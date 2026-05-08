Ortaya çıktı: Uruguaylı orta saha oyuncusunun hastaneye kaldırılmasına neden olan antrenman sahasındaki kavganın ardından Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni’nin Real Madrid’de karşılaşabileceği ağır yaptırımlar
Madrid, Valverde-Tchouameni olayıyla ilgili soruşturma başlattı
Kamuoyunda olayı önemsiz gösterme çabalarına rağmen, Madrid kulübü Tchouameni ile Valverde arasında ciddi bir fiziksel çatışma yaşandığını doğruladı. Kulübün iç soruşturması, Valverde’nin başından aldığı yaralanma nedeniyle hastanede tedavi görmesini gerektiren ve iyileşme süresinin 14 güne kadar uzayabileceği çok ciddi bir davranış ihlaline odaklanıyor. Süreci denetlemek üzere resmi bir soruşturma görevlisi atandı; bu soruşturma sonucunda her iki orta saha oyuncusu da bir aya kadar tüm görevlerden uzaklaştırılabilir.
Duo bir ay süreyle yasaklanabilir
Disiplin süreci, yeni atanan antrenörün tanık ifadeleri ve antrenman sahasından toplanan delillere dayanarak resmi bir suçlama metni hazırlamasını gerektiriyor. Bu suçlamalar resmi olarak tebliğ edildiğinde, Fransız ve Uruguaylı oyunculara soruşturmacıya hukuki savunma beyanlarını sunmaları için belirli bir süre tanınacak. Mundo Deportivo’nun haberine göre, iç soruşturma sonucunda suçlamalar onaylanırsa oyuncular “10 ila 30 gün süreyle görevden uzaklaştırma ve maaş kesintisi” cezasına çarptırılabilir.
Uruguay ve Fransa'nın yıldızlarını ciddi sonuçlar bekliyor
Resmi bir soruşturma açılmasına ilişkin karar, kulüp yönetiminin bu kavgayı titiz bir hukuki süreç gerektiren "çok ciddi bir durum" olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Oyuncular, anlık gelir kaybının ötesinde, takımın profesyonel ortamına verdikleri zarar nedeniyle kulüp tarafından uygulanabilecek ek mali cezalarla da karşı karşıya kalabilir. Bu iç sürecin birkaç hafta sürmesi bekleniyor ve sonuçta verilecek maç ceza sürelerinin mevcut sezon boyunca uygulanıp uygulanmayacağı ya da bir sonraki sezona ertelenip ertelenmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.
El Clásico: Şampiyonluğu belirleyecek maç
Madrid, artık Valverde'siz olarak yoğun bir maç maratonunu atlatmak zorunda; Tchouameni'nin cezalandırılma ihtimali ise Álvaro Arbeloa'nın orta sahasında önemli bir boşluk yaratıyor. Takımın uyumu, bu Pazar günü Barcelona ile oynanacak ve çok şeyin belirleneceği El Clasico maçında hemen bir sınava tabi tutulacak. Bu maçta alınacak bir yenilgi, rakiplerini resmi olarak La Liga şampiyonu ilan edecek. Disiplin süreci yakında sona erecek olan yönetim, bu kritik dönemde kulübün katı standartlarını korurken ikiliyi nasıl yeniden takıma entegre edeceğini değerlendirmek zorunda.