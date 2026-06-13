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Ortaya çıktı: Ryan Reynolds ve Rob Mac'in rekor kıran bir transfer dönemi olabilecek bu dönemde daha fazla transfer bütçesi ayırmasıyla Wrexham'ın güçlendirmek istediği dört pozisyon
Parkinson, iyileştirme için dört temel alan belirliyor
Red Dragons'un Championship'e dönüşünün ilk sezonunda yedinci sırada bitirmesinin ardından, Racecourse Ground'daki hava, konsolidasyondan ziyade hırsla dolu. Teknik direktör Phil Parkinson, geçen sezon ilk altı sırayı kaçırmalarına neden olan iki puanlık farkı kapatmak için kadroda hangi alanlarda takviye yapılması gerektiğini belirlemek üzere transfer ekibiyle yakın bir işbirliği içinde çalışıyor. Galler ekibinin bu yaz, Parkinson'un taktik düzeni için hayati öneme sahip olan kanat bekleri pozisyonuna öncelik vereceği anlaşılıyor.
Transfer çalışmaları bununla da bitmeyecek. Wrexham'ın, Premier League'den küme düşen takımlarla ve onların önemli para destekleriyle rekabet edebilecek bir kadro kurmak amacıyla orta saha oyuncusu, forvet ve kaleci transferleri de yapması bekleniyor. Reynolds ve Mac'in finansal desteğiyle kulüp, çoğu ikinci lig takımı için ulaşılamaz olabilecek yüksek kaliteli hedefler için mücadele etmeye hazır durumda.
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Dünya Kupası gözlem misyonuyla küresel arenaya adım atmak
Wrexham’ın giderek artan uluslararası itibarını gösteren cesur bir adımla, kulüp 2026 Dünya Kupası’nı başlıca oyuncu keşif alanı olarak kullanmaya hazırlanıyor. Kırmızı Ejderhalar’ın kadrosunda halihazırda İskoçya’dan Dom Hyam ve Yeni Zelanda’dan Liberato Cacace gibi turnuvada ülkelerini temsil eden uluslararası oyuncular bulunsa da, Parkinson kadrosuna daha fazla üst düzey isim katmayı hedefliyor. Teknik direktör, turnuva süresince kulübün oyuncu izleme ağının Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da aktif olacağını doğruladı.
Parkinson, The Leader'a verdiği demeçte, "Radarımızda Dünya Kupası'nda yer alan birkaç oyuncu var" dedi. "Onları Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken izlememiz gerekiyor. Geçen yıl Libby Cacace ile yabancı pazara adım attık ve elbette, hangi ülkede oynuyor olurlarsa olsunlar, mevcut kadromuzu geliştirebileceğini düşündüğümüz oyuncuları her zaman takip ediyoruz."
Uluslararası yetenek ile Championship'in azmini dengelemek
Dünya çapındaki yıldızların cazibesine rağmen Parkinson, İngiliz futboluna geçiş konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. Yabancı liglerden Championship’in acımasız doğasına geçiş, Wrexham teknik direktörünün dikkatle değerlendirdiği bir faktör. Bu yüksek profilli transferleri dengeleme konusundaki felsefesini şöyle açıkladı: “Her zaman, oyuncuların daha önce oynadıkları ligler ile bu liglerin zorluk derecesini göz önünde bulundurup, bunu Championship ile karşılaştırmak gerekir. Hiçbir seçeneği göz ardı etmemek gerekir.”
Kulüp, gelecek sezonun her zamankinden daha rekabetçi olacağının farkında. Premier Lig'den küme düşen üç takımın lige katılmasıyla birlikte, Wrexham yetkilileri ivmelerini korumak için akıllıca transferler yapmaları gerektiğini biliyor. Hedef net: Beş yıl içinde dördüncü kez üst lige yükselmek. Bu başarı, Hollywood dönemini İngiliz futbol tarihinin en başarılı dönemlerinden biri olarak pekiştirecektir.
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Cacace dersi ve fiziksel zorluk
Wrexham’ın Cacace ile yabancı pazara yaptığı önceki giriş, hem bir örnek hem de bir uyarı niteliğinde. Serie A ekibi Empoli’den transfer edilen savunma oyuncusu, fiziksel uyum sorunları yaşadı ve sakatlıklarla dolu ilk sezonunda sadece 13 maça çıkabildi. Cacace de kısa süre önce İtalyan futbolunun taktiksel yapısı ile Championship’in yüksek tempolu ortamı arasındaki keskin farka dikkat çekti.
Cacace, The Unused Subs podcast'ine verdiği röportajda, "Futbol açısından burası hiç durmak bilmiyor" dedi. "Neredeyse bir basketbol maçı gibi; özellikle benim oynadığım pozisyonda, baştan sona bir mücadele var. Bu benim için çok büyük bir yük. Bence bu, sezonumun bu şekilde geçmesinin bir nedeni de. Durmak bilmiyor, çok yüksek kaliteli. Bence en büyük fark bu. İtalya çok taktiksel - satranç maçı gibi. Burada saha çok açık, çok yüksek hızda koşuyorsunuz. Neredeyse hangi takımın daha formda olduğu ve gol atabildiği meselesi.”