Osimhen: "Sanki kolum düşüyormuş gibiydi, ameliyat olmam gerekecek. Yüzümde hâlâ 18 vida var, sağ tarafımla normal şekilde yemek yiyemiyorum."

Nijeryalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında yaşadığı sakatlığı anlatıyor ve bir süre önce yüzünden geçirdiği sakatlıkla ilgili bir ayrıntıyı açıklıyor.

Victor Osimhen kolundan ameliyat olacak: "Kırıldı, sanki kolum düşüyormuş gibi hissettim."


Galatasaray'ın Nijeryalı forveti, Anfield'da Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ilk yarısından sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı (bu maçta Noa Lang da saha kenarındaki reklam panosuna çarparak parmağında derin bir kesik alarak ciddi bir sakatlık geçirdi).


Konaté'nin Osimhen'in koluna çarpması kırığa neden oldu, eski Napoli oyuncusu dişlerini sıkıp devre arasına kadar sahada kaldı ama sonunda pes etmek zorunda kaldı."


Osimhen, Carterefe'nin Twitch kanalında canlı yayında bu konuyu ele aldı ve bazı detayları açıkladı.

  • "Yüzümde hâlâ 18 vida var"

    Osimhen bir aydan fazla bir süredir sahalardan uzak kalıyor; ancak bugün bile etkisini sürdüren başka bir sakatlığı hatırlatarak güç ve kararlılık sergiliyor:


    "Bu tür durumlara artık yabancı değilim. Daha kötüsünü de yaşadım: Yüzümde önceki ameliyattan kalma yaklaşık 18 vida var ve sağ tarafımla normalce yemek bile yiyemiyorum. Bu sakatlık, yaşadıklarımın yanında sadece küçük bir şey."

  • "KOLUM KIRILDI, AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR"

    Eski Napoli oyuncusu, sakatlığının ciddiyetini ve iyileşme süresini şöyle doğruladı:


    "Kolumu kırdım ve ameliyat olmam gerekecek, en fazla 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağım."

  • "GALATASARAY BENİ KURTARDI"

    Osimhen daha sonra Galatasaray ile olan özel bağını vurguluyor:


    "En dipteyken beni kurtardı. İmzayı attıktan sonra, kızım bile bana değil, onlara daha çok bağlandı. Kulübe sonsuza kadar minnettar olacağım."

  • "SANKİ KOLUM DÜŞÜYORMUŞ GİBİYDİ"

    Son olarak, Nijeryalı forvet sakatlığın nasıl meydana geldiğini şöyle anlatıyor:


    "Topa doğru gittim, savunma oyuncusuyla birlikte geldim, elim boştu ve onun dizinin koluma çarpacağını hiç tahmin etmemiştim. Hemen kırıldığını anlamadım, maç bitmeden geçeceğini düşündüm. Koşmaya çalıştığımda ağrı beni durdurdu: sanki kolum düşüyormuş gibiydi. Devam etmeye çalıştım ama başaramadım."

