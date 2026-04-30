Ortaya çıktı: Talep gören Premier Lig teknik direktörü, Manchester United teknik direktörlüğü için Michael Carrick'e rakip olacak 'en güçlü aday' olarak öne çıkıyor

The Telegraph’a göre Iraola, Manchester United’ın bir sonraki kalıcı teknik direktörlüğü için Michael Carrick’e rakip olacak en güçlü aday olarak öne çıktı. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı garantilendiğinde Carrick’in atanacağına dair beklentiler artmasına rağmen, United bu arayışta tam bir süreç izleyeceği ve diğer teknik direktörlerle de görüşeceği konusunda kararlılığını sürdürüyor. Buna rağmen, Ocak ayı başında Ruben Amorim'in kovulmasının ardından United'ı yeniden ayağa kaldıran Carrick'in sonunda bu göreve getirilmemesi sürpriz olur.

Ancak United, Ole Gunnar Solskjaer'in göreve getirilmesi yönündeki yoğun talepler üzerine geçici teknik direktörlükten kalıcı teknik direktörlüğe terfi ettiği 2019 yılının tekrarlanmasından çekiniyor. United diğer adaylarla da görüşecek ve Iraola, Bournemouth'ta yaptığı çalışmalar ve özellikle de antrenörlük ve hücum odaklı oyun stiliyle kulüp tarafından büyük beğeni topluyor. Iraola'nın, Sir Jim Ratcliffe liderliğindeki yeni spor yapısı altında United'ın yapmaya çalıştığı şeye uyum sağlayacağına dair bir his var.