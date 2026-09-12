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Ortaya çıktı: Tottenham forveti konuşurken Richarlison'ın Vasco da Gama'ya hayalindeki transferinin neden çöktüğü belli oldu
Richarlison, Vasco da Gama'ya transferinin gerçekleşmediğini doğruladı
Richarlison, Brezilya'da transfer dönemi cuma günü kapanmadan önce Vasco da Gama'ya katılmanın eşiğinde olduğunu kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu, aralık ayına kadar sürecek kısa vadeli bir kiralık anlaşmasıyla ülkesine dönmeyi çok istiyordu. Son tarihin geçmesinin ardından Brezilya'ya dönüş artık tamamen gündemden kalktı. Brezilya milli futbolcusu, taraftarlara doğrudan seslenmek ve durumu açıklamak için sosyal medyaya başvurdu.
Tottenham'ın talepleri, hayalindeki Vasco dönüşünü engelledi
Richarlison, kişisel Instagram videosuyla Vasco taraftarlarına seslenerek Rio de Janeiro'ya gitmeyi önceliklendirmek için diğer teklifleri reddettiğini açıkladı. Ancak transferin, mevcut kulübü nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.
"Bana başka teklifler de geldi ama aralık ayına kadar Vasco'ya katılmak istediğimi çok net bir şekilde belirttim" diyen Richarlison, "Ne yazık ki Tottenham kiralık transfer için bir sınır koydu, bu yüzden iş olmadı. Sanırım yakında Sao Januario'da (Vasco'nun stadyumu) ve Barreira'da olacağım; hepinizin benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz.
"Bir gün bu hayali gerçeğe dönüştüreceğim; bu benim hayalim, dedemin hayali ve ailemin hayali. Bunu yürekten söylüyorum çünkü gerçekten Vasco'da oynamak istiyordum."
Forvet, Tottenham kadrosu dışında bırakıldı
Suya düşen transfer, Richarlison'ı kuzey Londra'da zor bir durumda bıraktı. Forvet, geçen sezon Premier League'de Tottenham'ın en golcü oyuncusuydu; attığı 11 golle kulübün şok bir küme düşmeden kaçınmasına yardımcı oldu. Geçen sezonki kritik katkılarına rağmen, bu sezon için Premier League kadrosuna hiç alınmadı.
Manchester City'den Omar Marmoush'un gelişi Brezilyalı oyuncuyu sıralamada daha da geriye itti. Sonuç olarak Richarlison, bu sezon Premier League'de yalnızca bir kez forma giydi; o da Spurs'ün açılış haftasında Brentford'a karşı aldığı ağır 3-0'lık yenilgide oldu. Oyuncu şimdi, 2022'de Everton'dan Spurs'e katılırken imzaladığı beş yıllık sözleşmenin son 12 ayına girmiş durumda.
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Brezilya'ya gelecekte bir transfer hâlâ muhtemel görünüyor
Şimdilik Tottenham oyuncusu olmaya devam etse de Richarlison'ın sözleşmesi gelecek yaz sona erdiğinde takımdan ayrılması yaygın biçimde bekleniyor. Kadroda yer almaması göz önüne alındığında, ocak transfer döneminde kalıcı bir ayrılık da gerçekleşebilir.
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