Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images
Adhe Makayasa

Çeviri:

Ortaya çıktı: Uruguaylı orta saha oyuncusunun hastaneye kaldırılmasına neden olan antrenman sahasındaki kavganın ardından Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni’nin Real Madrid’de karşılaşabileceği ağır yaptırımlar

F. Valverde
A. Tchouameni
Real Madrid
La Liga

Real Madrid, antrenman sahasında yaşanan şiddetli bir kavganın ardından Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında olağanüstü bir disiplin soruşturması başlattı. Bu olay sonucunda Uruguaylı oyuncu başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Her iki oyuncu da artık işten tamamen uzaklaştırılma ve maaşlarında önemli kesintiler dahil olmak üzere ağır iç disiplin cezalarıyla karşı karşıya.

  • Madrid, Valverde-Tchouameni olayıyla ilgili soruşturma başlattı

    Kamuoyunda olayı önemsiz gösterme çabalarına rağmen, Madrid kulübü Tchouameni ile Valverde arasında ciddi bir fiziksel çatışma yaşandığını doğruladı. Kulübün iç soruşturması, Valverde’nin başından aldığı yaralanma nedeniyle hastanede tedavi görmesini gerektiren ve iyileşme süresinin 14 güne kadar uzayabileceği çok ciddi bir davranış ihlaline odaklanıyor. Süreci denetlemek üzere resmi bir soruşturma görevlisi atandı; bu soruşturma sonucunda her iki orta saha oyuncusu da bir aya kadar tüm görevlerden uzaklaştırılabilir.

    • Reklam
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Duo bir ay süreyle yasaklanabilir

    Disiplin süreci, yeni atanan antrenörün tanık ifadeleri ve antrenman sahasından toplanan delillere dayanarak resmi bir suçlama metni hazırlamasını gerektiriyor. Bu suçlamalar resmi olarak tebliğ edildiğinde, Fransız ve Uruguaylı oyunculara soruşturmacıya hukuki savunma beyanlarını sunmaları için belirli bir süre tanınacak. Mundo Deportivo’nun haberine göre, iç soruşturma sonucunda suçlamalar onaylanırsa oyuncular “10 ila 30 gün süreyle görevden uzaklaştırma ve maaş kesintisi” cezasına çarptırılabilir.

  • Uruguay ve Fransa'nın yıldızlarını ciddi sonuçlar bekliyor

    Resmi bir soruşturma açılmasına ilişkin karar, kulüp yönetiminin bu kavgayı titiz bir hukuki süreç gerektiren "çok ciddi bir durum" olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Oyuncular, anlık gelir kaybının ötesinde, takımın profesyonel ortamına verdikleri zarar nedeniyle kulüp tarafından uygulanabilecek ek mali cezalarla da karşı karşıya kalabilir. Bu iç sürecin birkaç hafta sürmesi bekleniyor ve sonuçta verilecek maç ceza sürelerinin mevcut sezon boyunca uygulanıp uygulanmayacağı ya da bir sonraki sezona ertelenip ertelenmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    El Clásico: Şampiyonluğu belirleyecek maç

    Madrid, artık Valverde'siz olarak yoğun bir maç maratonunu atlatmak zorunda; Tchouameni'nin cezalandırılma ihtimali ise Álvaro Arbeloa'nın orta sahasında önemli bir boşluk yaratıyor. Takımın uyumu, bu Pazar günü Barcelona ile oynanacak ve çok şeyin belirleneceği El Clasico maçında hemen bir sınava tabi tutulacak. Bu maçta alınacak bir yenilgi, rakiplerini resmi olarak La Liga şampiyonu ilan edecek. Disiplin süreci yakında sona erecek olan yönetim, bu kritik dönemde kulübün katı standartlarını korurken ikiliyi nasıl yeniden takıma entegre edeceğini değerlendirmek zorunda.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA