Ortaya çıktı: Ryan Reynolds ve Rob Mac'in rekor kıran bir transfer dönemi olabilecek bu dönemde daha fazla transfer bütçesi ayırmasıyla Wrexham'ın güçlendirmek istediği dört pozisyon

Red Dragons'un Championship'e dönüşünün ilk sezonunda yedinci sırada bitirmesinin ardından, Racecourse Ground'daki hava, konsolidasyondan ziyade hırsla dolu. Teknik direktör Phil Parkinson, geçen sezon ilk altı sırayı kaçırmalarına neden olan iki puanlık farkı kapatmak için kadroda hangi alanlarda takviye yapılması gerektiğini belirlemek üzere transfer ekibiyle yakın bir işbirliği içinde çalışıyor. Galler ekibinin bu yaz, Parkinson'un taktik düzeni için hayati öneme sahip olan kanat bekleri pozisyonuna öncelik vereceği anlaşılıyor.

Transfer çalışmaları bununla da bitmeyecek. Wrexham'ın, Premier League'den küme düşen takımlarla ve onların önemli para destekleriyle rekabet edebilecek bir kadro kurmak amacıyla orta saha oyuncusu, forvet ve kaleci transferleri de yapması bekleniyor. Reynolds ve Mac'in finansal desteğiyle kulüp, çoğu ikinci lig takımı için ulaşılamaz olabilecek yüksek kaliteli hedefler için mücadele etmeye hazır durumda.