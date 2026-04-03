Oskar Pietuszewski: Porto, 17 yaşındaki Polonyalı yıldız için neden Premier Lig devlerini geride bırakarak 10 milyon euro ödedi?

Pietuszewski, aynı zamanda Portekiz Ligi’ne transfer olan en pahalı 18 yaş altı oyuncu konumunda; Porto, onunla 2029 yılına kadar geçerli bir ilk sözleşme imzaladı. Haberlere göre Arsenal, Manchester City ve Chelsea daha önce 17 yaşındaki oyuncuyu izlemek için gözlemciler göndermişti, ancak Porto onun imzasını almak için elinden geleni yaptı ve kulübün gelecek vaat eden yetenekleri geliştirmedeki parlak geçmişi, Pietuszewski’nin geleceği için umut verici.

Porto, Hulk, James Rodriguez ve Eder Militao gibi oyuncuları başarı öyküleri arasında sayabilir; bu oyuncuların hepsi, herkesin tanıdığı isimler haline gelip devasa transfer ücretleriyle başka kulüplere transfer olmadan önce Estadio do Dragao'ya nispeten tanınmayan isimler olarak gelmişti. Pietuszewski'nin Portekiz'deki kariyerine korkutucu derecede hızlı bir başlangıç yaptığı göz önüne alındığında, onun da aynı şeyi yapmayacağına bahse girecek çok az kişi vardır.

Dikkat çekici bir şekilde, Polonyalı yıldız, ülkesinin 2026 Dünya Kupası'na Avrupa play-off'ları yoluyla katılma mücadelesinde milli takıma da çağrıldı. Her geçen maçla birlikte Pietuszewski etrafında heyecan artıyor ve bu inanılmaz hızda gelişmeye devam ederse, onun için sınır yok.

GOAL, Robert Lewandowski'den bu yana Polonya'nın en parlak yıldızı hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor...