aksilikidir. Dembele, fiziksel sorunlar nedeniyle Ligue 1'de sadece yedi kez ilk on birde yer alabildi ve takımını da eleştirdi.
Rennes'e karşı aldıkları son yenilginin ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce, maçları kazanmak için PSG için oynamalıyız. Sahada bireysel olarak oynarsak, bu işe yaramaz; istediğimiz şampiyonlukları kazanamayız. Geçen sezon, kendimizi düşünmeden önce kulübü her şeyin önüne koyduk. Bunu yeniden keşfetmeliyiz, özellikle bu maçlarda. Sezonun ikinci yarısında olduğumuzu biliyoruz. Ve Paris St Germain, bireysel oyuncular değil, ilk sırada olmalı."
Dembele'nin yorumları Luis Enrique'den hızlı bir yanıt aldı. Enrique şöyle dedi: "Maç sonrası oyuncuların açıklamaları değersizdir. Kesinlikle değersizdir. [Aynı şekilde] teknik direktörlerin açıklamaları da değersizdir, ancak oyuncuların açıklamaları daha da değersizdir. Bir oyuncunun sorusuna, bir oyuncunun yanıtına cevap vermeyeceğim. Hiçbir oyuncunun kulübün üstünde olmasına izin vermeyeceğim. Bu çok açık. Takımdan sorumlu kişi benim. Hiçbir oyuncunun kulüpten daha önemli olduğunu düşünmesine izin vermeyeceğim. Ne ben, ne spor direktörü, ne de başkan. Bu yüzden bu açıklamalar değersiz. Maç sonrası öfkenin bir sonucu ve bence bu açık. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok."
- AFP
PSG, eleme turuna kalmak için iyi durumda
PSG, Dembele'nin son sakatlığının ciddiyetini ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirlemek için şimdi beklemek zorunda. Dembele'nin önümüzdeki Çarşamba günü Parc des Princes'te oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceği görülüyor. Doue ise yedek kulübesinden etkileyici bir performans sergiledikten sonra ilk 11'de yer almayı umuyor.
