Ortaya çıktı: Tottenham, Cristiano Ronaldo'yu transfer etme tavsiyesini dikkate almadı ve şimdi transfer hatalarının bedelini ödüyor
Spurs'un başını ağrıtacak Ronaldo haberi
Tottenham taraftarlarını "acaba ne olabilirdi" diye düşündürecek bir açıklamada Rosenthal, genç Ronaldo'yu White Hart Lane'e transfer etmeye nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlattı. Portekizli efsane, Manchester United ve Real Madrid'de dünya çapında bir süperstar haline gelmeden çok önce, Rosenthal onun Sporting CP'deki ilk günlerinde bu patlayıcı yeteneği fark etmişti.
Kulübün tarihi transfer hatası hakkında konuşan Rosenthal, Flashscore'a şunları söyledi: "Cristiano'yu Sporting'in A takımındaki ikinci veya üçüncü maçında gördüm ve hemen Tottenham'a haber verdim, ancak onlar bu konuyu takip etmediler." Futbol tarihinin tartışmasız en büyük oyuncusunu kadroya katma fırsatını kaçırmak, özellikle de kulübün şu anda ligin alt sıralarında tehlikeli bir konumda bulunması nedeniyle, Spurs taraftarları için kabul etmesi zor bir durum. "Oyunun anahtarının hız olacağını çoktan anlamıştım. Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang ve daha pek çok oyuncuyu keşfetmemin nedeni de buydu, çünkü futboldaki en iyi sprinterleri arıyordum."
Taktiksel eksiklikler ve hız eksikliği
Dünya çapında yetenekleri kadroya katamama sorunu, bugün kulübün başını ağrıtıyor. Rosenthal, özellikle Son Heung-min’in ayrılmasının ardından mevcut kadronun modern Premier Lig’de rekabet edebilmek için gerekli patlayıcı niteliklerden yoksun olduğuna inanıyor. Eski teknik direktör Ange Postecoglou çekici bir oyun tarzı benimsemiş olsa da, kanatlarda etkili bir hız eksikliği, takımı hücumda savunmasız ve etkisiz bırakıyor.
Rosenthal, "Tottenham'ın kadrosunda yeterince hız yok" dedi. "Postecoglou yönetiminde, iyi kombinasyonlarla fantastik, muhteşem bir futbol oynadılar, ancak unutmayın ki Son oradaydı ve artık yok. Yani, Liverpool'da yakında yaşanacak Salah durumuna biraz benzer bir durum söz konusu. Tottenham'ın kanat oyuncuları ya da heyecan verici bir hıza sahip oyuncuları yok ve tam da buna ihtiyaçları var."
Küme düşmeme mücadelesi
Bu transfer hatalarının sonuçları, 2025-26 sezonunun bir kabusa dönüşmesine yol açtı; Spurs şu anda West Ham ile birlikte küme düşme mücadelesinin tam ortasında. Kulübün prestijine rağmen, Championship'e düşme tehlikesi gerçek; ancak Aston Villa'ya karşı alınan son galibiyet, kritik bir son düzlüğe giren Roberto De Zerbi'nin takımına bir umut ışığı sundu.
Tehlikeyi değerlendiren Rosenthal, "Elbette Tottenham için çılgın bir durum, ancak Villa'ya karşı alınan son galibiyetten sonra, bence küme düşme ihtimalleri %40, ligde kalma ihtimalleri ise %60. Şanslarını sürdürmek için Leeds'i yenmeleri ve West Ham'ın kazanmamasını ummaları gerekiyor. Bu korkunç sezonu unutmak için hala bir şansları var. Bence Villa maçı bir dönüm noktası olabilirdi. Bana öyle geliyor ki, yeni teknik direktör taktiksel olarak oyunun savunma tarafını anlıyor, çünkü elinde üst düzey bir takım olmadığını ve maçları bitiremediğini biliyor."
De Zerbi devrimi ve geri dönüş yolu
Tottenham küme düşmekten kurtulmayı başarırsa, De Zerbi'nin üstesinden gelmesi gereken yeniden yapılanma işi devasa boyutlarda. Rosenthal, kadronun şu anda "vasat" oyunculardan şişkin olduğunu ve tekrar ilk altı sıraya girebilmek için üst düzey yeteneklerin önemli ölçüde takviye edilmesi gerektiğini savunuyor. Micky van de Ven ve James Maddison gibi bazı oyuncular hayati öneme sahip olarak görülse de, genel kalite Spurs gibi hırslı bir kulüp için yetersiz kalıyor.
Rosenthal, De Zerbi'nin etkisiyle ilgili olarak "Henüz erken" diye ekledi. "Tottenham'ın her zaman ilk altı içinde olması gerektiğine dair büyük bir beklenti var, bu yüzden dört yeni oyuncu transfer etmesi gerekecek, ama gerçekten en üst düzey yıldızlar. Ana oyuncuları zaten kadroda var; Van de Ven... [Djed] Spence önemli, Maddison önemli ve [Mohamed] Kudus da önemli, ancak çok fazla vasat oyuncu var. Mesele sadece kalite katmak... Bu çok zor olacak ve çok pahalıya mal olacak."