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'Osasuna'ya katılmaya çok yaklaşmıştı' - Eski Manchester United harika çocuğu Willy Kambwala, Serie A'ya sürpriz bir transfer yaptı
İtalya'da yeni bir başlangıç yapmak
Diario AS'a göre, Villarreal stoperi Willy Kambwala, Serie A ekibi Como'ya bir sezonluk kiralık transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Fransız-Kongolu savunmacı, teknik direktör Iñigo Pérez'in onu beşinci stoper seçeneği olarak görmesinin ardından düzenli forma şansı arayışıyla İspanyol kulübünden ayrılıyor. Kambwala, ilk olarak Pamplona'da Osasuna'ya transferini sonuçlandırmaya yakındı ancak İtalyan ekibinin son anda devreye girmesi, genç oyuncuyu fikrini değiştirmeye ve Serie A'ya geçiş yapmaya ikna etti.
- Getty Images Sport
Como anlaşmasının şartları
Anlaşmanın mali yapısına göre Como, savunma oyuncusunun tüm maaşını üstlenirken, yaklaşık 1 milyon euro olarak tahmin edilen bonservis bedelinin amortismanını da karşılayacak. Ayrıca İtalyan kulübü, oyuncunun gelecekte bonservisini kalıcı olarak almak istemesi halinde 10 milyon euro tutarında zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor. Kambwala, başlangıçta uzun vadeli bir proje olarak Manchester United'dan Villarreal'e 5 milyon euro sabit bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında katılmıştı, ancak geçen sezon ivmesi ciddi şekilde sekteye uğradı.
İspanya'da sakatlık aksiliklerinin üstesinden gelmek
Kambwala'nın Castellón'daki gelişimi, 2025-26 sezonunun büyük bölümünü sol arka adalesindeki ciddi bir yırtık nedeniyle kaçırmasının ardından sekteye uğradı ve tüm sezon boyunca yalnızca iki maçta forma giyebildi. İspanya'ya transfer olmadan önce, eski Manchester United oyuncusu da büyük fiziksel sorunlar yaşamıştı; bunlar arasında, Ekim 2020'de Sochaux'dan Manchester United'a katıldıktan kısa süre sonra geçirdiği ve 11 ay sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlık da vardı. Bu aksiliklere rağmen, Erik ten Hag yönetiminde West Ham United'a karşı Premier League'deki ilk maçına çıkarak dikkat çeken eski genç milli oyuncu, hâlâ yüksek potansiyelli bir isim olarak görülüyor.
- Action Plus
Serie A karşılaşmalarına doğru
Sağlık kontrolleri ve sözleşmeyle ilgili resmi işlemler sürerken, Kambwala dikkatini İtalyan futbolunda umut vaat eden kariyerini yeniden canlandırmaya çevirdi. Fizik gücü yüksek stoper, Serie A'da etkileyici bir performans sergilemeyi ve yeni teknik ekibinin yönetiminde kritik süreler almayı hedefleyecek. Como ise genç savunmacının sakatlık sorunlarını tamamen geride bırakmasını ve sezonun geri kalanında savunmaya güvenilir bir katkı sağlamasını umacak.
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