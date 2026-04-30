Getty Images Sport
Çeviri:
Ortaya çıktı: Talep gören Premier Lig teknik direktörü, Manchester United teknik direktörlüğü için Michael Carrick'e rakip olacak 'en güçlü aday' olarak öne çıkıyor
Manchester United, takıma uyum sağlayacak bir oyuncu ararken Iraola gündeme geldi
The Telegraph’a göre Iraola, Manchester United’ın bir sonraki kalıcı teknik direktörlüğü için Michael Carrick’e rakip olacak en güçlü aday olarak öne çıktı. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı garantilendiğinde Carrick’in atanacağına dair beklentiler artmasına rağmen, United bu arayışta tam bir süreç izleyeceği ve diğer teknik direktörlerle de görüşeceği konusunda kararlılığını sürdürüyor. Buna rağmen, Ocak ayı başında Ruben Amorim'in kovulmasının ardından United'ı yeniden ayağa kaldıran Carrick'in sonunda bu göreve getirilmemesi sürpriz olur.
Ancak United, Ole Gunnar Solskjaer'in göreve getirilmesi yönündeki yoğun talepler üzerine geçici teknik direktörlükten kalıcı teknik direktörlüğe terfi ettiği 2019 yılının tekrarlanmasından çekiniyor. United diğer adaylarla da görüşecek ve Iraola, Bournemouth'ta yaptığı çalışmalar ve özellikle de antrenörlük ve hücum odaklı oyun stiliyle kulüp tarafından büyük beğeni topluyor. Iraola'nın, Sir Jim Ratcliffe liderliğindeki yeni spor yapısı altında United'ın yapmaya çalıştığı şeye uyum sağlayacağına dair bir his var.
- Getty Images Sport
Bournemouth'tan ayrılması, United'a kapı açıyor
Iraola, sözleşmesini uzatma yönündeki bir dizi teklifi reddederek bu sezonun sonunda Bournemouth'tan ayrılmaya karar verdi. Yerine geçecek isim olarak Marco Rose'un adı çoktan açıklandı; Iraola ise Bournemouth'u Avrupa kupalarına taşıyarak takımdan ayrılmayı umuyor. 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, Crystal Palace'ın ilgisini çekiyor. United'ın da gündeminde olan ancak artık adaylar listesinden düşmüş gibi görünen Oliver Glasner de sözleşmesinin sona ermesiyle bu sezonun sonunda ayrılacak.
Iraola, Fulham ile henüz yeni bir sözleşme imzalamayan Marco Silva ve Xabi Alonso ile birlikte, Chelsea'nin Liam Rosenior'un yerine geçecek tercih edilen adayı belirlerken incelediği teknik direktörler arasında yer alıyor. Iraola, Londra'da yaşamaktan hoşlansa da, Old Trafford'un cazibesi hâlâ önemli. Iraola'nın "büyük kulüp"lerin taleplerine ayak uydurmakta zorlanabileceği yönünde bir görüş var, çünkü o "proje"leri yönetmeyi seven bir teknik direktör, ancak ona yakın olanlar bu görüşü reddediyor ve onun hırslı ve yetenekli bir isim olduğunu söylüyor.
Carrick faktörü ve Şampiyonlar Ligi hedefleri
Manchester United’ın yeni teknik direktör seçimi için belirlediği kriterler arasında, Premier Lig tecrübesi olan bir ismin tercih edilmesi de yer alıyor. United, bu hafta sonu Liverpool karşısında Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantilerse, Carrick’in göreve getirilmesi yönündeki talepler daha da güçlenecektir. Eski orta saha oyuncusu, teknik direktörlük görevinde çıktığı 13 Premier Lig maçının dokuzunu kazanarak United’ı yedinci sıradan üçüncü sıraya yükseltti. Bu hedefe ulaşılması, onun adaylığını daha da cazip hale getirecek gibi görünüyor; ancak United, potansiyel olarak öne çıkan diğer adayları da göz ardı etmek istemiyor.
Carrick, geçen hafta kulübün Carrington antrenman sahasında United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe ile gayri resmi bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Carrick, geleceği ile ilgili bir karar alınması için kulüp yönetimini "takip etmediğini" söyledi. "Zamanı geldiğinde her şey netleşecek" dedi. Kulüp, matematiksel olarak ilk dörtte yer alması kesinleşmeden bir sonraki aşamaya geçmek ve dikkatlerin dağılmasını istemiyor.
- (C)Getty Images
Yolun kenarına düşen alternatif adaylar
Son zamanlarda, birkaç ismin başka kulüplerle anlaşmaya varmasıyla potansiyel aday havuzu daraldı. Thomas Tuchel’in İngiltere ile sözleşmesini uzatması onu adaylar listesinden çıkardı; Roberto De Zerbi ise Old Trafford’da destekçileri olmasına rağmen Tottenham Hotspur ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Luis Enrique ideal bir aday olurdu ancak Paris Saint-Germain ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Mauricio Pochettino ilgilenebilir, ancak en azından ABD'nin bu yazki Dünya Kupası'ndaki macerası sona erene kadar müsait değil. United daha önce doğru teknik direktörü bulmak için turnuva sonrasını beklemeye hazır olduklarını belirtmişti, ancak Pochettino adaylar arasında görünmüyor ve Almanya'dan Julian Nagelsmann da öyle. Bu durumda, kulüp içindeki favori Carrick'in yerine geçecek en önemli dış aday Iraola oluyor.