AFP
Ortaya çıktı: Romelu Lukaku'nun Napoli'deki sürgünü ne zaman sona erecek ve men cezası söylentileri arasında eski Manchester United forvetine nasıl bir ceza verilecek?
Lukaku'nun dönüş tarihi belirlendi
Corriere dello Sport’un haberine göre Lukaku, menajeri aracılığıyla Pazartesi günü Napoli’nin Castel Volturno antrenman tesislerine döneceğini bildirdi. Bu gelişme, forvetin Mart ayındaki milli maç arası sonrasında takıma dönmemesiyle başlayan ve bir ay süren gerginliğin sona ermesini işaret ediyor. Eski Manchester United ve Chelsea forveti, 20 Mart’ta kulübün Cagliari’yi 1-0 mağlup ettiği maçtan bu yana teknik direktör Antonio Conte ile yüz yüze görüşmemişti.
Bu dönüş, 2025-26 Serie A sezonunda sadece beş maçı kalan Partenopei için kritik bir zamanda gerçekleşiyor. Oyuncu takıma yeniden katılmaya hazır olsa da, sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla geçti. Sezon öncesi geçirdiği ciddi hamstring sakatlığı nedeniyle, yedi maçta yedek olarak oyuna girip toplamda sadece 64 dakika sahada kalabildi. Onun sahalardan uzak kalması, geçen sezonki hakimiyetini tekrarlayamayan Conte'yi hücumda çözüm aramaya itti.
- Getty Images Sport
Para cezaları ve disiplin yaptırımları
Napoli yönetimi, Lukaku’nun bu tavrını hafife almadı ve kulüp, oyuncunun izinsiz olarak Belçika’da kaldığı için para cezasına çarptırıldığını şimdiden doğruladı. Gerginlik, forvetin kalça fleksör sorunu için kulüp personeline başvurmak yerine bağımsız bir tıbbi görüş almaya karar vermesiyle doruk noktasına ulaştı. Bu güven eksikliği algısı, ilişkilerin kamuoyuna yansıyan bir kopmasına yol açtı ve kulüp, oyuncunun belirsiz bir süre için takımla antrenmanlara devam edip etmeyeceğini belirleyeceğine dair bir açıklama yayınladı.
Sportif direktör Giovanni Manna, 32 yaşındaki oyuncuyu bekleyen disiplin cezaları konusunda açık sözlü davrandı. AC Milan ile oynanan son maç öncesinde Manna, kulübün hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Bu durumdan memnun değiliz. Grubun bütünlüğü, saygısı ve değeri her şeyden önemlidir. Romelu burada olmadığı için şu anda bu konuyu konuşmak gereksiz. O şu anda Belçika'da çalışıyor. Bir hafta içinde geri döneceğini düşünüyorum ve umuyorum. Ancak sonuçları olacağını biliyor." Spor direktörünün sert tavrı, forvetin sahalara dönse de Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki karar vericiler nezdinde zor durumda olduğunu gösteriyor.
Conte'nin sadakati sınırlarına kadar zorlandı
Bu durum, Lukaku'nun Chelsea'den 30 milyon avro (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) karşılığında Napoli'ye transfer edilmesinin başlıca savunucusu olan Conte'yi zor bir duruma düşürdü. Kişisel kayıplarının yarattığı duygusal yükü vurgulayan bazı takım arkadaşlarının desteğine rağmen, forvetin yokluğu teknik direktörün taktiksel planlarını alt üst etti. Bu sezon ligde sadece bir gol atabilen Lukaku'nun, Conte yönetiminde bir zamanlar sahip olduğu dokunulmaz statüsü ortadan kalkmış görünüyor.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi biletleri için son hamle
Lukaku, Conte ve Manna ile yüz yüze gelecek olan karşılaşmaya hazırlanırken, Napoli sahadaki konsantrasyonunu kaybetmemeli. Takım şu anda Serie A'da lider Inter'in 12 puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor. Sezonun sonlarında şampiyonluk yarışı matematiksel olarak hâlâ mümkün olsa da, asıl hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek ve AC Milan'ın son dakikalardaki atılımını engellemek. Kulüp, Lukaku'nun yokluğuna etkili bir şekilde uyum sağladı ve son günlerde forvet hattını yönetmesi için Ocak ayında transfer edilen Giovane'ye güveniyor.
Lukaku'nun son beş maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Sezonun geri kalanında kadro dışı kalacağına dair söylentiler göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç günkü antrenmanlar, Napoli'deki kariyerini kurtarıp kurtaramayacağını ya da yaz transfer döneminde ayrılmasının kaçınılmaz olup olmadığını belirleyecek. Şu an için odak noktası profesyonel bir şekilde takıma yeniden entegre olmak olsa da, yönetim kurulunun vaat ettiği sonuçlar bu hikayenin henüz bitmediğini gösteriyor.