Lavia için Gelora Bung Karno Stadyumu'ndaki süre alışı, son üç yılı aşkın sürede tamamladığı ikinci 90 dakikalık maç oldu. Ağustos 2023'te Chelsea'ye 53 milyon £'luk bir anlaşmayla katılmasından bu yana 22 yaşındaki oyuncu sadece 43 maçta forma giyebildi; bitmek bilmeyen uyluk, hamstring ve quadriceps sakatlıkları döngüsü, onun batı Londra ekibinde 80'den fazla maç kaçırmasına neden oldu.

Bireysel gelişimini değerlendiren Lavia, tam bir sezon öncesi hazırlık maçını tamamlayabilecek noktaya gelmesine yardımcı olan sağlık ekibine teşekkür etti.

"90 dakika oynamaktan çok mutluydum ve kendimi iyi hissediyorum," diyen Lavia, bunu kulübün resmi internet sitesine söyledi. "Özgüven, kulüpteki herkesle yaptığım tüm çalışmalardan geliyor. Onlar beni iyi bir noktaya getirmeme yardımcı oldu; böylece iyi bir sezon öncesi dönem geçirebildim ve burada güçlü bir şekilde başlayabildim.

"Her şeyin gidişatından, Xabi yönetiminde aldığım dakikalardan çok mutluyum ve önümüzdeki sezon için heyecanlıyım. Yeni teknik direktörle çalışmaktan gerçekten keyif alıyoruz, geldi ve fikirlerini uygulamaya koydu, hepimiz ondan çok memnunuz. Umarız iyi bir sezon olur."

Bu dönüm noktasının önemi takım arkadaşlarının da gözünden kaçmadı. Savunmacı Wesley Fofana, orta saha oyuncusunun dayanıklılığını kutlamak için sosyal medyaya başvurdu. Fofana, Instagram'da şu notla Lavia ve Levi Colwill ile birlikte bir fotoğraf paylaştı: "@romeolavia first 90 min", buna bir kalp emojisi eşlik etti.



