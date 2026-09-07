Ortaya çıktı: Riccardo Calafiori'nin Chelsea karşısında Arsenal adına attığı kritik eşitlik golü neden VAR tarafından iptal edildi?

VAR kaynaklı büyük hayal kırıklığına rağmen, Arsenal taraftarları kutlama yapmak için meşru bir neden bulmak adına uzun süre beklemek zorunda kalmadı. Havertz, eski kulübüne karşı 25. dakikada attığı müthiş golle skora denge getirdi.

Alman milli forvet, sağ koridorda topla buluşurken koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarladı ve ofsayta düşmeden pozisyonunu korudu. Havertz daha sonra ceza sahasının çizgisi boyunca kararlı bir şekilde ilerleyerek kendisine boşluk yarattı.

Sol ayağıyla çok sert bir şut çıkaran oyuncunun vuruşu, doğrudan Martinez'in parmak uçlarının arasından geçti; Arsenal'i yeniden maça ortak ederken devre arasından önce takımın ivmesini de geri getirdi.