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Ortaya çıktı: Sandro Tonali, Tottenham ile haftalık maaş konusunda anlaşmaya vardı; son teklif, Newcastle’ın devasa transfer ücreti talebine yaklaşıyor
Spurs, rekor kıracak bir teklif hazırlıyor
Tottenham, Tonali transferini tamamlama konusunda giderek daha fazla güven kazanıyor; kulüp, Newcastle United’ın belirlediği yüksek bedele yaklaşmaya başladı. Magpies tutumunda kararlılığını koruyor, ancak İtalya’daki Sky Sport, Spurs’un artık 100 milyon sterline yaklaşan talep edilen bedele daha yakın bir teklif sunmaya hazır olduğunu belirtiyor.
Newcastle, daha önce 80 milyon sterlinlik ilk teklifi reddetmiş olsa da, 2023 yılında AC Milan’dan 60 milyon sterline transfer ettikleri bir oyuncudan elde edilecek devasa kârın cazibesini görmezden gelmek zorlaşıyor. Roberto De Zerbi’nin yönetimindeki kuzey Londra ekibi, Tonali’yi önümüzdeki Premier Lig sezonu için orta sahanın en önemli transfer hedefi olarak belirlemiş durumda.
- Getty Images Sport
Kişisel şartlar ve ücret yapısı üzerinde mutabık kalındı
İki kulüp arasında devam eden görüşmelere rağmen, anlaşmanın oyuncu tarafı kesinleşmiş görünüyor. Tonali, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda haftalık 275.000 sterlin maaş alacağı altı yıllık bir sözleşmeyi kabul etti.
Anlaşma, önemli miktarda ikincil maliyetleri de içeriyor; menajerlik şirketi GR Sports, nihai transfer ücretinin %10’unu komisyon olarak alacak. Bu büyük yatırım, De Zerbi’nin vatandaşıyla takımda bir araya gelme arzusunun bir kanıtı niteliğinde; zira teknik direktörün, Tonali’nin temsilcisi Giuseppe Riso ile yakın bir ilişkisi olduğu düşünülüyor.
Manchester City yarışa katıldı
Ancak Spurs’un bu orta saha oyuncusuna ulaşma yolu artık net değil. Manchester City, yeni teknik direktör Enzo Maresca’nın FA Kupası ve Lig Kupası’nı birden kazanan kadrosuna dinamizm katma isteğiyle resmen yarışa katıldı. Chronicle Live, City’nin ciddi bir rakip olduğunu ve Tonali’yi, kısa süre önce Real Madrid’e transfer olan Bernardo Silva’nın uzun vadeli yedeği ya da Rodri için hayati bir yedek olarak gördüğünü bildiriyor.
City’nin mali gücü herkesçe biliniyor ve bu yaz Elliot Anderson’a 116 milyon sterlin harcayan kulüp, Spurs’un sunacağı herhangi bir teklifi karşılayabilecek kapasiteye sahip. Tonali, Pep Guardiola döneminden beri Etihad’ın radarındaydı ve Premier Lig devleri için oynama ihtimali, İtalyan oyuncunun kafasını karıştırabilir.
- AFP
Riso ve Newcastle'ın ayrılma konusundaki tutumu
Tonali’nin menajeri, olası bir ayrılık konusunu tartışmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Mart ayında, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olasılığıyla ilgili olarak konuşan Riso, şöyle demiştir: “Aynen öyle, İngiltere’ye gittiği andan itibaren hedef buydu: onu yıldız bir oyuncu haline getirmek. Bence o, dünyadaki en yüksek değere sahip İtalyan futbolculardan biri. Anlaşma, Newcastle gibi sınırsız finansal kaynaklara sahip bir kulübün Sandro’ya yatırım yapmaya karar vermesi sayesinde gerçekleşti. Oyuncunun daha üst düzey bir ligde oynaması fikrini değerlendirdik.”
Newcastle CEO’su David Hopkinson da bu yılın başlarında yıldız oyuncuların ayrılma olasılığına değindi. Hopkinson şunları söyledi: “Bu yaz hangi oyuncuların ne yapmak isteyebileceğini veya istemeyebileceğini iyice değerlendiriyoruz. Ancak Isak’ınki gibi bir senaryo tekrar ortaya çıkarsa, sözleşmesi devam eden herhangi bir oyuncu bizim şartlarımıza göre ayrılacak ve bu durumun kulüp için sunabileceği fırsatı en üst düzeye çıkaracağız.”