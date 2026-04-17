Ortaya çıktı: Tottenham, Premier Lig'den düşmesi halinde 200 milyon sterlin kaybedebilir; maaş giderleri ise %75 oranında azalacak

BBSportNews’e göre, futbol finansmanı uzmanı Profesör Rob Wilson, Tottenham’ın küme düşmesi halinde benzeri görülmemiş bir mali krizle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Kulüp, yayın ve ticari gelirlerinde ani ve ciddi bir düşüş yaşayacak. Finansal zararın tam boyutunu detaylandıran Wilson, şöyle açıkladı: “Gelir açısından, başlangıçta yaklaşık 250 milyon sterlinlik bir dalgalanma söz konusu. Bu rakam, Spurs'un Premier Lig'den Championship seviyesine düşmesi durumunda elde edeceği gelire dayanıyor. Bu rakam, yayın gelirleri, ticari gelirler ve maç günü gelirlerindeki düşüşü hesaba katıyor, ancak Championship'te birkaç maç daha oynayacaklar.

“Bu rakamın tamamı bir anda gerçekleşmeyecek, çünkü paraşüt ödemeleri var; bu ödemeler kulübe ilk yıl yaklaşık 45 milyon sterlinlik ek bir geri ödeme sağlayacak. Bu, kulüp üzerindeki etkiyi hafifletmek için tasarlanmıştır.”