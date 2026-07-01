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Ortaya çıktı: Vitor Pereira, fesih maddesi süresi dolmadan sadece iki dakika önce Nottingham Forest’tan kovulduğunu bu acımasız şekilde öğrendi
City Ground’da iki dakikalık uyarı
Evangelos Marinakis’in liderliğinin acımasız doğasını ortaya koyan bir gelişmeyle, Pereira’nın Nottingham Forest’taki görevi ani ve acımasız bir şekilde sona erdi. TalkSPORT, Pereira’nın ayrılışının ne kadar soğukkanlı bir şekilde gerçekleştiğini ayrıntılı olarak aktardı. Habere göre, karar, sözleşmesindeki belirli bir fesih maddesinin gece yarısı sona ermesinden sadece iki dakika önce iletildi; aksi takdirde, Pereira’nın görevden alınması kulüp için çok daha pahalıya mal olacaktı. Pereira, üst düzey yöneticilerden birinden telefon almak yerine, saat 23.58’de bir e-posta yoluyla bildirim aldı.
57 yaşındaki teknik direktör, bu göreve ancak Şubat ayında başlamıştı, ancak Forest yönetimi sezon öncesi antrenmanları başlamadan önce harekete geçmeye karar verdi. Bu hamle, özellikle kulübün bu yazın başlarında Pereira’nın sözleşmesini uzatmak istediğini belirtmiş olması göz önüne alındığında, birçok kişi için şok etkisi yarattı. Haberde, Pereira’nın Forest’ın sezon öncesi hazırlıklarını planladığı ve kulübün kararı karşısında şaşkınlığa uğradığı da belirtiliyor.
- AFP
Glasner'ın kısa sürede geri dönmesi bekleniyor
Forest, halefinin belirlenmesi için hızlı bir şekilde harekete geçti ve Glasner görevi devralmaya hazırlanıyor. Avusturyalı teknik direktör, son sezonun sonunda son derece başarılı bir dönem geçirdiği Crystal Palace’tan ayrıldığından beri serbest statüdeydi. Glasner, özellikle Eagles’ı UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna taşıdı; bu başarı, takımın gelecek sezonun Avrupa Ligi’ndeki yerini garantiledi.
Glasner’in atanması, Premier Lig manzarasına ilginç bir ironi katıyor; zira Forest, geçen sezon aslında Palace’ın Avrupa Ligi’ndeki orijinal yerini almıştı. Glasner’in gelişi, kaotik ancak sonuçta başarılı geçen 2025-26 sezonunda atılan temellerin üzerine inşa etmeye çalışan Forest için büyük bir başarı olarak görülüyor. Eski Eintracht Frankfurt teknik direktörü, kulübün bir başka üst düzey lig ve Avrupa futbolu sezonuna hazırlanırken, East Midlands’a önemli bir Avrupa tecrübesi getiriyor.
Yükselişler ve düşüşlerle dolu kısa süreli bir dönem
Pereira’nın ayrılışı, takımın başında geçirdiği 20 maçta elde ettiği sonuçlar göz önüne alındığında özellikle şaşırtıcıdır. Garibaldi’yi küme düşme tehlikesinden başarıyla kurtarmış ve Avrupa Ligi yarı finallerine uzanan unutulmaz bir serüveni yönetmiştir. Her ne kadar sonunda İngiliz rakibi Aston Villa’ya elenmiş olsalar da, Portekizli teknik direktör sekiz galibiyet, altı beraberlik ve altı mağlubiyetten oluşan saygın bir performansla sezonu tamamlamıştır.
Pereira için şanslı bir durum olarak, işsiz kalma süresi kısa sürebilir; talkSPORT’un edindiği bilgilere göre Suudi Pro Ligi’nin devlerinden Al-Hilal, masaya oldukça cazip bir sözleşme teklifi koyarak onu kadrosuna katmak istiyor.
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Pereira, Forest’tan şok edici ayrılışının ardından bir açıklama yaptı
Çarşamba günü ilerleyen saatlerde yayınlanan bir açıklamada, Portekizli teknik direktör, kulübün kararının kendisini hazırlıksız yakaladığını doğruladı ve görevden alınmasına ilişkin derin şaşkınlığını dile getirdi: “Bu karar benim için tam bir sürpriz oldu ve hiçbir uyarı yapılmadı; ancak kulübün, geleceği için en iyi olduğuna inandığı kararları alma hakkına tam anlamıyla saygı duyuyorum. Doğal olarak hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Birlikte inşa ettiğimiz şeye içtenlikle inanıyordum ve son aylarda başardığımız her şeyden gurur duyarak ayrılıyorum.
"Birlikte unutulmaz bir sezon sonu yaşadık. Kulübün Premier Lig'de kalmasını sağladık, Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldik ve benim için sonsuza kadar unutulmayacak anlar yarattık."
Pereira’nın ani ayrılışı ve Glasner’in yakında göreve başlayacağı haberleri, Nottingham Forest’ın 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana beşinci teknik direktörünü atayacağı anlamına geliyor; Bu kaotik yıl, Eylül ayında Nuno Espirito Santo'nun yerine geçen Ange Postecoglou'nun sekiz maçlık galibiyetsiz bir dönem geçirmesinin ardından, Ekim ayından Şubat ayında kovulana kadar süren Sean Dyche'nin kısa süreli istikrar dönemiyle devam etti; bu dönem, aslında sadece üç gün sonra Pereira'nın gelmesinin önünü açmıştı.