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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Ortaya çıktı: Riccardo Calafiori'nin Chelsea karşısında Arsenal adına attığı kritik eşitlik golü neden VAR tarafından iptal edildi?

R. Calafiori
Arsenal
Chelsea
Arsenal - Chelsea
Premier Lig

Arsenal, Emirates Stadı'nda oynanan nefes kesen Premier League Londra derbisinde Chelsea'yi 2-1 geriden gelerek mağlup etti. Morgan Rogers'ın konuk ekibi erken dakikalarda sürpriz şekilde öne geçirmesine ve VAR'ın tartışmalı biçimde Riccardo Calafiori'nin golünü iptal etmesine rağmen, Kai Havertz ile Martin Odegaard'ın golleri galibiyeti getirdi.

  • Arsenal, Chelsea'nin erken gelen şok golünün ardından toparlandı

    Arsenal, felaket bir başlangıcın ardından nefes kesen Premier League Londra derbisinde Chelsea'yı 2-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet aldı. Arsenal, Emirates Stadyumu'nda henüz iki dakika dolmadan geriye düştü.

    Chelsea'nin Rogers'ı, harika bir voleyle açılış golünü atarak ev sahibi taraftarı şaşkına çevirdi. Arsenal'ın Chelsea kaptanı Reece James'in kullandığı havadan gönderilen serbest vuruşu yeterince uzaklaştıramamasının ardından konuk ekip bunu değerlendirdi. Seken top sonunda ceza sahası çizgisi üzerinde Rogers'ın önüne kusursuz şekilde düştü. 117 milyon sterlinlik adam, topa tam anlamıyla kusursuz vuramasa da volesi David Raya'nın yanından geçip alt köşeye gitti.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Alıntılar veya daha fazla bağlam buraya gelecek

    Arsenal hemen baskı kurdu ve başa baş geçen mücadelenin henüz 12. dakikasında beraberliği bulduğunu düşündü. Calafiori, yakın mesafeden topu ağlara göndererek çılgın kutlamaları başlattı.

    Karmaşa, Joao Pedro'nun Declan Rice'ın kullandığı ilk serbest vuruşu uzaklaştıramamasıyla başladı ve bunun sonucunda Arsenal oyuncuları altıpas içinde yığıldı. Ezri Konsa'nın dokunduğu top direkten döndü, ardından Chelsea kalecisi Emi Martinez seken topu kontrol altına almak için hızla çıktı.

    Calafiori sonunda topu çizginin ötesine göndermeyi başardı ancak VAR hızla devreye girdi. Yetkililer, İtalyan savunmacı şutunu çektiği sırada Konsa'nın ofsaytta olduğuna karar verdi ve tekrarlar doğru kararı doğrularken statta kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

  • Havertz, eski kulübüne karşı gol attı

    VAR kaynaklı büyük hayal kırıklığına rağmen, Arsenal taraftarları kutlama yapmak için meşru bir neden bulmak adına uzun süre beklemek zorunda kalmadı. Havertz, eski kulübüne karşı 25. dakikada attığı müthiş golle skora denge getirdi.

    Alman milli forvet, sağ koridorda topla buluşurken koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarladı ve ofsayta düşmeden pozisyonunu korudu. Havertz daha sonra ceza sahasının çizgisi boyunca kararlı bir şekilde ilerleyerek kendisine boşluk yarattı.

    Sol ayağıyla çok sert bir şut çıkaran oyuncunun vuruşu, doğrudan Martinez'in parmak uçlarının arasından geçti; Arsenal'i yeniden maça ortak ederken devre arasından önce takımın ivmesini de geri getirdi.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Odegaard, Arsenal'a derbi galibiyetini getirdi

    Zorlu mücadelede buldukları beraberlik golünün üzerine koyan Arsenal, ikinci yarıya çok güçlü başlayarak derbinin seyrini tamamen tersine çevirdi. Geri dönüşü tamamlayan belirleyici gol, 50. dakikada Odegaard'dan geldi. Etkili oyun kurucu fileleri havalandırarak 2-1'lik kritik galibiyeti perçinledi ve ev sahibinin kaotik ve zorlu geçen karşılaşmadan üç puanla ayrılmasını sağladı.

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