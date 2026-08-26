Anlaşmanın mali yapısına göre Como, savunma oyuncusunun tüm maaşını üstlenirken, yaklaşık 1 milyon euro olarak tahmin edilen bonservis bedelinin amortismanını da karşılayacak. Ayrıca İtalyan kulübü, oyuncunun gelecekte bonservisini kalıcı olarak almak istemesi halinde 10 milyon euro tutarında zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor. Kambwala, başlangıçta uzun vadeli bir proje olarak Manchester United'dan Villarreal'e 5 milyon euro sabit bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında katılmıştı, ancak geçen sezon ivmesi ciddi şekilde sekteye uğradı.