Ortaya çıktı: Serie A devi, şartlarda anlaşmış olmasına rağmen Tottenham'ın yıldız oyuncusu için transfer girişimini neden BIRAKMAYA hazır? Şaşırtıcı bir U dönüşü yapmaya hazırlanıyor
Vicario'nun İtalya'ya dönüşü tehlike altında
İtalya’dan gelen son haberlere göre Inter, bu yaz Tottenham’dan Vicario’yu transfer etmekten vazgeçebilir. Serie A’nın yeni şampiyonu, bu transfer için çoktan sağlam bir zemin hazırlamış olduğu düşünülürse bu durum büyük bir sürpriz olarak karşılanıyor.
Son birkaç hafta içinde birçok kaynak, Nerazzurri'nin San Siro'da kaleci pozisyonunda yeni bir dönemin öncüsü olması beklenen Azzurri yıldızıyla prensipte anlaşmaya vardığını belirtmişti.
Ancak anlaşma için, kalecisine yaklaşık 20 milyon euro değer biçen Tottenham'ın son onayı gerekiyordu. Vicario'nun yaz aylarında Kuzey Londra'dan ayrılmaya yakın olduğu düşünülürken, İtalyan devi şimdi tereddüt ediyor.
Bu fikir değişikliğinin nedeni, kulübün 2026-27 sezonu için yaptığı planlar kapsamında, fonları kadronun diğer alanlarına aktarmak istemesi olduğu bildiriliyor.
Josep Martinez terfi almaya hazırlanıyor
Corriere dello Sport’a göre, Nerazzurri sonunda Vicario’yu transfer etmekten vazgeçip, transfer bütçesini diğer pozisyonları güçlendirmek için kullanabilir.
Inter'in tereddüt etmesinin başlıca nedeni, Josep Martinez'in Yann Sommer'in uzun vadeli halefi olarak ortaya çıkmasıdır. Sommer'in Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde ayrılması beklenirken, yeni bir birinci kaleci için yol açılmıştır. Inter, yaz bütçesinin önemli bir kısmını Vicario'ya harcamak yerine, şu anki ikinci kaleci olan Martinez'i terfi ettirmeyi ciddi olarak değerlendiriyor.
Inter, Vicario yerine Martinez'i tercih ediyor
27 yaşındaki Martinez, 2024 yaz transfer döneminde Genoa'dan 14 milyon avroya kulübe katıldı ve şu anda ilk 11'de yer alabilecek bir oyuncu olarak görülüyor.
Transfer uzmanı Matteo Moretto, kulübün Spurs ile görüşmelere devam etme konusunda kararsız olduğunu, çünkü Martinez'in gelecek sezon forvet hattını sürükleyecek potansiyele sahip olduğuna inandıklarını bildirdi.
İspanyol oyuncu, değerini daha da kanıtlamak için hem Serie A'da hem de Coppa Italia finalinde Lazio ile oynanacak kritik maçlarda ilk 11'de yer alacak.
Tottenham'ın transfer planları etkilendi
Inter'in önümüzdeki transfer dönemi için belirlediği finansal strateji de bu olası U dönüşünde önemli bir rol oynuyor. Kulübün yaklaşık 40-50 milyon avroluk bir transfer bütçesine sahip olacağı bildiriliyor; bu rakam, oyuncu satışlarıyla daha da artırılabilir. Vicario'yu kadroya katmak için gereken 20 milyon avroluk harcamadan kaçınarak, Cristian Chivu'nun takımı sahadaki diğer pozisyonları güçlendirmek için çok daha fazla hareket alanına sahip olacak.
Bu gelişme, Tottenham'ın yaz transfer planlarına da domino etkisi yapabilir. Spurs, İtalyan kalecinin yerine geçecek birkaç isimle, aralarında Manchester City'den James Trafford'un da bulunduğu, şimdiden anılıyor. Inter'e transferi gerçekleşmezse, Kuzey Londra kulübü, zihnen Serie A'ya dönüşe hazırlanmış, hoşnutsuz bir kaleciyle karşı karşıya kalabilir.