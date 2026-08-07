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Ortaya çıktı: Yan Diomande, Andoni Iraola ile görüştükten sonra neden Liverpool'u geri çevirip Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki yeniden yapılanmasını tercih etti?
Iraola görüşmesi ve geçiş korkuları
Liverpool'ın yeni teknik direktör Iraola yönetiminde Arne Slot sonrası döneme geçişi, dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerinden birine mal olmuş gibi görünüyor. Liverpool uzun süre Diomande için en güçlü aday olarak görülse de oyuncu sonunda Merseyside'a transfer olma fikrine soğudu.
Kanatta Mohamed Salah'ın ardından başrolü üstlenme ihtimali ilk etapta Fildişi Sahilli milli oyuncunun ilgisini çekti, ancak Avrupa'da hemen hakimiyet kurma cazibesi daha güçlü çıktı. The Athletic'e göre Diomande, Anfield'daki mevcut ortamın bir geçiş sezonunu işaret ettiğini düşündü ve bu da Roc Nation'daki temsilcilerinin başka seçeneklere yönelmesine neden oldu.
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Mourinho'nun dil ustalığı
Haberde, Real Madrid'in kanat oyuncusu için yürütülen yarışı Jose Mourinho'nun kişisel müdahalesi sayesinde kazandığı da eklendi. İspanya'nın başkentindeki kapsamlı yaz yeniden yapılanmasını yöneten efsane teknik direktör, Diomande'ye transferin seyrini değiştiren doğrudan bir telefon açtı. Roc Nation'ın küresel futbol işe alım departmanı başkanı ve Diomande'nin menajeri Nathan Campbell, "Son parça Jose Mourinho'ydu" dedi.
Campbell, Special One'ın iletişim becerilerinin Real Madrid için anlaşmayı nasıl sonuçlandırdığını da anlattı. Campbell, "Mourinho'nun akıcı şekilde Fransızca konuştuğunu bilmiyorduk, çünkü Fransız bir kulüpte çalışmamıştı" diye ekledi. "Ama Yan'la günün o saatinde görüşmeyi kabul etmesi ve onunla fikirleri, proje ve takıma nasıl uyum sağlayacağı hakkında akıcı bir Fransızcayla konuşması, bu konuşmaya değer verdiğini gösterdi. Bu çok büyük bir etkendi. Onu ikna etmenin anahtarı buydu."
Rekor kıran rakamlar ve PSG'nin yıkımı
Real Madrid sonunda RB Leipzig ile toplam değeri 140 milyon euroya (£120m) kadar çıkabilecek bir paket üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma, başlangıçta 125 milyon euro (£107m) bonservis bedeli ve buna ek olarak çeşitli bonuslarda 15 milyon euro şeklinde yapılandırıldı. Bu mali taahhüt, Madrid'in bu transferde Paris Saint-Germain'e çalım atmasını sağladı; Fransız ekibi daha önce oyuncunun Parc des Princes'e transferi için Alman kulübü ve oyuncunun tarafıyla ileri düzey görüşmeler yürütüyordu. Leipzig, yaz boyunca 130 milyon euronun üzerinde bir bedelde ısrar etti ve bu fiyat hem Liverpool'un hem de PSG'nin tereddüt yaşamasına neden oldu.
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Zirveye giden ayrıntılı bir yol
Teknik direktör müdahalesi ve rekor bonservis bedelinin ötesinde, Real Madrid Diomande'ye rakiplerini geride bırakan kapsamlı bir gelişim stratejisi sundu. Kulüp, Bernabeu'da genç bir kanat oyuncusunun nasıl gelişebileceğini göstermek için Vinicius Junior gibi mevcut yıldızların örnek vakalarını kullanan detaylı bir kariyer planı sundu. Bu uzun vadeli vizyon, Şampiyonlar Ligi zaferi için mücadele etme fırsatıyla birleşince, eski Leganes harikası için kararı netleştirdi.
Diomande, Madrid'de yedi yıllık sözleşmeye imza attı ve 2033'e kadar kulübe bağlandı. Liverpool için Salah'ın halefini arayış sürerken, kulüp yeni döneminin havalanmaya hazır olduğuna Fildişi Sahilli oyuncuyu ikna edememenin bedelini hesaplıyor. Liverpool alternatif hedefleri değerlendirmiş olsa da, Diomande açık şekilde önceliğiydi ve oyuncunun İspanya'ya transferi, Iraola'nın Anfield'daki erken dönem transfer planları açısından önemli bir darbe anlamına geliyor.
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