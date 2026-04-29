Ortaya çıktı: Roberto De Zerbi'nin yeni teknik direktör olarak göreve başlamasından önce Glen Hoddle, Ossie Ardiles ile birlikte Tottenham'ın başına geçmeyi teklif etmişti

Hoddle ve Ardiles'in geri dönüşünün yarattığı duygusal çekiciliğe rağmen, Tottenham yönetimi bunun yerine eski Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin taktiksel zekâsını tercih etti. Çocukluğundan beri kulübü takip eden Hoddle, İtalyan teknik direktörle farklı bir yöne gitme kararı konusunda hiçbir kırgınlık duymadığını vurguluyor.

"Başka bir yere bakacaklarını söylediler, bu yüzden benim için sorun yoktu," diye itiraf etti Hoddle. "Kim olduğu umurumda değil, ben sekiz yaşından beri tam anlamıyla bir Spurs adamıyım, bu yüzden doğru adamı buldukları sürece sorun yok. De Zerbi göreve başladı ve herkesin birleşip kenetlenmesi gerekiyor, ama önlerinde gerçekten zor bir görev var, değil mi? Ben dahil olsam da olmasam da, sadece ligde kalmalarını istiyorum."