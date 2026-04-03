Oskar Pietuszewski: Porto, 17 yaşındaki Polonyalı yıldız için neden Premier Lig devlerini geride bırakarak 10 milyon euro ödedi?

Pietuszewski, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Jagiellonia'da düzenli ilk 11 oyuncusu haline geldi ve Polonya U21 milli takımına seçildi; Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kuzey Makedonya'ya karşı oynadığı ilk maçta gol attı. Ayrıca Ekstraklasa'da oynadığı 17 maçta 5 gol katkısı sağladı; en dikkat çekici performansı ise Pogon Szczecin'e karşı oynanan nefes kesici karşılaşmada sergiledi.
Maç 1-1 berabere bitecek gibi görünüyordu ki, Pietuszewski uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında muhteşem bir yarım voleyle golü attı. 17 yaşındaki oyuncudan en çok memnun olan kişi, Jagiellonia teknik direktörü Adrian Siemieniec'ti. Siemieniec, galibiyetin ardından gazetecilere şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu çocuğu hayranlıkla izliyorum çünkü gerçekten harika bir futbolcu olma potansiyeline sahip ve şimdiden ligde ve Avrupa kupalarında kendini kanıtlıyor."
Ocak transfer dönemi yaklaşırken, Premier Lig'in seçkin kulüplerinin yanı sıra Barcelona ve Bayern Münih'in de ilgilendiği yaygın olarak haber yapıldı ve Jagiellonia'nın sportif direktörü Lukasz Maslowski, genç oyuncuyu kaybetmeye razı oldu.
Maslowski, TVP Sport'a yaptığı açıklamada, "Onunla ilgilenen kulüpler kesinlikle onun hayal gücünü yakalıyor. Bazen bir oyuncu beklemek istemez" dedi. "Eğer doğru yön, doğru fiyat ve tüm taraflar kışın transferi gerçekleştirmek istiyorsa, bu kış gerçekleşebilir. En iyi çözüm, kışın bir transfer ayarlamak ve yeni kulübünün onu altı ay daha Bialystok'ta tutması olurdu."
Ancak Porto, Pietuszewski'nin hemen Avrupa'nın en iyi liglerinden birine atılmaya hazır olduğunu düşünüyordu ve bu, transfer yarışını kazanmalarında şüphesiz etkili oldu. Genç oyuncunun Portekiz Ligi'ndeki ilk dokuz maçında toplam altı gol ve asist kaydetmesiyle, Porto'nun haklı olduğu da kanıtlandı.
İlk maçında penaltı kazandırarak Porto'nun Vitoria Guimaraes'i 1-0 yenmesine yardımcı olan Pietuszewski, 27 Şubat'ta Arouca'ya karşı 3-1 kazandıkları maçın ilk 13 saniyesinde kulüpteki ilk golünü attı. Bu gol, Pietuszewski'yi Porto tarihinin en genç yabancı golcüsü yaptı ve Estadio do Dragao'da atılan en hızlı gol oldu. Bu tarihi anın ardından, Jose Mourinho'nun Benfica'sına karşı 2-2 berabere biten Classico maçında muhteşem bir solo gol attı; kendi yarı sahasından koşarak Nicolas Otamendi'yi güzel bir dönüşle yere serdi ve topu ağlara gönderdi.
Sanki tüm bunlar yetmezmiş gibi, Polonya teknik direktörü Jan Urban, geçen hafta Arnavutluk'u 2-1 yendikleri Dünya Kupası play-off yarı final maçında Pietuszewski'ye ilk A milli takım formasını giydirdi. İkinci yarıda oyuna giren Porto'nun genç yıldızı, maçtaki en başarılı driplingleri yaptı, altı top kapma mücadelesinin beşini kazandı ve son üçte bir alanda dört pas tamamladı.