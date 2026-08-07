Liverpool'ın yeni teknik direktör Iraola yönetiminde Arne Slot sonrası döneme geçişi, dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerinden birine mal olmuş gibi görünüyor. Liverpool uzun süre Diomande için en güçlü aday olarak görülse de oyuncu sonunda Merseyside'a transfer olma fikrine soğudu.

Kanatta Mohamed Salah'ın ardından başrolü üstlenme ihtimali ilk etapta Fildişi Sahilli milli oyuncunun ilgisini çekti, ancak Avrupa'da hemen hakimiyet kurma cazibesi daha güçlü çıktı. The Athletic'e göre Diomande, Anfield'daki mevcut ortamın bir geçiş sezonunu işaret ettiğini düşündü ve bu da Roc Nation'daki temsilcilerinin başka seçeneklere yönelmesine neden oldu.