Serie A, 6. hafta
Genoa-Fiorentina 2-1
Goller: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' Vasquez kk. (F).
Milli takımlar nedeniyle verilen üç uzun haftalık aranın ardından Serie A, 6. hafta programıyla Cenova’daki Luigi Ferraris Stadı’nda sahalara döndü. Saat 15.00’te Daniele De Rossi yönetimindeki Genoa, Paolo Vanoli’nin Fiorentina’sını 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada goller formda Osmajic’ten (ligdeki üçüncü golü), Karadağlı oyuncunun asistinde Messias’tan ve Vasquez’in kendi kalesine attığı golden geldi. Ligurya ekibi, puan tablosunda Fiorentina’yı yakaladı; mor-menekşeler ise sezonun dördüncü yenilgisini aldı.