Ortaya çıktı: Xabi Alonso’nun Chelsea için transfer planı; Liam Rosenior’un ‘hatası’nın ardından Blues’un Liverpool efsanesine yönelmesinin nedenleri açıklanıyor
Güç dengesinde yaşanan değişiklikte Alonso'ya 'Yönetici' unvanı verildi
BlueCo yönetimindeki önceki dönemleri belirleyen yapıdan önemli bir sapma olarak, Chelsea, Alonso'yu daha sınırlı yetki alanına sahip baş antrenör pozisyonu yerine resmi olarak teknik direktör olarak atadı. Bu değişiklik, Stamford Bridge'de önemli bir yetki devrini işaret ediyor ve 44 yaşındaki teknik adama, öncüllerine kıyasla oyuncu transferleri ve A takım operasyonları konusunda çok daha geniş bir yetki alanı tanıyor.
Yeni rolü hakkında konuşan Alonso, gururunu şu sözlerle dile getirdi: "Chelsea, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün menajeri olmak beni büyük bir gururla dolduruyor. Sahiplik grubu ve spor yönetimi ile yaptığım görüşmelerden, aynı hırsı paylaştığımız açıkça anlaşılıyor. En üst seviyede istikrarlı bir şekilde rekabet edebilecek ve kupalar için mücadele edebilecek bir takım kurmak istiyoruz. Kadroda büyük yetenekler ve bu futbol kulübünde muazzam bir potansiyel var ve bunu yönetmek benim için büyük bir onur olacak. Şimdi odak noktamız sıkı çalışmak, doğru kültürü oluşturmak ve kupalar kazanmak."
Rosenior'un 'hatasını' düzeltmek
Alonso'nun göreve getirilmesi kararı, teknik direktörlük görevinde sadece 106 gün kalıp kovulan Rosenior'un kısa ve başarısız görev süresinin ardından geldi. ESPN'nin haberine göre, Chelsea'deki iç kaynaklar, eski Hull City teknik direktörünün işe alınmasının artık kulüp yönetimi için bir "hata" ve "öğrenme süreci" olarak görüldüğünü belirtti. Yönetim, genç ve pahalı kadronun potansiyelini ortaya çıkarmak için başka bir gelişim koçu yerine, önemli bir geçmişe ve deneyime sahip bir isme ihtiyaç duyduğunu fark etti.
Alonso'nun gelişi, oyuncular arasında hoşnutsuzluğu önlemek ve soyunma odasındaki otoriteyi yeniden tesis etmek amacıyla planlandı. Rosenior, tanınmış yıldızların saygısını kazanmakta zorlanırken, İspanyol teknik adam, yenilmez bir Bundesliga şampiyonluğu ve efsanevi bir futbol kariyerini içeren bir özgeçmişle göreve geliyor. The Blues, Arne Slot'un geleceğinin spekülasyon konusu olduğu Liverpool'dan gelebilecek potansiyel rekabeti de geride bırakmak istiyordu.
Chelsea için yeni transfer stratejisi
Habere göre, Alonso’nun bu görevi kabul etmesinin temel koşullarından biri, kulübün transfer modelinde köklü bir değişiklik yapılmasıydı. Yurt içinde sınırlı başarı elde eden genç yeteneklere 2 milyar sterlin (2,7 milyar dolar) üzerinde harcama yaptıktan sonra, kulüp Alonso’nun daha hazır olan tecrübeli oyunculara yönelme talebini kabul etti. Tamamen gençlere dayalı stratejiden bu yönelim değişikliği, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hemen rekabet edebilmek için gerekli dengeyi sağlamayı amaçlıyor.
Kulüp, kapsamlı veri ve oyuncu izleme ağını kullanmaya devam edecek olsa da, Alonso'nun transfer hedeflerinin belirlenmesinde çok daha etkili bir söz sahibi olması bekleniyor. Transferler üzerinde kontrol eksikliği, önceki teknik direktörler için önemli bir sorun teşkil ediyordu, ancak yeni anlaşma, İspanyol teknik adamın bu yaz kadronun gelişimine öncülük etmesini garanti altına alıyor. Bu güvence, Alonso'nun Bernabeu'dan ayrılmasının ardından İngiltere'ye dönmeye ikna edilmesi için hayati öneme sahipti.
Real Madrid fiyaskosunu görmezden gelmek
Chelsea’nin Alonso’yu teknik direktör olarak görevlendirme kararı, Real Madrid’de geçirdiği ve birçok ünlü yıldızla çatışmaya girdiği zorlu 233 günlük süreye rağmen alındı. İspanya’da, teknik direktörün oyuncuların hareket özgürlüğünü kısıtlayan katı taktiksel sistemler uygulamaya çalışması nedeniyle Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Federico Valverde ile ilişkileri bozulmuştu. Bununla birlikte, Chelsea yönetimi, Alonso’nun Leverkusen’de uyguladığı sistemin mevcut oyuncu kadrosuna daha uygun olduğuna dair güvenini koruyor.
Taktik olarak, Blues, Alonso'nun Almanya'da büyük başarı elde eden 3-4-2-1 dizilişini uygulamasını bekliyor. Bu sistemin Cole Palmer'a nasıl fayda sağlayacağı konusunda özel bir heyecan var ve Alonso'nun Florian Wirtz'i geliştirmedeki başarısını tekrarlayabileceği umuluyor. Madrid'deki son aylarında yaşadığı ezici yenilgilere rağmen, Londra kulübü, Alonso'nun taktiksel kimliğinin pahalı yapbozlarının eksik parçası olduğuna inanıyor.