Ortaya çıktı: Roberto De Zerbi'nin yeni teknik direktör olarak göreve başlamasından önce Glen Hoddle, Ossie Ardiles ile birlikte Tottenham'ın başına geçmeyi teklif etmişti
Kulüp efsanelerinden gelen çaresiz bir çağrı
Hoddle, sevgili kulübünü küme düşmekten kurtarmak için teknik direktörlük koltuğuna geri dönme girişimini anlattı. Mart ayı sonlarında Nottingham Forest’a karşı evinde alınan 3-0’lık utanç verici yenilginin ardından – bu sonuç kulübü felaketin eşiğine getirmişti – Hoddle ve Ardiles, kulüp yönetimine ulaşarak hizmetlerini sundular.
Forest'a karşı alınan yenilgi, yedi maçta sadece bir galibiyet alabilen Tudor için bardağı taşıran son damla oldu. Kulüp, 49 yıldır ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Hoddle, parçalanmış soyunma odasını ve giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrayan taraftarları canlandırmak için "Spurs DNA'sı"nın enjekte edilmesi gerektiğini düşündü.
Kuzey Londra'yı birleştirme önerisi
The Jeff Stelling Show'da konuşan Hoddle, bu teklifin ardındaki mantığı ve Tottenham Hotspur Stadyumu'na istikrar getirmek istediğini açıkladı.
"Onlar bize hiç gelmedi. Biz geldik, Ossie (Ardiles) ve ben, Forest maçından sonra orada gerçek bir sorun olduğunu hissettik," diye açıkladı Hoddle. "Ossie ve ben, eğer bizi orada görmek isterlerse, muhtemelen daha genç bir efsaneyi de (koç olarak) yanımızda getirerek oraya gideceğimizi açıkça belirttik. Oraya biraz sevgi gerekiyordu, tıpkı oraya gidip taraftarları, kulüp sahiplerini ve takımı bir araya getirecek insanlara ihtiyaç duyulduğu gibi. İşte bu yüzden bunu yapacağımızı söyledik."
De Zerbi'nin atanması
Hoddle ve Ardiles'in geri dönüşünün yarattığı duygusal çekiciliğe rağmen, Tottenham yönetimi bunun yerine eski Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin taktiksel zekâsını tercih etti. Çocukluğundan beri kulübü takip eden Hoddle, İtalyan teknik direktörle farklı bir yöne gitme kararı konusunda hiçbir kırgınlık duymadığını vurguluyor.
"Başka bir yere bakacaklarını söylediler, bu yüzden benim için sorun yoktu," diye itiraf etti Hoddle. "Kim olduğu umurumda değil, ben sekiz yaşından beri tam anlamıyla bir Spurs adamıyım, bu yüzden doğru adamı buldukları sürece sorun yok. De Zerbi göreve başladı ve herkesin birleşip kenetlenmesi gerekiyor, ama önlerinde gerçekten zor bir görev var, değil mi? Ben dahil olsam da olmasam da, sadece ligde kalmalarını istiyorum."
Hayatta kalmak için zorlu bir mücadele
De Zerbi geçen Cumartesi Wolves karşısında hayati öneme sahip ilk galibiyetini elde etse de, önlerindeki görev hâlâ çok zorlu. Tottenham şu anda Premier Lig tablosunda 18. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının iki puan gerisinde; ligde kalma umutları ise sezonun gidişatını tamamen rayından çıkarmakla tehdit eden, giderek uzayan sakatlar listesi nedeniyle sarsılmış durumda. Kulüp, yıldız oyuncusu Xavi Simons'un ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle en az Ekim ayına kadar sahalardan uzak kalacağını doğrularken, Dominic Solanke'nin de hamstring sakatlığı nedeniyle son dört maçta forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti.