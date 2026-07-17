Osvaldo Bagnoli vefat etti, 91 yaşındaydı. Verona’nın tarihi Şampiyonluk zaferinin teknik direktörüydü

Verona - Hellas Verona FC, sonsuz bir hüzün ve duygu ile Onursal Başkanı Osvaldo Bagnoli’nin vefatını yas tutuyor. O, artık ve sonsuza dek sadece kulübümüzün değil, tüm İtalyan futbolunun da eşsiz bir efsanesidir.





Osvaldo Bagnoli’nin Hellas Verona için ne kadar önemli bir figür olduğunu birkaç satırla ifade etmek imkansızdır. Milano’nun işçi mahallesi Bovisa’da mütevazı bir ailede dünyaya gelen Osvaldo, her sözünde ve her hareketinde, yoluna çıkan her insandan ve taraftardan saygı ve hayranlık uyandıran bir alçakgönüllülüğü korumuştur.





Oyunculuk kariyerine Milan’da başlayan Osvaldo, tam da Verona’da dört sezon boyunca golcü bir orta saha oyuncusu olarak kendini kanıtladı. 1973’te futbol ayakkabılarını rafa kaldırdıktan sonra, hemen Solbiatese’nin teknik direktörü olmak üzere tekrar sahalara döndü. Como, Rimini, Fano ve Cesena’daki görevlerinde takımı küme düşmekten kurtardı, üst lige yükseltti ve 1981’de onu, neredeyse kesintisiz bir on yıllık Serie A serüveninin ardından en üst lige geri dönmekte zorlanan Verona ile yeniden kesişmesine yol açan niteliklerini sergiledi.





Hazır, başla: İtalya’nın İspanya’da Dünya Şampiyonu olduğu yaz, aynı zamanda Bagnoli ve Verona’sının ilk denemede ve heyecan verici bir serüvenin sonunda Serie A’ya geri döndüğü yazdı; bu, sarı-mavilerin sonraki 8 sezon boyunca yer aldığı tek ligdi. Üstelik “sıradan” bir Serie A değildi. Tarihin en iyisi; küçük ama büyük Osvaldo’nun küçük ama büyük Verona’sının üç kez Avrupa kupalarına (iki kez UEFA ve bir kez Şampiyonlar Ligi) katılma hakkı kazandığı ve iki kez İtalya Kupası finaline yükseldiği sezon.





Ancak Bagnoli ve Verona’nın mutlak başyapıtı, elbette 1984/85 sezonunda gerçekleşti; Verona, tek grup sistemindeki Serie A’da Scudetto’yu kazanan, bölge başkenti olmayan bir şehirden çıkan ilk ve bugüne kadar tek takım oldu. Asla yeterince kutlanmamış bu başarıyı, istisnasız tüm kahramanlar her şeyden önce teknik direktöre atfediyor.





Hayatının son yıllarında hak ettiği takdirler geldi: 2017’de FIGC İtalyan Futbol Onur Listesi’ne girmesi, 2018’de Hellas Verona’nın Onursal Başkanı unvanı.





Sade karakteri ve keskin zekâsı, o 12 Mayıs 1985’te şehrimizin gördüğü en güzel ve en samimi gülümsemeye dönüşen tatlı ve odaklanmış somurtkanlığıyla.





Sen hepimizin en büyüğüsün.





Ve seni şimdiden özlüyoruz, Osvaldo





Hellas Verona Futbol Kulübü







