Ortaya çıktı: Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken, Chelsea’nin 107 milyon sterlinlik orta saha oyuncusunda zarar etmemek için talep etmesi gereken Enzo Fernandez transfer ücreti
Tam bir kopuşun maliyeti
Chelsea, yaz aylarında gerçekleşebilecek bir transfer öncesinde mali dengesini sağlamak amacıyla Fernandez için çok yüksek bir fiyat biçmek zorunda kalacak. The Times’a göre, The Blues’un orta saha oyuncusundan zarar etmemek için en az 80 milyon sterlin (106 milyon dolar) tutarında bir transfer ücreti elde etmesi gerekiyor. Arjantinli oyuncu, Ocak 2023'te Benfica'dan o dönemki İngiliz rekoru olan 107 milyon sterlin (o tarihte 131 milyon dolar) karşılığında Stamford Bridge'e gelmişti. Sözleşmesinin uzun vadeli olması nedeniyle, bilançoda amorti edilmiş değeri yüksek kalıyor ve bu da, batı Londra kulübü için herhangi bir indirimli transferin finansal olarak imkansız olmasını sağlıyor.
Rosenior tavır alıyor
Orta saha oyuncusunun geleceği, Rosenior ile yaşadığı disiplin sorunlarının ardından belirsizliğe düştü. Fernandez, Madrid'e transfer olmak istediğini ima ettikten sonra Rosenior, yardımcı kaptana iki maçlık ceza verme cesaretini gösterdi.
Rosenior, "Kültürümüz ve inşa etmek istediğimiz şey açısından bir sınır aşıldı" dedi. "Enzo'ya kapı kapalı değil. Bu bir yaptırım. Kültürü korumak zorundasınız ve bu açıdan bir sınır aşıldı. Everton'da bile performansında bağlılık eksikliği yoktu. Onun adına konuşmak, ne istediği ve geleceği konusunda konuşmak bana düşmez."
Ancak, oyuncunun tarafı öfkeyle tepki gösterdi. Menajer Javier Pastore, cezanın "tamamen haksız" olduğunu iddia etti ve müvekkilinin mevcut maaşından "çok daha fazlasını hak ettiğini" ekledi.
Parçalanmış soyunma odası
Fernandez'in etrafındaki gerginlik, kulüpte yaşanan daha geniş çaplı bir huzursuzluk eğiliminin parçası gibi görünüyor. Moises Caicedo kısa süre önce AS'ye şunları söyledi: "Bir sözleşmem var, ama gelecek ne getirecek göreceğiz." Marc Cucurella ise Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra takımın "morali bozuk" olduğunu itiraf etti.
Bu gerginliğe rağmen, kulüp yönetimi yatırımlarını korumaya kararlı. Fernandez, Real Madrid ile flört etse de, İspanyol devi henüz bu oyuncu için harekete geçmeye niyetli olduğunu belirtmedi.
Şimdi ne olacak?
Chelsea şu anda FA Cup çeyrek finallerinde Port Vale ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ardından Premier Lig’de Manchester City ile karşılaşacaklar; takım, 31 maçta topladığı 48 puanla ligde altıncı sırada yer alıyor ve ilk üç takımın yedi puan gerisinde bulunuyor.