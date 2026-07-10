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Ousmane Dembélé, Fransa’nın Fas’ı yenerek yarı finale yükselmesinde, Kylian Mbappé’nin “korkusuz” tavsiyesinin nasıl kritik bir golle sonuçlandığını anlattı
Mbappé’nin talimatları fark yarattı
Fransa, Fas’ı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası yarı finallerine yükselmeyi garantiledi ve Dembele, belirleyici ikinci golün atılmasında Mbappé’nin hızlı düşünme yeteneğinin büyük rol oynadığını belirtti. Dembele, bu pozisyonun gerçekleşmesinden sadece birkaç dakika önce Mbappé’nin kendisine ortada kalmasını ve kontra atağa hazır olmasını söylediğini açıkladı. Ardından Fransa kaptanı, akıllı bir koşuyla boşluk yarattı ve Dembele’nin bir açık bulup pozisyonu gole çevirmesini sağladı. Bu galibiyetle Didier Deschamps’ın takımı, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.
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Dembele, Mbappé’yi övüyor ve liderlik üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Maçın ardından M6’ya konuşan Dembele, Mbappé’nin tavsiyesinin maçın gidişatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Dembele, Mbappé’nin maç sırasında bir penaltı kaçırmasına rağmen kaptanın zihniyetini de vurguladı.
"Kylian, (golün) iki ya da üç dakika öncesinde bana merkezde kalmamı söyledi; fırsatını bulur bulmaz kontra atağa geçeceğimizi belirtti," diye açıkladı Dembele.
"Ve aynen öyle oldu. Ardından o da boşluk yaratmak için harika bir koşu yaptı. Biraz boş kaldığımı gördüm, öncelikle şutumu kaleye yöneltmeye çalıştım ve işe yaradı."
Mbappe’nin liderlik vasıflarını değerlendiren Dembele, Maxifoot’a verdiği demeçte şunları ekledi: “O inanılmaz bir oyuncu, kaptanımız. Korkusuz ve doğru zihniyete sahip; Kylian’dan daha da fazla gol bekliyoruz.”
Fransa'nın tecrübeli çekirdek kadrosu yine işini yaptı
Dembele, Fransa’nın bir kez daha Dünya Kupası yarı finaline yükselmesiyle elde ettiği bu son başarıyı memnuniyetle karşıladı ve hedeflerinin finale çıkıp şampiyonluğu kazanmak olduğunu vurguladı.
"Çok mutluyuz," diyen Dembele, "Yarı finale kalmak, Fransa milli takımıyla üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline ulaşmak olağanüstü bir şey. Sonuna kadar gidebilmek için bu konsantrasyonumuzu koruyacağız," diye konuştu.
PSG'nin yıldızı, milli takımda geçirdiği on yılın ardından Fransa kadrosundaki sorumluluğunun giderek arttığından da bahsetti. Dembele, "On yıldır Fransa milli takımındayım, en uzun süredir forma giyen oyunculardan biriyim, bu yüzden tüm oyunculara söz hakkı vermek önemli. Dediğim gibi, maça odaklanmaya devam etmeliyiz; Fas'ın zorlu bir takım olduğunu biliyoruz. Odaklandık ve bunun karşılığını aldık" dedi.
- Getty Images Sport
Yarı final mücadelesi bekliyor
Fransa, yarı final maçı için Dallas’a gidecek ve burada İspanya ile Belçika arasındaki çeyrek final maçının galibi ile karşılaşacak. Mbappé’nin hücumda liderliğini sürdürmesi ve Dembélé ile kurdukları uyumun Fas karşısında belirleyici rol oynaması nedeniyle, Les Bleus, Dünya Kupası finaline ulaşma hedefiyle bu ivmeyi bir başka büyük sınava taşımayı hedefliyor.
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