Tonali için yeni bir ortama uyum sağlamak her zaman yavaş ilerleyen bir süreç oldu. Orta saha oyuncusu, daha önce Brescia'dan yükselip Milan'daki ilk yılında da hemen etki yaratmakta zorlanmıştı. Newcastle United'daki ilk üzüntüsüne rağmen zamanla ortama alıştı ve sahada ne kadar değerli olduğunu gösterdi.

Riso, "Bu onun için çok zordu, ilk birkaç haftada üzgündü ama işleri yoluna koydu ve her zamanki gibi izini bıraktı" dedi.