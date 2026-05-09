Ortaya çıktı: Vinicius Junior, Real Madrid'e transfer olmadan önce Barcelona'ya katılmak üzere şaşırtıcı bir şekilde 'anlaşma' yapmıştı

Vinicius, o günden bu yana Real Madrid’in en etkili oyuncularından biri haline geldi. Kulübün A takımında geçirdiği sekiz sezon boyunca, Brezilyalı kanat oyuncusu tüm turnuvalarda 372 maçta 127 gol attı ve 100 asist yaptı. Ayrıca, 2022'de Liverpool'a karşı oynanan final maçında attığı tek gol de dahil olmak üzere, birçok La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol oynadı. Umut vaat eden bir gençten dünya çapında bir yıldıza dönüşmesi, Avrupa futbolunun en tehlikeli forvetlerinden biri olarak statüsünü pekiştirdi.