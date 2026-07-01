Ortaya çıktı: Sandro Tonali, Tottenham ile haftalık maaş konusunda anlaşmaya vardı; son teklif, Newcastle’ın devasa transfer ücreti talebine yaklaşıyor

Tottenham, Tonali transferini tamamlama konusunda giderek daha fazla güven kazanıyor; kulüp, Newcastle United’ın belirlediği yüksek bedele yaklaşmaya başladı. Magpies tutumunda kararlılığını koruyor, ancak İtalya’daki Sky Sport, Spurs’un artık 100 milyon sterline yaklaşan talep edilen bedele daha yakın bir teklif sunmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Newcastle, daha önce 80 milyon sterlinlik ilk teklifi reddetmiş olsa da, 2023 yılında AC Milan’dan 60 milyon sterline transfer ettikleri bir oyuncudan elde edilecek devasa kârın cazibesini görmezden gelmek zorlaşıyor. Roberto De Zerbi’nin yönetimindeki kuzey Londra ekibi, Tonali’yi önümüzdeki Premier Lig sezonu için orta sahanın en önemli transfer hedefi olarak belirlemiş durumda.



