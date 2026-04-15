Ousmane Dembélé, Ballon d'Or ödülünü nerede saklıyor? PSG yıldızı, Thierry Henry'nin sorusuna yanıt olarak bu prestijli ödüle duyduğu çocuksu gururu dile getirdi
Dembélé, Anfield'daki galibiyette parladı
Dembélé, Salı gecesi Anfield'da tartışmasız yıldızdı. Forvet, 72. ve 91. dakikalarda attığı iki golle ev sahibi taraftarları susturdu ve PSG'nin Şampiyonlar Ligi yarı finallerine rahatça yükselmesini sağladı. Bu gollerle, bu sezon Avrupa'da oynadığı 10 maçta attığı gol sayısını dörde çıkardı. Maçın en iyi oyuncusu seçildiği bu performansın ardından, ABD'li yayıncı CBS Sports Golazo'ya konuk oldu.
Ciddi taktik tartışmalarına girmeden önce, eski Fransa milli oyuncusu Thierry Henry'nin de aralarında bulunduğu stüdyo ekibiyle şakalaştı, gülümseyerek "İngilizcem kötü" dedi ve röportajı ana dilinde sürdürmeyi tercih etti.
Altın top için mütevazı bir yuva
Takımın Avrupa'da çifte kupa kazanma hedeflerini konuştuktan sonra Henry, sohbeti daha kişisel bir başarıya yönlendirdi. PSG'nin 10 numaralı oyuncusuna, tüm turnuvalarda 32 maçta 16 gol ve 8 asistle geçirdiği muhteşem sezonun ödülü olan 2025 Ballon d'Or ödülünü aslında nerede sakladığını sordu. Dembele, yüksek teknolojili bir kasa tarif etmek yerine, ayakları yere basan bir yanıtla panelin kalbini kazandı. "Televizyonun önünde. Tıpkı çocukken annenizin kupaları televizyonun yanına koyması gibi," diye gülerek cevap verdi.
Bir Arsenal efsanesinden övgü
Kanat oyuncusunun eğlenceli açıklaması Henry'den sıcak bir tepki gördü. Efsanevi forvet, Reds'e karşı oynanan çalkantılı karşılaşma sırasında sahadaki vatantaşının soğukkanlılığını övdü. Gol vuruş yeteneğine hayran kalan Henry, ona şöyle dedi: "Her neyse, bravo. Her zaman şuna inanmışımdır: Eğer hareketlerini sonuca bağlarsan, iş biter, bizim deyimimizle 'die' olur."
Ligue 1'de 17 maçta 10 gol atan Dembele, açıkça şöhretinin arkasına sığınmıyor. Mevcut maraton sezonuna tamamen odaklanmış durumda ve "Umarım yarı finalde, hatta neden olmasın, finalde de görüşürüz" diyerek yayına geri dönme niyetini açıkça ortaya koydu.
Parislileri bundan sonra neler bekliyor?
PSG, yarı finalde kiminle karşılaşacağını öğrenmek için beklemek zorunda; Bayern Münih ya da Real Madrid ile büyük bir karşılaşma kapıda. Alman kulübü, ilk maçta deplasmanda 2-1 galip gelerek şu anda avantajlı durumda.