Mark Pain
Çeviri:
Ortaya çıktı: Xabi Alonso'nun, Manchester City Chelsea yıldızının peşine düşerken Enzo Fernandez konusunda neden şaşırtıcı bir geri dönüş yaptığı
Fernandez, Lig Kupası zaferi kadrosuna alınmadı
Chelsea, perşembe günü League One ekibi Luton Town'ı Carabao Cup'ta 2-0 mağlup etti, ancak maç Fernandez'in dikkat çeken yokluğunun gölgesinde kaldı. Pazartesi günü Fulham'a karşı oynanan Premier League açılış maçında sonradan oyuna giren 25 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge'deki maç kadrosuna ise tamamen alınmadı.
Bu dışarıda bırakılma kararı, Alonso açısından hızlı bir geri dönüşe işaret etti. Sadece birkaç saat önce İspanyol teknik adam, Arjantinli oyuncunun ikinci tur maçında süre alacağını kamuoyu önünde açıklamıştı.
Sahada ise Chelsea, Alonso'nun iç sahadaki ilk resmi maçında işini rahat şekilde halletti. Danny Welbeck, 50. dakikada yakın mesafeden attığı kafa golüyle ilk maçını kutladı; ardından Estevao Willian, Hakeem Odoffin'e kendi kalesine gol attırarak Jack Wilshere'ın takımına karşı turu getirdi.
- Getty Images Sport
Alonso ani geri dönüşü açıkladı
Galibiyetin ardından konuşan Alonso, Fernandez'in oynamayı reddettiğine dair Arjantin kaynaklı spekülasyonları hızla yalanladı. Chelsea teknik patronu, orta sahayı dinlendirme kararının teknik ekip ve kulüp yönetimi tarafından ortaklaşa alındığını vurguladı.
Alonso, söylentiler sorulduğunda, "Hayır, bu benim ve kulübün aldığı bir karardı" dedi. "Bireysel ve kolektif olarak değerlendiriyoruz; takım için, bu gece için en iyisinin ne olduğunu, oynayan diğer futbolcular için neyin daha iyi olduğunu düşünüyoruz ve kararı alıyoruz... Bu sadece bugünkü maçla ilgiliydi ve süreye ihtiyacı olan başka oyuncularımız vardı, durum buydu."
Manchester City'nin de devrede olduğu bildiriliyorken Alonso'ya, devam eden transfer görüşmelerinin kadro seçimini etkileyip etkilemediği de soruldu. Bu düşünceyi net biçimde reddeden Alonso, şunları ekledi: "Bu benim aldığım bir karar. O iyi bir profesyonel. İyi çalışıyor ve onun hakkında söyleyecek olumsuz bir şeyim yok. Sadece almamız gereken bir karardı, bu gece oynadığımız maçı düşünerek alındı ve pazar günü [Brighton'a karşı] ne olacağını göreceğiz."
Transfer dönemi son tarihi yaklaşırken Manchester City harekete geçiyor
Fernandez'in aniden kadro dışı bırakılması, batı Londra'daki döneminin sona eriyor olabileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü işaret niteliğinde. Manchester City'nin, 1 Eylül'deki son tarih öncesinde resmî bir girişime hazırlandığı bildiriliyor. Etihad Stadyumu'na yapılacak bir transfer, orta saha oyuncusunu eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden buluşturacak.
Fernandez bilmecesiyle uğraşan Chelsea, diğer yandan da kadrosunu aktif şekilde yeniden şekillendiriyor. Chelsea'nin, kaleci Emiliano Martinez'i transfer etmek için Aston Villa ile 7,5 milyon sterlinlik bonservis bedeli üzerinde anlaştığı bildiriliyor.
Arjantinli kalecinin yakın transferi, daha önce mevcut kalecilerine destek vermiş olmasına rağmen kendisine sorulduğunda Alonso kartlarını açık etmedi. "Sahip olduğumuz kadrodan memnunuz" dedi. "Ama her zaman söyledim, durumların farkında olmamız gerekiyor; karar verebileceğimiz bu dönem hâlâ devam ediyor. Bakalım ne olacak."
- Getty Images Sport
Chelsea için kritik birkaç gün önde bekliyor
Alonso şimdi, Fernandez'in salı günkü transfer döneminin son tarihinin ötesinde de kadrosunun bir parçası olarak kalıp kalmayacağını görmek için gergin bir bekleyişe girdi. Chelsea, pazar günü Premier League'de Brighton'ı ağırlamaya hazırlanıyor ve orta sahanın bu maçta yer alıp almayacağı, yakın geleceğiyle ilgili kesin bir ipucu niteliği taşıyacak.
Yaklaşan transfer kaosunun ötesinde, Chelsea'nin yerel kupa hedefleri ise hâlâ sürüyor. Bu sezon mücadele etmesi gereken Avrupa futbolu bulunmadığından, Carabao Cup Alonso için büyük önem taşıyor. Takımı, 7 Eylül haftasında üçüncü turda Premier League'deki rakibi Leeds United'ı Stamford Bridge'de konuk edecek.
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