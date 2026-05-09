Ortaya çıktı: Serie A devi, şartlarda anlaşmış olmasına rağmen Tottenham'ın yıldız oyuncusu için transfer girişimini neden BIRAKMAYA hazır? Şaşırtıcı bir U dönüşü yapmaya hazırlanıyor

İtalya’dan gelen son haberlere göre Inter, bu yaz Tottenham’dan Vicario’yu transfer etmekten vazgeçebilir. Serie A’nın yeni şampiyonu, bu transfer için çoktan sağlam bir zemin hazırlamış olduğu düşünülürse bu durum büyük bir sürpriz olarak karşılanıyor.

Son birkaç hafta içinde birçok kaynak, Nerazzurri'nin San Siro'da kaleci pozisyonunda yeni bir dönemin öncüsü olması beklenen Azzurri yıldızıyla prensipte anlaşmaya vardığını belirtmişti.

Ancak anlaşma için, kalecisine yaklaşık 20 milyon euro değer biçen Tottenham'ın son onayı gerekiyordu. Vicario'nun yaz aylarında Kuzey Londra'dan ayrılmaya yakın olduğu düşünülürken, İtalyan devi şimdi tereddüt ediyor.

Bu fikir değişikliğinin nedeni, kulübün 2026-27 sezonu için yaptığı planlar kapsamında, fonları kadronun diğer alanlarına aktarmak istemesi olduğu bildiriliyor.



