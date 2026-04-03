Oskar Pietuszewski: Porto, 17 yaşındaki Polonyalı yıldız için neden Premier Lig devlerini geride bırakarak 10 milyon euro ödedi?

Oskar Pietuszewski Mayıs ayına kadar 18 yaşını doldurmayacak, ancak şimdiden futbol tarihine adını yazdırdı. Bu yetenekli genç oyuncu, Ocak transfer döneminde Jagiellonia Bialystok'tan iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Porto'ya 10 milyon avroluk bir anlaşma ile transfer olarak Polonya'nın en üst ligi Ekstraklasa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek transfer ücretini elde etti. Söylentilere göre, serbest kalma bedeli şu anda 60 milyon avro (52 milyon sterlin/70 milyon dolar) gibi muazzam bir rakama ulaşmış durumda.

Pietuszewski, aynı zamanda Portekiz Ligi’ne transfer olan en pahalı 18 yaş altı oyuncu konumunda; Porto, onunla 2029 yılına kadar geçerli bir ilk sözleşme imzaladı. Haberlere göre Arsenal, Manchester City ve Chelsea daha önce 17 yaşındaki oyuncuyu izlemek için gözlemciler göndermişti, ancak Porto onun imzasını almak için elinden geleni yaptı ve kulübün gelecek vaat eden yetenekleri geliştirmedeki parlak geçmişi, Pietuszewski’nin geleceği için umut verici.

Porto, Hulk, James Rodriguez ve Eder Militao gibi oyuncuları başarı öyküleri arasında sayabilir; bu oyuncuların hepsi, herkesin tanıdığı isimler haline gelip devasa transfer ücretleriyle başka kulüplere transfer olmadan önce Estadio do Dragao'ya nispeten tanınmayan isimler olarak gelmişti. Pietuszewski'nin Portekiz'deki kariyerine korkutucu derecede hızlı bir başlangıç yaptığı göz önüne alındığında, onun da aynı şeyi yapmayacağına bahse girecek çok az kişi vardır.

Dikkat çekici bir şekilde, Polonyalı yıldız, ülkesinin 2026 Dünya Kupası'na Avrupa play-off'ları yoluyla katılma mücadelesinde milli takıma da çağrıldı. Her geçen maçla birlikte Pietuszewski etrafında heyecan artıyor ve bu inanılmaz hızda gelişmeye devam ederse, onun için sınır yok.

GOAL, Robert Lewandowski'den bu yana Polonya'nın en parlak yıldızı hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor...

    Pietuszewski, Mayıs 2008'de Polonya'nın Białystok kentinde dünyaya geldi ve topun başında gösterdiği erken yetenek sayesinde henüz altı yaşındayken kentin Talent Futbol Akademisi'ne kabul edildi. Pietuszewski'nin ilk antrenörü Rafal Muczynski için, onun özel bir yeteneğe sahip olduğu başından beri belliydi.

    Muczynski, Portal dos Dragoes'e verdiği röportajda, "Onu sahada ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Takım arkadaşlarına kıyasla dinamizmi, hızı ve fiziksel gücüyle öne çıkıyordu" dedi. "Dribbling yapmayı ve rakiplerle bire bir kalmayı çok seviyordu. Futbolu ve oynamayı çok seviyordu; antrenmanların onun için dünyadaki en önemli şey olduğunu hissedebiliyordunuz."

    O dönemde Pietuszewski, kendinden bir yaş büyükler arasında kendini deniyordu, ancak her şey yolunda gitmiyordu.

    "Görme sorunları olduğunu ve Edgar Davids tarzı gözlüklerle oynadığını hatırlıyorum. Kazanamadığımızda gözlükleri buğulanırdı, ama Oskar'ın ağladığını görebilirdiniz," diye hatırladı Muczynski, Polonya medyası Weszlo'ya verdiği röportajda. "Bazen maçtan sonra öfkeyle soyunma odasında bir şeyler fırlatırdı. İşler istediği gibi gitmediğinde, dünyayı yok etmek istermiş gibi davranırdı."

    Yine de iyi yanları kötü yanlarından ağır bastı ve Pietuszewski kısa süre sonra Jagiellonia'nın altyapısına katılma teklifi aldı. Muczynski, kulüp efsanesi Ryszard Karalus'un gözetiminde sonraki yedi yıl boyunca onun antrenörü olarak görevine devam etti. Pietuszewski, agresifliğini olumlu bir özellik olarak gören Karalus'un kalbini hemen kazandı.

    "O kavgacıydı, biraz zorba biriydi. Sahada karşılık vermeyi severdi," diye ekledi Karalus, Weszlo'ya. "Bence davranışları, babasının evde olmaması gerçeğinden etkilenmişti. Annesi tarafından yetiştirilmişti. Biraz erkek otoritesine ve biraz isyana ihtiyacı vardı, ama bu aynı zamanda onu korkusuz yaptı ve ona o kişiliği kazandırdı."

    2022 yılına gelindiğinde, Pietuszewski yakında profesyonel futbola hazır olacağının sinyallerini veriyordu. Polonya U14 şampiyonasında gol kralı olduktan sonra, U17 Merkez Gençler Ligi'nde (CLJ) Jagiellonia'ya Cracovia karşısında 3-1'lik galibiyeti getiren unutulmaz bir hat-trick attı. Ancak o zamanlar, felaketin kapıda olduğunu bilmiyordu.

    Yılın ilerleyen aylarında oynanan bir başka CLJ maçında, bu kez Krakow'da Hutnik'e karşı oynanan karşılaşmada Pietuszewski, ön çapraz bağında korkunç bir sakatlık geçirdi; ancak o anda yaralanmanın farkında değildi.

    "Kulağa garip gelebilir, ama maç sırasında hiçbir şey hissetmediğim için komik bir durumdu. Maçı hiç acı hissetmeden oynadım," diye Laczy nas Pilka'ya anlattı. "Maçtan sonra her şey yolundaydı. Soyunma odasında hazırlanıp Białystok'a dönmek üzere uzun yolculuğa çıktık. Bir buçuk saatlik sürüşün ardından, mola sırasında dizimde garip bir şey hissetmeye başladım. Biraz şişti, gerginleşti ve ağrı başladı. Hemen ardından korku da geldi.

    "Çok geç döndük ve dizim ağrıyordu, ama uyandığımda her şeyin geçeceğini umuyordum. Ama geçmedi. Kısa süre sonra MR randevusu aldım ve teşhisi öğrendim. İki haftadan az bir süre sonra ameliyat oldum."

    Pek çok gelecek vaat eden oyuncu benzer yıkıcı darbelerden kurtulamamıştır, ancak bu durum Pietuszewski'nin kararlılığını daha da güçlendirdi: "Ameliyattan önce yapmam gereken önemli işler olduğunu biliyordum. Geri dönüşümü olabildiğince kolaylaştırmak için spor salonunda hazırlandım. Bağ yırtılmasından sonra iyileşme genellikle yaklaşık bir yıl sürer. Altı ay sonra tam antrenmana döndüm ve yedi ay sonra ilk maçımı oynadım."

    Pietuszewski o andan itibaren kademeli olarak tam formuna kavuştu ve sakatlık öncesindeki seviyesini çok daha ötesine geçti. 2024-25 sezonu başladığında, henüz 16 yaşında olmasına rağmen Jagiellonia'da ilk kez A takımda forma giymeye hazırdı ve Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Ajax'a yenildikleri karşılaşmanın son 20 dakikasında oyuna girdi. Bu, şu anda Porto'da teknik direktörü olan eski Ajax teknik direktörü Francesco Farioli ile ilk kez karşılaştığı andı. 

    Dört ay sonra Pogon Szczecin'e karşı Ekstraklasa'daki ilk maçında da yedek kulübesinden oyuna girdi ve sezon sonunda Conference League'de dört, Jagiellonia'nın Wisla Krakow'u mağlup ettiği Polonya Süper Kupa finalinde bir olmak üzere toplam 20 A takım maçına çıktı.

    Pietuszewski, sezonun sonlarında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kulüpteki ilk golünü şık bir şekilde attı. Ceza sahasının uzak köşesindeki bir savunma oyuncusunu geçtikten sonra, durdurulamaz bir sağ ayak vuruşuyla topu uzak köşeye gönderdi.

    Pietuszewski, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Jagiellonia'da düzenli ilk 11 oyuncusu haline geldi ve Polonya U21 milli takımına seçildi; Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kuzey Makedonya'ya karşı oynadığı ilk maçta gol attı. Ayrıca Ekstraklasa'da oynadığı 17 maçta 5 gol katkısı sağladı; en dikkat çekici performansı ise Pogon Szczecin'e karşı oynanan nefes kesici karşılaşmada sergiledi.

    Maç 1-1 berabere bitecek gibi görünüyordu ki, Pietuszewski uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında muhteşem bir yarım voleyle golü attı. 17 yaşındaki oyuncudan en çok memnun olan kişi, Jagiellonia teknik direktörü Adrian Siemieniec'ti. Siemieniec, galibiyetin ardından gazetecilere şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu çocuğu hayranlıkla izliyorum çünkü gerçekten harika bir futbolcu olma potansiyeline sahip ve şimdiden ligde ve Avrupa kupalarında kendini kanıtlıyor."

    Ocak transfer dönemi yaklaşırken, Premier Lig'in seçkin kulüplerinin yanı sıra Barcelona ve Bayern Münih'in de ilgilendiği yaygın olarak haber yapıldı ve Jagiellonia'nın sportif direktörü Lukasz Maslowski, genç oyuncuyu kaybetmeye razı oldu.

    Maslowski, TVP Sport'a yaptığı açıklamada, "Onunla ilgilenen kulüpler kesinlikle onun hayal gücünü yakalıyor. Bazen bir oyuncu beklemek istemez" dedi. "Eğer doğru yön, doğru fiyat ve tüm taraflar kışın transferi gerçekleştirmek istiyorsa, bu kış gerçekleşebilir. En iyi çözüm, kışın bir transfer ayarlamak ve yeni kulübünün onu altı ay daha Bialystok'ta tutması olurdu."

    Ancak Porto, Pietuszewski'nin hemen Avrupa'nın en iyi liglerinden birine atılmaya hazır olduğunu düşünüyordu ve bu, transfer yarışını kazanmalarında şüphesiz etkili oldu. Genç oyuncunun Portekiz Ligi'ndeki ilk dokuz maçında toplam altı gol ve asist kaydetmesiyle, Porto'nun haklı olduğu da kanıtlandı.

    İlk maçında penaltı kazandırarak Porto'nun Vitoria Guimaraes'i 1-0 yenmesine yardımcı olan Pietuszewski, 27 Şubat'ta Arouca'ya karşı 3-1 kazandıkları maçın ilk 13 saniyesinde kulüpteki ilk golünü attı. Bu gol, Pietuszewski'yi Porto tarihinin en genç yabancı golcüsü yaptı ve Estadio do Dragao'da atılan en hızlı gol oldu. Bu tarihi anın ardından, Jose Mourinho'nun Benfica'sına karşı 2-2 berabere biten Classico maçında muhteşem bir solo gol attı; kendi yarı sahasından koşarak Nicolas Otamendi'yi güzel bir dönüşle yere serdi ve topu ağlara gönderdi.

    Sanki tüm bunlar yetmezmiş gibi, Polonya teknik direktörü Jan Urban, geçen hafta Arnavutluk'u 2-1 yendikleri Dünya Kupası play-off yarı final maçında Pietuszewski'ye ilk A milli takım formasını giydirdi. İkinci yarıda oyuna giren Porto'nun genç yıldızı, maçtaki en başarılı driplingleri yaptı, altı top kapma mücadelesinin beşini kazandı ve son üçte bir alanda dört pas tamamladı. 

    Pietuszewski, Porto'da hızlı bir başlangıç yapıp uluslararası sahnede hemen adından söz ettirerek olağanüstü bir cesaret sergiledi ve bu süreçte Dragao'nun efsane ismi tarafından özel övgüler aldı.

    "Bu çocuğu seviyorum çünkü yaratıcı. Risk almaktan korkmuyor," dedi eski Porto forveti Ricardo Quaresma geçtiğimiz günlerde Record'a. "Bu, günümüz futbolunda eksik olan bir şey. Onun gibi oyuncular topu alır ve bir, iki, üç kez denerler; hepsini kaybederse dördüncü kez denerler. Ona dünyadaki en iyi dileklerimi sunuyorum."

    Gerçekten de, göz kamaştırıcı ayakları olan patlayıcı bir sol kanat oyuncusu olan Pietuszewski, savunmacılar için bir kabustur. Hızlı, güçlü ve yarı alanları kullanmakta ustadır, ayrıca her iki ayağıyla da gol atabilir. Pietuszewski, 10 numara veya merkez forvet olarak oynayabilecek kadar çok yönlüdür, ancak savunmada da durmaksızın çalıştığı için kanatta oynamak ona en çok yakışıyor gibi görünüyor.

    Ancak Pietuszewski, yaşına göre beklendiği üzere, henüz tam anlamıyla olgunlaşmış bir oyuncu olmaktan çok uzak. Bazen cesareti aleyhine işliyor; Farioli, Arouca maçında gol attıktan sonra genç oyuncuya yönelik beklentileri dengelemeye çalışırken buna işaret etmişti.

    Porto teknik direktörü, "Bu genç oyuncular enerji getiriyor, ancak kararları her zaman doğru olmayabilir. Bu sürecin bir parçası" dedi. Pietuszewski, geçen yıl Laczy nas Pilka'ya verdiği röportajda, son vuruşlarındaki tutarsızlığı kabul ederek, "Karar verme yeteneğim hala istediğim seviyede değil. Bu, sürekli üzerinde çalışmam gereken bir zayıflığım. Bazen bunun, bu tür basit durumlarda konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu durumlarda daha yoğun bir şekilde odaklanmam gerekiyor."

    Sadece içgüdülerine güvenmek yerine sakinliğini koruması da büyük bir yardımcı olacaktır. Pietuszewski'nin oyunu yavaşlatıp daha kolay seçeneği tercih etmesinin daha iyi olacağı zamanlar vardır. Ayrıca, biraz çeşitlilik katmayı ve dıştan gitmeyi öğrenmelidir, çünkü sağ ayağıyla içeriye kesme eğilimi onu tahmin edilebilir hale getirebilir.

    Tüm bunlar bir yana, bu özellikler olgunlaştıkça ve en üst seviyede daha fazla deneyim kazandıkça kendiliğinden gelecektir. İnanılmaz bir ham potansiyel var ve o bunu ortaya çıkarmaya çoktan başladı.

    Pietuszewski, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ve Polonya'nın günümüz ikonlarından Jakub Blaszczykowski ile karşılaştırılıyor; doğrudan oyun stili göz önüne alındığında bu bir dereceye kadar mantıklı olsa da, ikisi de sağ kanat oyuncusu. Porto'nun en yeni yıldızı, aslında yine Dragao'da adını duyuran Bayern Münih'in yıldızı Luis Diaz'a daha çok benziyor.

    Diaz, hızlı ayak hareketlerini inanılmaz bir çeviklikle harmanlayarak bire bir durumlarda neredeyse durdurulamaz ve kaleyi gördüğünde çok soğukkanlıdır. Pietuszewski de en az onun kadar zor yakalanabilir ve Kolombiyalı oyuncu kadar yıldırım gibi bir hızlanma ve şut gücüne sahiptir, ancak henüz onun kadar isabetli değildir.

    Ayrıca, sadece son üçte birde katkı sağlamakla yetinmeyen bir savaşçı zihniyetini de paylaşıyorlar. Diaz'ın yüksek pres ve geriye koşma istekliliği, hem Jürgen Klopp hem de Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un başarısının anahtarıydı ve Bayern'de de benzer bir etki yarattı.

    Pietuszewski de bekine yardım etmek için kendini paralamaktadır; Porto'daki ilk üç ayında 90 dakikada ortalama 7,5 top kapma gerçekleştirmiştir. Diaz, savunmada da hücumda olduğu kadar önemli olduğu için Dragons taraftarları tarafından çok seviliyordu ve Pietuszewski, onun izinden gitmek için gerekli tüm özelliklere sahiptir.

    Pietuszewski, Porto'da sezonun sonuna kadar başarılı bir performans sergilerse, Premier Lig kulüplerinin yine ilgisini çekecektir. 52 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin hakkını şimdiden vermeye başlamıştır ve ayakları yere basmaya devam ederse, yakın gelecekte bu rakamın çok daha fazlasını hak edebilir. Lewandowski, Polonya milli takımındaki son derece umut verici ilk maçının ardından yeni milli takım arkadaşına tam da bunu yapması için çağrıda bulundu.

    "O şüphesiz muhteşem bir oyuncu, ama genç adama biraz nefes alması için alan tanıyalım. Bırakalım gelişsin, bırakalım oynasın. Hemen gol atıp top sürmeye başlayacağı düşüncesiyle ona baskı yapmayalım," dedi milli takım kaptanı TVP Sport'a. "Tabii ki bunu yapmasına izin verelim, ama soğukkanlılıkla. Önünde koca bir kariyer var. O 17 yaşında bir çocuk. Oyunun tadını çıkarmasına, yeteneğini göstermesine ve sadece sahada ne yapması gerektiğini düşünmesine izin verelim. Ben de onu korumaya çalışıyorum, çünkü futbol bir duygu oyunudur."

    Ne güçlü bir müttefik ama. Pietuszwewski'nin Lewandowski'den daha iyi bir akıl hocası olamazdı; Lewandowski, kariyerinin bir sonraki adımı konusunda da ona tavsiyelerde bulunabilir. Porto'nun yıldızı istediğini elde ederse, bu İngiltere'den ziyade İspanya'da olacak. "Ben bir Barcelona taraftarıyım, en çok orayı izliyorum," diye itiraf etti Laczy nas Pilka'ya.

    Pietuszweski'nin bir gün Barça'da Lewandowski'yi taklit etme ihtimali hiç de uzak bir ihtimal değil; o kadar iyi bir oyuncu. Ancak şimdilik, forvetin tavsiyesine kulak verip dış sesleri engellemesi akıllıca olacaktır.

    Porto, Pietuszweski'nin yeteneğinin açığa çıkması için ideal bir yer. İşleri basit tutarsa, elit sahneye açılan kapı çok geçmeden açılacaktır.

