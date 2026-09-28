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Oslo'da soyuldular! Solbakken, fırsatları harcayan Norveç'in bitirici Portekiz tarafından cezalandırılmasına öfkelendi
Solbakken, üstün oynayan Norveç'in etkili Portekiz'e yenilmesine öfkeli
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, takımının Oslo'da Portekiz'e 2-1 mağlup olduğu UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Erling Haaland milli maçlar arasındaki ikinci golünü atmasına rağmen, savunmadaki hatalar konuk ekip adına Joao Felix ile Goncalo Ramos'un galibiyeti getirmesine izin verdi.
Bu sonucun ardından Norveç, A4 Grubu'nda Danimarka ile birlikte üç puanda kaldı ve lider Portekiz'in üç puan gerisinde yer aldı.
Solbakken, takımının maçın kilit istatistiklerinde son şampiyondan daha iyi performans gösterdiğini savundu.
- NTB
Teknik direktör, Haaland'ın eşitlik golünün ardından yapılan kritik hatadan yakındı
Maçın ardından konuşan Solbakken, Norveç'in karşılaşma boyunca topa sahip olduğunu ve daha net gol fırsatları ürettiğini vurguladı. Ancak teknik direktör, Haaland'ın skoru eşitlemesinden sadece üç dakika sonra Ramos'un Portekiz'e galibiyeti getiren golü atmasına yol açan pahalıya mal olan savunma hatasından yakındı.
Solbakken, baskın oynanan bölümleri değerlendirememelerinin üst düzey rakiplere karşı ölümcül olduğunu kabul etti.
"Daha iyi olan taraftık ama bazen böyle oluyor," diyen Solbakken sözlerini şöyle sürdürdü: "Topa daha çok sahip olduk ve daha iyi fırsatlar yakaladık ama başka gol atamadık. Beraberlik golünden sonra ciddi bir hata yaptık ve bir daha ağları bulamadık."
Schjelderup ve Aursnes, elit futbolun sert gerçeklerini öne çıkarıyor
Kanat oyuncusu Andreas Schjelderup ve orta saha oyuncusu Fredrik Aursnes, teknik direktörlerinin görüşlerini yineleyerek, maçın sonucunun Norveç'in performansını yansıtmadığında ısrar etti. Schjelderup, Portekiz'in ilk yarıdaki tek fırsatını gole çevirdiğini ve bunun dünya çapındaki oyuncuların ne kadar bitirici olduğunu gösterdiğini belirtti.
Aursnes ise Norveç'in üstün oyununun iki ya da üç gol daha getirmesi gerektiğini ekledi.
Schjelderup, "Bu adil değildi; üç puanı da almamız gerekirdi" dedi. "Oyuncu oyuncu bakınca, onlar dünya çapında. İlk yarıda sadece bir fırsat yarattılar ve gol attılar." Aursnes ise şöyle ekledi: "Kazansaydık bu adil olurdu ama Portekiz kalitesini gösterdi."
- Bildbyran
Norveç, dikkatini Galler deplasmanındaki kritik sınava çevirdi
Norveç, perşembe akşamı Galler ile karşılaşmak üzere Cardiff'e gitmeye hazırlanırken hızlıca toparlanmak zorunda. Solbakken'in ekibi, 4 Ekim'de Portekiz'e karşı oynanacak rövanş maçı için Porto'ya gitmeden önce deplasmanda hayati bir galibiyet arıyor.
Portekiz ise aynı gece Kopenhag'da Danimarka ile karşılaşacak.
Solbakken, Cardiff'te hücum oyuncularından daha yüksek bitiricilik istiyor.
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