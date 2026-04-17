Ortaya çıktı: Tottenham, Premier Lig'den düşmesi halinde 200 milyon sterlin kaybedebilir; maaş giderleri ise %75 oranında azalacak
Spurs'ta gelirlerde feci düşüş
BBSportNews’e göre, futbol finansmanı uzmanı Profesör Rob Wilson, Tottenham’ın küme düşmesi halinde benzeri görülmemiş bir mali krizle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Kulüp, yayın ve ticari gelirlerinde ani ve ciddi bir düşüş yaşayacak. Finansal zararın tam boyutunu detaylandıran Wilson, şöyle açıkladı: “Gelir açısından, başlangıçta yaklaşık 250 milyon sterlinlik bir dalgalanma söz konusu. Bu rakam, Spurs'un Premier Lig'den Championship seviyesine düşmesi durumunda elde edeceği gelire dayanıyor. Bu rakam, yayın gelirleri, ticari gelirler ve maç günü gelirlerindeki düşüşü hesaba katıyor, ancak Championship'te birkaç maç daha oynayacaklar.
“Bu rakamın tamamı bir anda gerçekleşmeyecek, çünkü paraşüt ödemeleri var; bu ödemeler kulübe ilk yıl yaklaşık 45 milyon sterlinlik ek bir geri ödeme sağlayacak. Bu, kulüp üzerindeki etkiyi hafifletmek için tasarlanmıştır.”
Takım maaşlarında ciddi kesintiler yapılması gerekiyor
Bu olası gelir düşüşünden kurtulabilmek için kulübün, özellikle oyuncu maaşları konusunda giderlerini kökünden yeniden düzenlemesi gerekiyor. Mevcut sözleşmelerin çoğunda muhtemelen küme düşme maddeleri yer alıyor ve bu maddeler genellikle maaşları yüzde 50’ye varan oranlarda düşürüyor. Ancak bu tek başına mali dengeyi sağlamak için yeterli olmayacak. Wilson, Championship'e uyum sağlamanın acımasız gerçekliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu, yıllık olarak dokuz haneli rakamlara ulaşan maaş giderlerinde oldukça standart ve oldukça anlamlı bir sıfırlama, ancak gerçek şu ki, Championship gelirlerine uyum sağlamak istiyorsanız maaş giderlerinizi yaklaşık yüzde 75 oranında azaltmanız gerekiyor."
Küme düşmenin acı gerçeği
Bu mali çöküş tehdidi kapıda; Spurs, 32 maçın ardından 30 puanla 18. sırada kalmış durumda. Takım, 17. sıradaki West Ham United’ın iki puan gerisinde yer alırken, Nottingham Forest ve Leeds United ise sırasıyla 33 ve 36 puanla biraz daha önde bulunuyor. Eğer bu farkı kapatamazlarsa, oyuncuların toplu olarak ayrılması kaçınılmaz olacak. Avrupa'nın önde gelen takımları, bu talihsiz durumdan yararlanmaya hazır. Wilson şu uyarıda bulundu: "Spurs'un gelirlerinde yaşanacak büyük düşüş nedeniyle, kulüplerin akbaba gibi etrafında dolaştığını göreceksiniz. Archie Gray ve Cristian Romero gibi oyuncuların transfer olacağından emin olabilirsiniz."
Hayatta kalma mücadelesi ve fikstürün son düzlüğü
Bu felaket niteliğindeki düşüşü önlemek için Tottenham, kalan altı maçından acilen puan toplamak zorunda. Takımın hayatta kalma mücadelesi Cumartesi günü Brighton maçıyla başlayacak; ardından Wolverhampton Wanderers, Aston Villa ve Chelsea'ye yapılacak zorlu deplasmanlar gelecek. Küme düşme mücadelesi veren rakipler Leeds ve Everton ile oynanacak kritik iç saha maçları, takımın Premier Lig'deki kaderini kesin olarak belirleyecek.