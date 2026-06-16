Ortaya çıktı: Thomas Tuchel’in İngiltere sözleşmesindeki Dünya Kupası’na ilişkin fesih maddesi, Euro 2028’e kadar görevde kalmasının garanti edilmediğini gösteriyor

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda “Üç Aslanlar”ın beklenenin altında bir performans sergilemesi halinde Tuchel’in İngiltere milli takım teknik direktörlüğü görev süresinin erken sona erebileceğini doğruladı. Alman teknik adamın sözleşmesi Şubat ayında iki yıl uzatılmış olsa da, bu anlaşma büyük ölçüde takımının yaklaşan turnuvada beklentileri karşılayabilmesine bağlı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Genel Müdürü Mark Bullingham, federasyonun sözleşmeye “performans maddeleri” eklediğini açıkladı. Bu maddeler, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvanın başarısızlıkla sonuçlanması durumunda FA’nın teknik direktör değişikliği yapma yetkisine sahip olmasını garanti altına alıyor. Kansas City’deki takım kampında konuşan Bullingham, “FA’daki her sözleşmede performans maddeleri yer alıyor, ancak bunların ne olduğu konusunda ayrıntılara girmeyeceğim” dedi.