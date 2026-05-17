Ortaya çıktı: Xabi Alonso’nun Chelsea için transfer planı; Liam Rosenior’un ‘hatası’nın ardından Blues’un Liverpool efsanesine yönelmesinin nedenleri açıklanıyor

BlueCo yönetimindeki önceki dönemleri belirleyen yapıdan önemli bir sapma olarak, Chelsea, Alonso'yu daha sınırlı yetki alanına sahip baş antrenör pozisyonu yerine resmi olarak teknik direktör olarak atadı. Bu değişiklik, Stamford Bridge'de önemli bir yetki devrini işaret ediyor ve 44 yaşındaki teknik adama, öncüllerine kıyasla oyuncu transferleri ve A takım operasyonları konusunda çok daha geniş bir yetki alanı tanıyor.

Yeni rolü hakkında konuşan Alonso, gururunu şu sözlerle dile getirdi: "Chelsea, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün menajeri olmak beni büyük bir gururla dolduruyor. Sahiplik grubu ve spor yönetimi ile yaptığım görüşmelerden, aynı hırsı paylaştığımız açıkça anlaşılıyor. En üst seviyede istikrarlı bir şekilde rekabet edebilecek ve kupalar için mücadele edebilecek bir takım kurmak istiyoruz. Kadroda büyük yetenekler ve bu futbol kulübünde muazzam bir potansiyel var ve bunu yönetmek benim için büyük bir onur olacak. Şimdi odak noktamız sıkı çalışmak, doğru kültürü oluşturmak ve kupalar kazanmak."