Ortaya çıktı: Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken, Chelsea’nin 107 milyon sterlinlik orta saha oyuncusunda zarar etmemek için talep etmesi gereken Enzo Fernandez transfer ücreti

Orta saha oyuncusunun geleceği, Rosenior ile yaşadığı disiplin sorunlarının ardından belirsizliğe düştü. Fernandez, Madrid'e transfer olmak istediğini ima ettikten sonra Rosenior, yardımcı kaptana iki maçlık ceza verme cesaretini gösterdi.

Rosenior, "Kültürümüz ve inşa etmek istediğimiz şey açısından bir sınır aşıldı" dedi. "Enzo'ya kapı kapalı değil. Bu bir yaptırım. Kültürü korumak zorundasınız ve bu açıdan bir sınır aşıldı. Everton'da bile performansında bağlılık eksikliği yoktu. Onun adına konuşmak, ne istediği ve geleceği konusunda konuşmak bana düşmez."

Ancak, oyuncunun tarafı öfkeyle tepki gösterdi. Menajer Javier Pastore, cezanın "tamamen haksız" olduğunu iddia etti ve müvekkilinin mevcut maaşından "çok daha fazlasını hak ettiğini" ekledi.