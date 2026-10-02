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Ortaya çıktı: Transferin perde arkası netleşirken Sandro Tonali'nin menajeri, yıldız oyuncunun AC Milan'dan sürpriz ayrılığının ardından "üzgün" olduğunu itiraf etti
Tonali'nin Premier League'deki ilk zorlukları ortaya çıktı
Tonali, Milan'dan Newcastle'a gittikten sonra İngiltere'deki yaşama uyum sağlamakta zorlandı. İtalya milli takım oyuncusu, Milan taraftarı olarak büyüdü ve kulübün Serie A şampiyonluğunda kritik bir rol oynadı.
Newcastle United, 2023 yazında onu kadrosuna katmak için 67 milyon euro teklif ettiğinde, orta saha oyuncusu bu teklifi kabul etme konusunda tereddüt yaşadı. Menajeri Riso, oyuncunun Premier League'deki ilk haftalarını transfer nedeniyle derin bir üzüntü içinde geçirdiğini şimdi açıkladı.
- Getty
Menajer, Milan ayrılığının nedenlerini açıkladı
Riso, İtalya'dan ayrılma kararının Milan'daki atmosferdeki değişimden kaynaklandığını söylüyor. Menajer, kulübün tarihî kimliğini kaybettiğini düşündü ve bu da onları başka seçeneklere yöneltti.
"İlk adımı biz attık çünkü Milan'ın farklı bir yere dönüştüğünü fark ettik," dedi Riso, Colpi da Maestro podcast'ine. "Milan'ı iyi tanıyorum ve bu, o tarihî kulüple aynı duyguları vermiyordu. Sandro'yla konuşurken Premier League'e gitmenin büyüleyici bir meydan okuma olduğunu düşündük. Gitme cesaretini gösterdi, çünkü Scudetto kazanan takımın en önemli oyuncularından biriydi, ama aynı zamanda bir vizyonerdi."
Premier League'de ilk hayal kırıklığının üstesinden gelmek
Tonali için yeni bir ortama uyum sağlamak her zaman yavaş ilerleyen bir süreç oldu. Orta saha oyuncusu, daha önce Brescia'dan yükselip Milan'daki ilk yılında da hemen etki yaratmakta zorlanmıştı. Newcastle United'daki ilk üzüntüsüne rağmen zamanla ortama alıştı ve sahada ne kadar değerli olduğunu gösterdi.
Riso, "Bu onun için çok zordu, ilk birkaç haftada üzgündü ama işleri yoluna koydu ve her zamanki gibi izini bıraktı" dedi.
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Tottenham'a rekor bonservisli transfer
Tonali'nin Newcastle'daki nihai başarısı, bir başka dev transferin yolunu açtı. İngiltere'ye gelişinden üç yıl sonra Tottenham, İtalyan oyuncuyu kuzey Londra'ya getirmek için dudak uçuklatan 108 milyon € ödedi.
Riso, Tottenham Hotspur'a böylesine ses getiren bir transferle gelen büyük baskıyı kabul etti. Menajer, "Rakamlar açısından çılgın bir hamleydi ama sorumluluk açısından da öyleydi" itirafında bulundu.
Sonuç olarak temsilci, Tonali'nin tam da olması gereken yerde olduğuna inanıyor. İtalya'dan ilk ayrılık acı verici olsa da oyuncu artık Premier League'deki yeni gerçekliğini tamamen benimsedi.
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