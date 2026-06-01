Ortaya çıktı: Roma’nın Mason Greenwood için hazırladığı transfer paketi ne kadar değerinde? - Serie A devleri, Marsilya’nın kararlılığını sınamaya ve Manchester United’a yaz transfer döneminde nakit desteği sunmaya hazır
Şampiyonlar Ligi elemeleri, Roma’nın hırsını körüklüyor
Yedi sezon sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantileyen Roma, bu yaz önemli ölçüde daha büyük bir transfer bütçesiyle hareket ediyor. İtalyan devi, özellikle teknik direktör Gasperini'nin geçen sezon hücum hattındaki derinlikle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından, Gasperini'ye birçok cephede rekabet edebilecek bir kadro sunmaya kararlı.
Gasperini, yüksek yoğunluklu taktik sistemine uygun forvetlerin eksikliğinden açıkça bahsetmiş ve Ocak ayında Aston Villa'dan transfer edilen Donyell Malen'in takıma getirdiği dönüştürücü etkiye dikkat çekmişti. Kulüp artık Avrupa'nın en üst ligine geri döndüğüne göre, yönetim kurulu, 2026-27 sezonunda forvet hattını yönetecek yüksek profilli bir transferle deneyimli teknik direktörü desteklemeye hazır.
Greenwood öncelikli hedef olarak öne çıkıyor
Gasperini’nin transfer listesinin en başında Mason Greenwood yer alıyor. Le10Sport’un haberlerine göre Roma, 40 milyon avro tutarında bir ilk teklifin yanı sıra performansa bağlı ek ödemeler de içeren bir teklif hazırlıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Marsilya formasıyla Ligue 1’de geçirdiği verimli sezonun ardından Roma yönetiminin dikkatini çekti.
Manchester United altyapısından yetişen oyuncu, 2024'te 26 milyon avroya transfer olduktan sonra Fransa'da kariyerine yeni bir soluk kazandırdı. Çoğunlukla üçlü forvetin sağ kanadında görev alan Greenwood, Gasperini'nin Serie A ortamında başarılı olacağına inandığı klinik bitiricilik ve yaratıcı kıvılcımı sergiledi. Bu özellikleri nedeniyle Giallorossi'nin hücumuna ideal bir katkı olarak gösteriliyor.
Marsilya, yıldız forvetine kesin bir değer biçti
Roma hızlı hareket etmeye hazır olsa da, 40 milyon avroluk ilk teklifleri Marsilya’yı yıldız oyuncusundan ayrılmaya ikna etmek için yeterli olmayabilir. Bazı mali zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen, Fransız kulübün 50 ila 55 milyon avro civarında bir ücret talep etmesi bekleniyor. Greenwood, 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asist kaydettiği sezonun ardından değerinde büyük bir artış yaşadı.
İtalyan kulübün değer farkını kapatmaya çalışmasıyla müzakerelerin devam etmesi bekleniyor. Marsilya, fon ihtiyacını en verimli hücum oyuncusunu kaybetme riskiyle dengelemek zorunda olduğu bir durumda bulunuyor, bu da önümüzdeki haftaları anlaşmanın ilerlemesi açısından kritik hale getiriyor.
Manchester United önemli bir gelir artışı bekliyor
Roma ve Marsilya bir anlaşmaya varırsa, bu transferden en çok kazanç sağlayacak kulüplerden biri de Manchester United olacak. 2024 yılında Greenwood’u Stade Vélodrome’a gönderen anlaşmanın bir parçası olarak, Premier Lig ekibi %40’lık önemli bir satış payı maddesi üzerinde anlaşmıştı. Bu akıllıca yapılan anlaşma, Kırmızı Şeytanlar’a yaz transfer döneminde önemli bir nakit akışı sağlayacak.
Transfer, Marsilya'nın istediği 50 milyon avroya tamamlanırsa, United bu ücretin önemli bir kısmını almaya hak kazanacak ve bu da transfer piyasasındaki çabalarına yardımcı olacaktır.