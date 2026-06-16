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Ortaya çıktı: Thomas Tuchel’in İngiltere sözleşmesindeki Dünya Kupası’na ilişkin fesih maddesi, Euro 2028’e kadar görevde kalmasının garanti edilmediğini gösteriyor
Performans maddesi, Dünya Kupası için bir ültimatom oluşturuyor
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda “Üç Aslanlar”ın beklenenin altında bir performans sergilemesi halinde Tuchel’in İngiltere milli takım teknik direktörlüğü görev süresinin erken sona erebileceğini doğruladı. Alman teknik adamın sözleşmesi Şubat ayında iki yıl uzatılmış olsa da, bu anlaşma büyük ölçüde takımının yaklaşan turnuvada beklentileri karşılayabilmesine bağlı.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Genel Müdürü Mark Bullingham, federasyonun sözleşmeye “performans maddeleri” eklediğini açıkladı. Bu maddeler, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvanın başarısızlıkla sonuçlanması durumunda FA’nın teknik direktör değişikliği yapma yetkisine sahip olmasını garanti altına alıyor. Kansas City’deki takım kampında konuşan Bullingham, “FA’daki her sözleşmede performans maddeleri yer alıyor, ancak bunların ne olduğu konusunda ayrıntılara girmeyeceğim” dedi.
- Getty Images Sport
FA neden turnuva başlamadan önce harekete geçti?
Dünya Kupası’nda henüz tek bir top bile oynanmadan Tuchel’in sözleşmesini uzatma kararı, dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmak amacıyla atılmış stratejik bir hamleydi. Eğer İngiltere Futbol Federasyonu (FA) beklemiş olsaydı, Tuchel turnuvaya, orijinal sözleşmesinin turnuva sonunda sona erecek olmasıyla girecekti; bu da onun geleceği hakkında yoğun spekülasyonlara ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden ilgi görmesine yol açabilirdi.
Bullingham, sözleşme yenilemesinin zamanlamasını savunarak, Tuchel gibi kaliteli bir teknik direktörün transfer piyasasında sonsuza kadar kalmayacağını açıkladı. CEO, “Gerçek şu ki, o çok rağbet görecek üst düzey bir teknik direktör ve biz gerçekten iyi iş çıkaran birine sahip olduğumuzu biliyorduk; birinin öylece bekleyip, durumu izlemesini bekleyemezdik,” diye açıkladı. Ayrıca, Euro 2028 gibi ev sahibi olacağımız bir turnuva için FA’nın “bu işi daha önce başarmış” bir teknik direktör istediğini de sözlerine ekledi.
FA, gelecek üzerinde kontrolünü sürdürüyor
Performans maddeleri, sonuçlar kötüye giderse FA’yı korusa da, yönetim organı Tuchel’in bir kulüp tarafından ayartılmasını engelleyebileceğinden emin. Teknik direktörün kendi isteğiyle ayrılmasına olanak tanıyacak bir fesih maddesi olup olmadığı sorulduğunda Bullingham, FA’nın güçlü duruşunda kararlı kaldı.
"Onu sözleşmeye bağlı tutabiliriz," diyen Bullingham, takım hedeflerine ulaştığı sürece FA'nın Tuchel'i görevde tutmayı planladığını açıkça ortaya koydu. Şu an için Alman teknik direktör, İngiltere'nin uzun süren kupa hasretine son verme görevini üstlenen kişi olmaya devam ediyor; ancak Euro 2028'in sağladığı güvenlik ağı, bu ay Kuzey Amerika'da alacağı sonuçlar kadar sağlam olacaktır.
- AFP
Mükemmel bir başlangıca rağmen baskı artıyor
Tuchel’in göreve gelmesinden bu yana istatistikleri kusursuz; eski Chelsea teknik direktörü, tek bir gol bile yemeden oynadığı sekiz resmi maçı da kazandı.
Ancak kadro seçimleri tartışmalara yol açtı. Tuchel, önceki transfer dönemlerinde Adam Wharton ve Jack Grealish gibi yıldız oyuncuları kadro dışı bırakmasının ardından takımın dağınık bir performans sergilemesi nedeniyle oyun tarzı konusunda eleştirilere maruz kalmış ve taraftarlar bu duruma "şok, alay ve büyük bir inanamama" ile tepki göstermişti.
Dışarıdan gelen bu eleştirilere rağmen, takımın odak noktası tamamen L Grubu’nda. İngiltere, Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı maçla Dünya Kupası serüvenine başlayacak; ardından Gana ve Panama ile karşılaşacak.