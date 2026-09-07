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Ortaya çıktı: Riccardo Calafiori'nin Chelsea karşısında Arsenal adına attığı kritik eşitlik golü neden VAR tarafından iptal edildi?
Arsenal, Chelsea'nin erken gelen şok golünün ardından toparlandı
Arsenal, felaket bir başlangıcın ardından nefes kesen Premier League Londra derbisinde Chelsea'yı 2-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet aldı. Arsenal, Emirates Stadyumu'nda henüz iki dakika dolmadan geriye düştü.
Chelsea'nin Rogers'ı, harika bir voleyle açılış golünü atarak ev sahibi taraftarı şaşkına çevirdi. Arsenal'ın Chelsea kaptanı Reece James'in kullandığı havadan gönderilen serbest vuruşu yeterince uzaklaştıramamasının ardından konuk ekip bunu değerlendirdi. Seken top sonunda ceza sahası çizgisi üzerinde Rogers'ın önüne kusursuz şekilde düştü. 117 milyon sterlinlik adam, topa tam anlamıyla kusursuz vuramasa da volesi David Raya'nın yanından geçip alt köşeye gitti.
- Getty Images Sport
Alıntılar veya daha fazla bağlam buraya gelecek
Arsenal hemen baskı kurdu ve başa baş geçen mücadelenin henüz 12. dakikasında beraberliği bulduğunu düşündü. Calafiori, yakın mesafeden topu ağlara göndererek çılgın kutlamaları başlattı.
Karmaşa, Joao Pedro'nun Declan Rice'ın kullandığı ilk serbest vuruşu uzaklaştıramamasıyla başladı ve bunun sonucunda Arsenal oyuncuları altıpas içinde yığıldı. Ezri Konsa'nın dokunduğu top direkten döndü, ardından Chelsea kalecisi Emi Martinez seken topu kontrol altına almak için hızla çıktı.
Calafiori sonunda topu çizginin ötesine göndermeyi başardı ancak VAR hızla devreye girdi. Yetkililer, İtalyan savunmacı şutunu çektiği sırada Konsa'nın ofsaytta olduğuna karar verdi ve tekrarlar doğru kararı doğrularken statta kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.
Havertz, eski kulübüne karşı gol attı
VAR kaynaklı büyük hayal kırıklığına rağmen, Arsenal taraftarları kutlama yapmak için meşru bir neden bulmak adına uzun süre beklemek zorunda kalmadı. Havertz, eski kulübüne karşı 25. dakikada attığı müthiş golle skora denge getirdi.
Alman milli forvet, sağ koridorda topla buluşurken koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarladı ve ofsayta düşmeden pozisyonunu korudu. Havertz daha sonra ceza sahasının çizgisi boyunca kararlı bir şekilde ilerleyerek kendisine boşluk yarattı.
Sol ayağıyla çok sert bir şut çıkaran oyuncunun vuruşu, doğrudan Martinez'in parmak uçlarının arasından geçti; Arsenal'i yeniden maça ortak ederken devre arasından önce takımın ivmesini de geri getirdi.
- Getty Images Sport
Odegaard, Arsenal'a derbi galibiyetini getirdi
Zorlu mücadelede buldukları beraberlik golünün üzerine koyan Arsenal, ikinci yarıya çok güçlü başlayarak derbinin seyrini tamamen tersine çevirdi. Geri dönüşü tamamlayan belirleyici gol, 50. dakikada Odegaard'dan geldi. Etkili oyun kurucu fileleri havalandırarak 2-1'lik kritik galibiyeti perçinledi ve ev sahibinin kaotik ve zorlu geçen karşılaşmadan üç puanla ayrılmasını sağladı.
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