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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Osmajic coştu, Genoa Fiorentina'yı 2-1 yendi: De Rossi için ilk galibiyet

Genoa - Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Serie A

Serie A’nın altıncı haftasını bizimle CANLI takip edin.

Serie A, 6. hafta

Genoa-Fiorentina 2-1

Goller: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' Vasquez kk. (F).


Milli takımlar nedeniyle verilen üç uzun haftalık aranın ardından Serie A, 6. hafta programıyla Cenova’daki Luigi Ferraris Stadı’nda sahalara döndü. Saat 15.00’te Daniele De Rossi yönetimindeki Genoa, Paolo Vanoli’nin Fiorentina’sını 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada goller formda Osmajic’ten (ligdeki üçüncü golü), Karadağlı oyuncunun asistinde Messias’tan ve Vasquez’in kendi kalesine attığı golden geldi. Ligurya ekibi, puan tablosunda Fiorentina’yı yakaladı; mor-menekşeler ise sezonun dördüncü yenilgisini aldı.


  • Goller ve önemli anlar

    83' - Ndour direğe takıldı! Fiorentina orta sahasının ceza sahası dışından çıkardığı sert sağ ayak şutunda top, Bijlow'un solundaki direğe çarptı.


    73' - FIORENTINA FARKI BİRE İNDİRDİ, VASQUEZ KENDİ KALESİNE ATTI! Jimenez'in sağdan yaptığı ortada Meksikalı topu kendi ağlarına gönderdi ve Fiorentina skoru 2-1'e getirdi.


    22' - Genoa üçüncü gole çok yaklaştı! El Shaarawy'nin serbest vuruşunda De Gea mucizeyi yaptı.


    15' - GENOA FARKI İKİYE ÇIKARDI, MESSIAS! Durdurulamayan Osmajic sağdan indi, ortaya çevirdi, Ranieri ıskaladı: Brezilyalı oyuncu ceza sahası ortasında tek vuruşla farkı ikiye çıkardı.


    8' - PERDEYİ GENOA AÇTI, OSMAJIC! Ellertsson soldan vurdu, De Gea kurtardı ama top Karadağlı oyuncunun önünde kaldı; o da sert bir vuruşla topu üst direğin altından ağlara gönderip ligdeki üçüncü golünü attı.

  • MAÇ KAĞIDI

    Genoa-Fiorentina 2-1

    Goller: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 713' Vasquez (F)

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Ehizibue (82. dakikada Puczka), Otoa (66. dakikada Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson (80. dakikada Sabelli), Frendrup, Traoré, El Shaarawy (57. dakikada Wiafe); Messias (57. dakikada Vitinha), Osmajic. TD: De Rossi

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez (81. dakikada Dodò), Dragusin, Ranieri (46. dakikada Viery), Valdepenas; Fagioli, Oulai (46. dakikada Njie), Ndour; Mastantuono, Gnonto (81. dakikada Pedro Goncalves); Beto (65. dakikada Pellegrino). TD: Vanoli

    Sarı kartlar: Ranieri (F), Oulai (F), Viery (F), Traoré (G), Vasquez (G), Wiafe (G)

    Kırmızı kartlar: -

    Asist: Osmajic (G)

    Hakem: Maresca

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