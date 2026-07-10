Ousmane Dembélé, Fransa’nın Fas’ı yenerek yarı finale yükselmesinde, Kylian Mbappé’nin “korkusuz” tavsiyesinin nasıl kritik bir golle sonuçlandığını anlattı

Maçın ardından M6’ya konuşan Dembele, Mbappé’nin tavsiyesinin maçın gidişatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Dembele, Mbappé’nin maç sırasında bir penaltı kaçırmasına rağmen kaptanın zihniyetini de vurguladı.

"Kylian, (golün) iki ya da üç dakika öncesinde bana merkezde kalmamı söyledi; fırsatını bulur bulmaz kontra atağa geçeceğimizi belirtti," diye açıkladı Dembele.

"Ve aynen öyle oldu. Ardından o da boşluk yaratmak için harika bir koşu yaptı. Biraz boş kaldığımı gördüm, öncelikle şutumu kaleye yöneltmeye çalıştım ve işe yaradı."

Mbappe’nin liderlik vasıflarını değerlendiren Dembele, Maxifoot’a verdiği demeçte şunları ekledi: “O inanılmaz bir oyuncu, kaptanımız. Korkusuz ve doğru zihniyete sahip; Kylian’dan daha da fazla gol bekliyoruz.”