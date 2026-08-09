AFP
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Ortaya çıktı: Xabi Alonso'nun, AC Milan galibiyeti sırasında "bitkin düşen" Chelsea yıldızını neden oyundan almayı REDDETTİĞİ
Alonso, Lavia'nın oyundan alınmayı reddetmesini açıkladı
Alonso, Chelsea'nin cumartesi günü Endonezya'nın Cakarta kentinde AC Milan'ı hazırlık maçında 3-0 yendiği karşılaşmada Romeo Lavia'yı 90 dakika boyunca sahada tutma kararının arkasındaki hesaplanmış gerekçeyi açıkladı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Chelsea'nin resmi kanallarına konuşan Chelsea teknik direktörü, eski Southampton oyuncusunun fiziksel durumu konusunda benimsediği sert sevgi yaklaşımını anlattı. Alonso, "Romeo Lavia'nın 90 dakika oynama konusunda böyle bir zihinsel engeli var, yorgundu ama ben, 'Bırakın oynasın, bırakın oynasın...' dedim. 90 dakikayı tamamlamasına izin verdik ve maçı bitirdiğinde tükenmiş durumdaydı, bence gerçekten çok mutlu" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Berbat bir sakatlık geçmişinin üstesinden gelmek
Lavia için Gelora Bung Karno Stadyumu'ndaki süre alışı, son üç yılı aşkın sürede tamamladığı ikinci 90 dakikalık maç oldu. Ağustos 2023'te Chelsea'ye 53 milyon £'luk bir anlaşmayla katılmasından bu yana 22 yaşındaki oyuncu sadece 43 maçta forma giyebildi; bitmek bilmeyen uyluk, hamstring ve quadriceps sakatlıkları döngüsü, onun batı Londra ekibinde 80'den fazla maç kaçırmasına neden oldu.
Bireysel gelişimini değerlendiren Lavia, tam bir sezon öncesi hazırlık maçını tamamlayabilecek noktaya gelmesine yardımcı olan sağlık ekibine teşekkür etti.
"90 dakika oynamaktan çok mutluydum ve kendimi iyi hissediyorum," diyen Lavia, bunu kulübün resmi internet sitesine söyledi. "Özgüven, kulüpteki herkesle yaptığım tüm çalışmalardan geliyor. Onlar beni iyi bir noktaya getirmeme yardımcı oldu; böylece iyi bir sezon öncesi dönem geçirebildim ve burada güçlü bir şekilde başlayabildim.
"Her şeyin gidişatından, Xabi yönetiminde aldığım dakikalardan çok mutluyum ve önümüzdeki sezon için heyecanlıyım. Yeni teknik direktörle çalışmaktan gerçekten keyif alıyoruz, geldi ve fikirlerini uygulamaya koydu, hepimiz ondan çok memnunuz. Umarız iyi bir sezon olur."
Bu dönüm noktasının önemi takım arkadaşlarının da gözünden kaçmadı. Savunmacı Wesley Fofana, orta saha oyuncusunun dayanıklılığını kutlamak için sosyal medyaya başvurdu. Fofana, Instagram'da şu notla Lavia ve Levi Colwill ile birlikte bir fotoğraf paylaştı: "@romeolavia first 90 min", buna bir kalp emojisi eşlik etti.
Cakarta'da baskın bir performans
Lavia'nın bireysel mücadelesi ön plana çıkarken, Chelsea takım olarak da cilalı bir performans sergileyip Ruben Amorim'in Milan'ını dağıttı. Chelsea, Joao Pedro'nun attığı iki gol ve Moises Caicedo'nun sansasyonel golü sayesinde rahat bir galibiyet aldı ve Premier League devinin Milan karşısında üstünlük kurmasını sağladı. Sonuç, Alonso'nun ekibine Juventus ve Tottenham karşısında hazırlık maçlarında alınan son yenilgilerin ardından çok ihtiyaç duyulan bir moral verdi.
- Getty Images Sport
Chelsea için yoğun fikstür devam ediyor
Chelsea'nin Malezya ekibi Johor Darul Ta’zim'e karşı yalnızca 24 saat içinde çıkacağı ikinci maç öncesinde Lavia ve takım arkadaşlarının dinlenmek için çok az zamanı var. Alonso, Avustralya ve Asya turunun son ayağında kıdemli yıldızlarını aşırı yorgunluktan korumak için kadrosunda geniş çaplı rotasyona gideceğini zaten doğruladı.
"Durum bu. Yarın için plan zaten dün yapılmıştı" diye ekledi Alonso. "Birçok genç oyuncu yarın oynama şansı bulacak. Çünkü iki günde iki maç oynamak oldukça yoğun, yarın onlarımıza ihtiyacımız var.
"Bu iki haftada gelişim gösterdik ve çok şey öğrendik. Sadece futbol açısından değil, oyuncuları tanıma ve yurt dışında birlikte vakit geçirme açısından da. Bu yüzden iyi geçti. Yarın son maç var, ardından Londra'ya geri döneceğiz."
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