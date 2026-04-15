Ousmane Dembélé, Ballon d'Or ödülünü nerede saklıyor? PSG yıldızı, Thierry Henry'nin sorusuna yanıt olarak bu prestijli ödüle duyduğu çocuksu gururu dile getirdi

Dembélé, Salı gecesi Anfield'da tartışmasız yıldızdı. Forvet, 72. ve 91. dakikalarda attığı iki golle ev sahibi taraftarları susturdu ve PSG'nin Şampiyonlar Ligi yarı finallerine rahatça yükselmesini sağladı. Bu gollerle, bu sezon Avrupa'da oynadığı 10 maçta attığı gol sayısını dörde çıkardı. Maçın en iyi oyuncusu seçildiği bu performansın ardından, ABD'li yayıncı CBS Sports Golazo'ya konuk oldu.

Ciddi taktik tartışmalarına girmeden önce, eski Fransa milli oyuncusu Thierry Henry'nin de aralarında bulunduğu stüdyo ekibiyle şakalaştı, gülümseyerek "İngilizcem kötü" dedi ve röportajı ana dilinde sürdürmeyi tercih etti.