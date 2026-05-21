Ousmane Dembélé bunu tekrar başarabilir mi?! PSG yıldızı, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası zaferlerini hedeflerken "daha pek çok" Altın Top ödülü kazanmak istiyor
Kulüp ve ülke için iddialı hedefler
RMC’nin "Rothen s’enflamme" programında verdiği röportajda, PSG’nin yıldız oyuncusu futbolun en büyük ödüllerini kazanmaya devam etme arzusunu dile getirdi. Futbolun zirvesine ulaşmış olan Dembélé, şimdi 2026’da tarihi bir "üçlü-çift" hedefliyor: ikinci bir Şampiyonlar Ligi kupası, Fransa ile ikinci bir Dünya Kupası ve ikinci bir Ballon d’Or.
2025 Ballon d'Or galibi, takım başarısının her şeyden önce geldiğini ancak kişisel motivasyonunun da yüksek olduğunu açıkça belirtti. Dembele, "Bir kez kazandığınızda, birkaç kez daha kazanmak istersiniz, ancak ben zaten takımın başarısını her şeyin önüne koyuyorum, bu çok açık," diye açıkladı. "En önemli şey Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek. Ayrıca Fransız milli takımıyla ilgili çok uzun zamandır kafamda olan bir hedefim var: harika bir Dünya Kupası geçirmek. Onu da geçtikten sonra ne olacağını göreceğiz."
Luis Enrique yönetiminde örnek teşkil etmek
Dembele’nin Fransa’nın başkentinde yeniden parlamasında PSG teknik direktörü Luis Enrique’nin etkisi büyük oldu. Kanat oyuncusu, İspanyol teknik adamın talep ettiği defansif sorumlulukları üstlenirken, bu sezon tüm turnuvalarda 19 gol ve 11 asistle daha eksiksiz bir oyuncuya dönüştü. Bu gelişmeyi, takım içindeki rolünü net bir şekilde kavramasına bağlıyor.
"Her topta ve her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya, sahip olduğum her topu geliştirmeye ve örnek olmaya çalışıyorum." diyen Dembele, "Son iki yıldır bu benim için işe yaradı. Teknik direktör benimle konuştu ve takım için önemli bir rolüm olduğunu söyledi: ister yaşlı ister genç oyunculara olsun, örnek olmak. Ben de küçük ya da büyük maçlarda verimli olmaya devam etmek istiyorum."
Paris'te uzun vadeli bir gelecek
Parc des Princes'teki yıldız oyuncuların kariyerlerine dair sürekli çıkan söylentilere rağmen, Dembele Ligue 1 şampiyonu takıma olan bağlılığı konusunda net bir tavır sergiledi. Kişisel başarılarını daha da ileriye taşımaya çalışırken, Paris'te inşa edilen bu projenin içinde kendini tamamen evinde hissediyor ve yakın gelecekte başka bir takıma transfer olmayı düşünmüyor.
Fransız oyuncu, 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve kulübün hiyerarşisi ve soyunma odası içinde yerini sağlamlaştırmış görünüyor. Gelecekteki adımlarıyla ilgili spekülasyonlara değinen oyuncu, "Gelecek sezon %100 burada olacağım" diyerek teknik kadro, başkan ve takım arkadaşlarıyla olan mutluluğunu dile getirdi.
Kupa koleksiyonunu genişletme yarışı
Dembele, kupa kaldırmanın verdiği heyecana karşı doyumsuz bir iştah sergiliyor; bu özelliği sayesinde son iki sezonda Avrupa futbolunun en korkulan forvetlerinden biri haline geldi. Eski Barcelona oyuncusu için istatistikler, rekabetçi yapısının sadece bir yan ürünü. Kanat oyuncusu röportajının sonunda, "Gol atmaya, asist yapmaya ve kupa kazanmaya açım," dedi.
PSG, 30 Mayıs'ta Puskás Aréna'da Arsenal ile oynayacağı finalde üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.