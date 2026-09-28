Maçın ardından konuşan Solbakken, Norveç'in karşılaşma boyunca topa sahip olduğunu ve daha net gol fırsatları ürettiğini vurguladı. Ancak teknik direktör, Haaland'ın skoru eşitlemesinden sadece üç dakika sonra Ramos'un Portekiz'e galibiyeti getiren golü atmasına yol açan pahalıya mal olan savunma hatasından yakındı.

Solbakken, baskın oynanan bölümleri değerlendirememelerinin üst düzey rakiplere karşı ölümcül olduğunu kabul etti.

"Daha iyi olan taraftık ama bazen böyle oluyor," diyen Solbakken sözlerini şöyle sürdürdü: "Topa daha çok sahip olduk ve daha iyi fırsatlar yakaladık ama başka gol atamadık. Beraberlik golünden sonra ciddi bir hata yaptık ve bir daha ağları bulamadık."