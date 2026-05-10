Ortaya çıktı: Tottenham, Cristiano Ronaldo'yu transfer etme tavsiyesini dikkate almadı ve şimdi transfer hatalarının bedelini ödüyor

Tottenham taraftarlarını "acaba ne olabilirdi" diye düşündürecek bir açıklamada Rosenthal, genç Ronaldo'yu White Hart Lane'e transfer etmeye nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlattı. Portekizli efsane, Manchester United ve Real Madrid'de dünya çapında bir süperstar haline gelmeden çok önce, Rosenthal onun Sporting CP'deki ilk günlerinde bu patlayıcı yeteneği fark etmişti.

Kulübün tarihi transfer hatası hakkında konuşan Rosenthal, Flashscore'a şunları söyledi: "Cristiano'yu Sporting'in A takımındaki ikinci veya üçüncü maçında gördüm ve hemen Tottenham'a haber verdim, ancak onlar bu konuyu takip etmediler." Futbol tarihinin tartışmasız en büyük oyuncusunu kadroya katma fırsatını kaçırmak, özellikle de kulübün şu anda ligin alt sıralarında tehlikeli bir konumda bulunması nedeniyle, Spurs taraftarları için kabul etmesi zor bir durum. "Oyunun anahtarının hız olacağını çoktan anlamıştım. Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang ve daha pek çok oyuncuyu keşfetmemin nedeni de buydu, çünkü futboldaki en iyi sprinterleri arıyordum."