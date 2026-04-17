Goal.com
Canlı
Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier League
Moataz Elgammal

Çeviri:

Ortaya çıktı: Tottenham, Premier Lig'den düşmesi halinde 200 milyon sterlin kaybedebilir; maaş giderleri ise %75 oranında azalacak

Tottenham Hotspur, bu sezon birinci ligde kalmayı başaramazsa büyük bir mali felaketle karşı karşıya kalacak. Championship'e düşmesi, tahmini 200 milyon sterlinlik bir gelir kaybına yol açacak ve bu durum, kuzey Londra kulübünü ikinci lig futbolunun zorlu ekonomik gerçekleriyle başa çıkabilmek için maaş giderlerini acımasızca kısmaya zorlayacak.

  • Spurs'ta gelirlerde feci düşüş

    BBSportNews’e göre, futbol finansmanı uzmanı Profesör Rob Wilson, Tottenham’ın küme düşmesi halinde benzeri görülmemiş bir mali krizle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Kulüp, yayın ve ticari gelirlerinde ani ve ciddi bir düşüş yaşayacak. Finansal zararın tam boyutunu detaylandıran Wilson, şöyle açıkladı: “Gelir açısından, başlangıçta yaklaşık 250 milyon sterlinlik bir dalgalanma söz konusu. Bu rakam, Spurs'un Premier Lig'den Championship seviyesine düşmesi durumunda elde edeceği gelire dayanıyor. Bu rakam, yayın gelirleri, ticari gelirler ve maç günü gelirlerindeki düşüşü hesaba katıyor, ancak Championship'te birkaç maç daha oynayacaklar. 

    “Bu rakamın tamamı bir anda gerçekleşmeyecek, çünkü paraşüt ödemeleri var; bu ödemeler kulübe ilk yıl yaklaşık 45 milyon sterlinlik ek bir geri ödeme sağlayacak. Bu, kulüp üzerindeki etkiyi hafifletmek için tasarlanmıştır.”

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Takım maaşlarında ciddi kesintiler yapılması gerekiyor

    Bu olası gelir düşüşünden kurtulabilmek için kulübün, özellikle oyuncu maaşları konusunda giderlerini kökünden yeniden düzenlemesi gerekiyor. Mevcut sözleşmelerin çoğunda muhtemelen küme düşme maddeleri yer alıyor ve bu maddeler genellikle maaşları yüzde 50’ye varan oranlarda düşürüyor. Ancak bu tek başına mali dengeyi sağlamak için yeterli olmayacak. Wilson, Championship'e uyum sağlamanın acımasız gerçekliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu, yıllık olarak dokuz haneli rakamlara ulaşan maaş giderlerinde oldukça standart ve oldukça anlamlı bir sıfırlama, ancak gerçek şu ki, Championship gelirlerine uyum sağlamak istiyorsanız maaş giderlerinizi yaklaşık yüzde 75 oranında azaltmanız gerekiyor."

  • Küme düşmenin acı gerçeği

    Bu mali çöküş tehdidi kapıda; Spurs, 32 maçın ardından 30 puanla 18. sırada kalmış durumda. Takım, 17. sıradaki West Ham United’ın iki puan gerisinde yer alırken, Nottingham Forest ve Leeds United ise sırasıyla 33 ve 36 puanla biraz daha önde bulunuyor. Eğer bu farkı kapatamazlarsa, oyuncuların toplu olarak ayrılması kaçınılmaz olacak. Avrupa'nın önde gelen takımları, bu talihsiz durumdan yararlanmaya hazır. Wilson şu uyarıda bulundu: "Spurs'un gelirlerinde yaşanacak büyük düşüş nedeniyle, kulüplerin akbaba gibi etrafında dolaştığını göreceksiniz. Archie Gray ve Cristian Romero gibi oyuncuların transfer olacağından emin olabilirsiniz."

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-TOTTENHAMAFP

    Hayatta kalma mücadelesi ve fikstürün son düzlüğü

    Bu felaket niteliğindeki düşüşü önlemek için Tottenham, kalan altı maçından acilen puan toplamak zorunda. Takımın hayatta kalma mücadelesi Cumartesi günü Brighton maçıyla başlayacak; ardından Wolverhampton Wanderers, Aston Villa ve Chelsea'ye yapılacak zorlu deplasmanlar gelecek. Küme düşme mücadelesi veren rakipler Leeds ve Everton ile oynanacak kritik iç saha maçları, takımın Premier Lig'deki kaderini kesin olarak belirleyecek.

Premier Lig
Tottenham Hotspur crest
TOT
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA