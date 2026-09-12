Richarlison, kişisel Instagram videosuyla Vasco taraftarlarına seslenerek Rio de Janeiro'ya gitmeyi önceliklendirmek için diğer teklifleri reddettiğini açıkladı. Ancak transferin, mevcut kulübü nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

"Bana başka teklifler de geldi ama aralık ayına kadar Vasco'ya katılmak istediğimi çok net bir şekilde belirttim" diyen Richarlison, "Ne yazık ki Tottenham kiralık transfer için bir sınır koydu, bu yüzden iş olmadı. Sanırım yakında Sao Januario'da (Vasco'nun stadyumu) ve Barreira'da olacağım; hepinizin benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz.

"Bir gün bu hayali gerçeğe dönüştüreceğim; bu benim hayalim, dedemin hayali ve ailemin hayali. Bunu yürekten söylüyorum çünkü gerçekten Vasco'da oynamak istiyordum."



