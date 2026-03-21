Osimhen: "Sanki kolum düşüyormuş gibiydi, ameliyat olmam gerekecek. Yüzümde hâlâ 18 vida var, sağ tarafımla normal şekilde yemek yiyemiyorum."

Victor Osimhen kolundan ameliyat olacak: "Kırıldı, sanki kolum düşüyormuş gibi hissettim."
Galatasaray'ın Nijeryalı forveti, Anfield'da Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ilk yarısından sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı (bu maçta Noa Lang da saha kenarındaki reklam panosuna çarparak parmağında derin bir kesik alarak ciddi bir sakatlık geçirdi).
Konaté'nin Osimhen'in koluna çarpması kırığa neden oldu, eski Napoli oyuncusu dişlerini sıkıp devre arasına kadar sahada kaldı ama sonunda pes etmek zorunda kaldı."
Osimhen, Carterefe'nin Twitch kanalında canlı yayında bu konuyu ele aldı ve bazı detayları açıkladı.