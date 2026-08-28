Galibiyetin ardından konuşan Alonso, Fernandez'in oynamayı reddettiğine dair Arjantin kaynaklı spekülasyonları hızla yalanladı. Chelsea teknik patronu, orta sahayı dinlendirme kararının teknik ekip ve kulüp yönetimi tarafından ortaklaşa alındığını vurguladı.

Alonso, söylentiler sorulduğunda, "Hayır, bu benim ve kulübün aldığı bir karardı" dedi. "Bireysel ve kolektif olarak değerlendiriyoruz; takım için, bu gece için en iyisinin ne olduğunu, oynayan diğer futbolcular için neyin daha iyi olduğunu düşünüyoruz ve kararı alıyoruz... Bu sadece bugünkü maçla ilgiliydi ve süreye ihtiyacı olan başka oyuncularımız vardı, durum buydu."

Manchester City'nin de devrede olduğu bildiriliyorken Alonso'ya, devam eden transfer görüşmelerinin kadro seçimini etkileyip etkilemediği de soruldu. Bu düşünceyi net biçimde reddeden Alonso, şunları ekledi: "Bu benim aldığım bir karar. O iyi bir profesyonel. İyi çalışıyor ve onun hakkında söyleyecek olumsuz bir şeyim yok. Sadece almamız gereken bir karardı, bu gece oynadığımız maçı düşünerek alındı ve pazar günü [Brighton'a karşı] ne olacağını göreceğiz."