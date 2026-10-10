83' - Ndour direğe takıldı! Fiorentina orta sahasının ceza sahası dışından çıkardığı sert sağ ayak şutunda top, Bijlow'un solundaki direğe çarptı.





73' - FIORENTINA FARKI BİRE İNDİRDİ, VASQUEZ KENDİ KALESİNE ATTI! Jimenez'in sağdan yaptığı ortada Meksikalı topu kendi ağlarına gönderdi ve Fiorentina skoru 2-1'e getirdi.





22' - Genoa üçüncü gole çok yaklaştı! El Shaarawy'nin serbest vuruşunda De Gea mucizeyi yaptı.





15' - GENOA FARKI İKİYE ÇIKARDI, MESSIAS! Durdurulamayan Osmajic sağdan indi, ortaya çevirdi, Ranieri ıskaladı: Brezilyalı oyuncu ceza sahası ortasında tek vuruşla farkı ikiye çıkardı.





8' - PERDEYİ GENOA AÇTI, OSMAJIC! Ellertsson soldan vurdu, De Gea kurtardı ama top Karadağlı oyuncunun önünde kaldı; o da sert bir vuruşla topu üst direğin altından ağlara gönderip ligdeki üçüncü golünü attı.