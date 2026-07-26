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ViniciusGetty Images
Muhammad Zaki

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Ortaya çıktı: Real Madrid, ‘Galactico’ forvet için dokuz haneli bir ücret talep ederken, Vinicius Junior’ın transferi Arsenal’e ne kadara mal olacak?

Transfers
Vinicius Junior
Arsenal
Real Madrid
Premier Lig
La Liga

Brezilyalı oyuncunun Bernabéu'daki geleceğine dair belirsizlik artarken, Real Madrid'in Vinicius Junior için çok yüksek bir fiyat biçtiği bildiriliyor. Arsenal'in son Premier Lig şampiyonluğunun ardından durumu yakından takip etmesi üzerine Florentino Pérez, bu süperstar kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulübün karşılaması gereken kesin bir mali eşik belirledi.

  • Perez, dokuz haneli devasa bir değerleme belirledi

    SPORT’un haberine göre, Real Madrid başkanı bu yaz Vinicius Junior’ın olası bir satışı için kesin bir mali eşik belirledi. İspanyol devinin, yıldız kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşünmek için bile sabit ücretler ve performansa bağlı değişkenler dahil olmak üzere toplam 160 milyon avroluk bir paket talep ettiği anlaşılıyor. Bu belirlenen rakam, fırsatçı alıcıları caydırmak ve 26 yaşındaki oyuncunun dünya futbolunun en önde gelen yeteneklerinden biri olduğunu yansıtmak amacıyla belirlenmiştir.

    Bernabeu yönetimi, özellikle de oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2027’ye kadar devam etmesi nedeniyle, bu kadar önemli bir oyuncuyu önemli bir tazminat almadan kaybetmeye niyetli değil. Kulüp, oyuncuyu kadrosunda tutmayı tercih etse de, son dönemde sözleşme uzatma görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması, onları piyasa durumunu değerlendirmeye zorladı.


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  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    Arsenal, Brezilyalı yıldızın transfer yarışında başı çekiyor

    Mikel Arteta’nın, Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kadrosuna dünya çapında kaliteli oyuncular katmak amacıyla Kuzey Londra’dan gelen ilgiyi yönlendirdiği düşünülüyor. Her ne kadar Gunners, Christos Tzolis’in transferiyle kadrosunu şimdiden güçlendirmiş olsa da, Arteta geçen sezon kulübün Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından daha büyük hedefler koyulması gerektiğini belirtmişti.

    Emirates'ten gelen somut ilgiye rağmen, transfer görüşmeleri henüz başlangıç aşamasında ve kulüpler arasında resmi bir temas kurulmuş değil. Haberde, Arsenal'in rekor kıracak bir teklifte bulunmadan önce, oyuncunun İspanya'nın başkentindeki sözleşmesini uzatmayacağına dair kesin bir sinyal beklediği de belirtiliyor.


  • Sözleşme konusunda yaşanan çıkmaz, Bernabeu’dan ayrılacağına dair söylentileri alevlendiriyor

    Bu transfer serüveninin başlıca tetikleyicisi, forvetin maaşı ve takımdaki konumu konusunda süregelen çıkmazdır. Vinicius’un Mbappé’ninkine yakın bir maaş talep ettiği öne sürülmektedir; bu talep, kulübün mevcut maaş yapısıyla çelişkiye neden olmuştur.

    Habere göre, her iki taraf da 2026 Dünya Kupası'nın ardından belirleyici bir görüşme turu düzenleme konusunda anlaşmış olsa da ortam hâlâ gergin. Yaklaşan bu görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa, Real Madrid, sözleşmesinin son yıllarına yaklaşan oyuncunun piyasa değerinin düşmesini önlemek için resmi teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir.


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    Mourinho faktörü, Arsenal’in transfer çabalarını daha da karmaşık hale getiriyor

    Jose Mourinho’nun göreve getirilmesi, potansiyel transferi daha da karmaşık hale getirdi; zira yeni teknik direktör, Vinicius’un satılmasına kesin bir şekilde karşı çıkıyor. Portekizli teknik direktör, kadrosunun çekirdek kadrosunu korumaya kararlı ve Brezilyalı oyuncuyu Kylian Mbappé ve Jude Bellingham gibi diğer önemli yıldızlarla birlikte takımda tutma konusunda güçlü bir istek ortaya koydu.

    Yenileme anlaşması sağlanamazsa, teknik kadronun bu iç direnci, yönetim kurulunun pragmatik mali bakış açısıyla çelişiyor. Mourinho, en iyi oyuncularının önümüzdeki sezon için hazır olmasını isterken, 160 milyon avroluk fiyat etiketi ve oyuncunun kendi maaş talepleri, gündemi belirlemeye devam ediyor.

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