Ortaya çıktı: Roma’nın Mason Greenwood için hazırladığı transfer paketi ne kadar değerinde? - Serie A devleri, Marsilya’nın kararlılığını sınamaya ve Manchester United’a yaz transfer döneminde nakit desteği sunmaya hazır

Yedi sezon sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantileyen Roma, bu yaz önemli ölçüde daha büyük bir transfer bütçesiyle hareket ediyor. İtalyan devi, özellikle teknik direktör Gasperini'nin geçen sezon hücum hattındaki derinlikle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından, Gasperini'ye birçok cephede rekabet edebilecek bir kadro sunmaya kararlı.

Gasperini, yüksek yoğunluklu taktik sistemine uygun forvetlerin eksikliğinden açıkça bahsetmiş ve Ocak ayında Aston Villa'dan transfer edilen Donyell Malen'in takıma getirdiği dönüştürücü etkiye dikkat çekmişti. Kulüp artık Avrupa'nın en üst ligine geri döndüğüne göre, yönetim kurulu, 2026-27 sezonunda forvet hattını yönetecek yüksek profilli bir transferle deneyimli teknik direktörü desteklemeye hazır.