Ortaya çıktı: Vinicius Junior, Real Madrid'e transfer olmadan önce Barcelona'ya katılmak üzere şaşırtıcı bir şekilde 'anlaşma' yapmıştı
Barcelona, bir zamanlar Vinicius için ön anlaşma yapmıştı
Bartomeu, kulübün Vinicius'u transfer etmek için, kanat oyuncusu hâlâ Brezilya'da oynarken bir ön anlaşmaya vardığını açıkladı. Eski Barça başkanı, Barcelona'nın oyuncunun temsilcileri ve ailesiyle çoktan görüşmeler yaptığını belirtti. Katalan kulübü, Brezilyalı genç oyuncuyu dünya futbolunun en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görüyordu ve onunla erken bir aşamada sözleşme imzalamaya çalıştı. Ancak bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi.
Bartomeu, Madrid'in bu yarışı nasıl kazandığını açıklıyor
Real Madrid sonunda devreye girdi ve Mayıs 2017’de Flamengo ile o dönem 16 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek üzere bir anlaşma imzaladı; transfer, oyuncunun Temmuz 2018’de 18 yaşını doldurmasıyla resmiyet kazandı. Bartomeu, Madrid’in oyuncuyu kadrosuna katmadan önce Barcelona’nın görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiğini doğruladı.
Bartomeu, ESPN Deportes'e "Vinicius Jr bizim (Barça) ilgimizi çekmişti" dedi. "Ailesiyle ve menajerleriyle görüştük ve gerçekten de bir ön anlaşma vardı. Madrid muhtemelen Barça'dan daha iyi bir teklifte bulundu ve Vinicius'u aldı."
Bir rekabeti şekillendiren kaçırılmış bir fırsat
Vinicius, o günden bu yana Real Madrid’in en etkili oyuncularından biri haline geldi. Kulübün A takımında geçirdiği sekiz sezon boyunca, Brezilyalı kanat oyuncusu tüm turnuvalarda 372 maçta 127 gol attı ve 100 asist yaptı. Ayrıca, 2022'de Liverpool'a karşı oynanan final maçında attığı tek gol de dahil olmak üzere, birçok La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol oynadı. Umut vaat eden bir gençten dünya çapında bir yıldıza dönüşmesi, Avrupa futbolunun en tehlikeli forvetlerinden biri olarak statüsünü pekiştirdi.
Şampiyonluk yarışı sürerken El Clásico mücadelesi
Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona, La Liga'da son dört maç kala liderlik koltuğunda 11 puan farkla oturuyor. Bu karşılaşmadan alınacak bir puan, şampiyonluğu garantileyecek. Blaugrana, bu hafta sonu Camp Nou'da Real Madrid ile karşılaşacakları maçta şampiyonluğu kesinleştirmek için bir fırsat yakaladı.