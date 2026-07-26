Ortaya çıktı: Real Madrid, ‘Galactico’ forvet için dokuz haneli bir ücret talep ederken, Vinicius Junior’ın transferi Arsenal’e ne kadara mal olacak?

SPORT’un haberine göre, Real Madrid başkanı bu yaz Vinicius Junior’ın olası bir satışı için kesin bir mali eşik belirledi. İspanyol devinin, yıldız kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşünmek için bile sabit ücretler ve performansa bağlı değişkenler dahil olmak üzere toplam 160 milyon avroluk bir paket talep ettiği anlaşılıyor. Bu belirlenen rakam, fırsatçı alıcıları caydırmak ve 26 yaşındaki oyuncunun dünya futbolunun en önde gelen yeteneklerinden biri olduğunu yansıtmak amacıyla belirlenmiştir.

Bernabeu yönetimi, özellikle de oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2027’ye kadar devam etmesi nedeniyle, bu kadar önemli bir oyuncuyu önemli bir tazminat almadan kaybetmeye niyetli değil. Kulüp, oyuncuyu kadrosunda tutmayı tercih etse de, son dönemde sözleşme uzatma görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması, onları piyasa durumunu değerlendirmeye zorladı.



