Ortaya çıktı: Romelu Lukaku'nun Napoli'deki sürgünü ne zaman sona erecek ve men cezası söylentileri arasında eski Manchester United forvetine nasıl bir ceza verilecek?

Corriere dello Sport’un haberine göre Lukaku, menajeri aracılığıyla Pazartesi günü Napoli’nin Castel Volturno antrenman tesislerine döneceğini bildirdi. Bu gelişme, forvetin Mart ayındaki milli maç arası sonrasında takıma dönmemesiyle başlayan ve bir ay süren gerginliğin sona ermesini işaret ediyor. Eski Manchester United ve Chelsea forveti, 20 Mart’ta kulübün Cagliari’yi 1-0 mağlup ettiği maçtan bu yana teknik direktör Antonio Conte ile yüz yüze görüşmemişti.

Bu dönüş, 2025-26 Serie A sezonunda sadece beş maçı kalan Partenopei için kritik bir zamanda gerçekleşiyor. Oyuncu takıma yeniden katılmaya hazır olsa da, sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla geçti. Sezon öncesi geçirdiği ciddi hamstring sakatlığı nedeniyle, yedi maçta yedek olarak oyuna girip toplamda sadece 64 dakika sahada kalabildi. Onun sahalardan uzak kalması, geçen sezonki hakimiyetini tekrarlayamayan Conte'yi hücumda çözüm aramaya itti.







