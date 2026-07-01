Evangelos Marinakis’in liderliğinin acımasız doğasını ortaya koyan bir gelişmeyle, Pereira’nın Nottingham Forest’taki görevi ani ve acımasız bir şekilde sona erdi. TalkSPORT, Pereira’nın ayrılışının ne kadar soğukkanlı bir şekilde gerçekleştiğini ayrıntılı olarak aktardı. Habere göre, karar, sözleşmesindeki belirli bir fesih maddesinin gece yarısı sona ermesinden sadece iki dakika önce iletildi; aksi takdirde, Pereira’nın görevden alınması kulüp için çok daha pahalıya mal olacaktı. Pereira, üst düzey yöneticilerden birinden telefon almak yerine, saat 23.58’de bir e-posta yoluyla bildirim aldı.

57 yaşındaki teknik direktör, bu göreve ancak Şubat ayında başlamıştı, ancak Forest yönetimi sezon öncesi antrenmanları başlamadan önce harekete geçmeye karar verdi. Bu hamle, özellikle kulübün bu yazın başlarında Pereira’nın sözleşmesini uzatmak istediğini belirtmiş olması göz önüne alındığında, birçok kişi için şok etkisi yarattı. Haberde, Pereira’nın Forest’ın sezon öncesi hazırlıklarını planladığı ve kulübün kararı karşısında şaşkınlığa uğradığı da belirtiliyor.