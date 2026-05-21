Ousmane Dembélé bunu tekrar başarabilir mi?! PSG yıldızı, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası zaferlerini hedeflerken "daha pek çok" Altın Top ödülü kazanmak istiyor

RMC’nin "Rothen s’enflamme" programında verdiği röportajda, PSG’nin yıldız oyuncusu futbolun en büyük ödüllerini kazanmaya devam etme arzusunu dile getirdi. Futbolun zirvesine ulaşmış olan Dembélé, şimdi 2026’da tarihi bir "üçlü-çift" hedefliyor: ikinci bir Şampiyonlar Ligi kupası, Fransa ile ikinci bir Dünya Kupası ve ikinci bir Ballon d’Or.

2025 Ballon d'Or galibi, takım başarısının her şeyden önce geldiğini ancak kişisel motivasyonunun da yüksek olduğunu açıkça belirtti. Dembele, "Bir kez kazandığınızda, birkaç kez daha kazanmak istersiniz, ancak ben zaten takımın başarısını her şeyin önüne koyuyorum, bu çok açık," diye açıkladı. "En önemli şey Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek. Ayrıca Fransız milli takımıyla ilgili çok uzun zamandır kafamda olan bir hedefim var: harika bir Dünya Kupası geçirmek. Onu da geçtikten sonra ne olacağını göreceğiz."