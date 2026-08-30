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Galatasaray SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Ortaya çıktı: Rafael Leao'nun, AC Milan'daki geleceğine ilişkin haftalar süren yoğun spekülasyonların ardından Aston Villa'yı neden reddedip şaşırtıcı 45 milyon euroluk Galatasaray transferini tercih ettiği

R. Leao
Galatasaray
Süper Lig
Aston Villa
Premier Lig
AC Milan
Serie A

Portekizli milli futbolcu Rafael Leao, Premier League'e kazançlı bir transferi reddedip Türkiye'nin devlerinden Galatasaray'a katılma kararına ilişkin sessizliğini bozdu. Eski AC Milan yıldızı, İstanbul'a coşkulu bir karşılama eşliğinde gelerek yaz transfer döneminin en öngörülemez transfer hikâyelerinden birini sona erdirdi.

  • Galatasaray, Portekizli yıldız için yarışı kazandı

    Yaz transfer döneminin en beklenmedik gelişmelerinden birinde, Leao Milan'dan ayrılışını resmen tamamladı ve toplam paketi 45 milyon € olan bir anlaşmayla Galatasaray'a katıldı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda binlerce taraftarın coşkulu karşılaması eşliğinde İstanbul'a geldi ve Avrupa'nın en korkulan hücumcularından birine dönüştüğü San Siro'daki yedi yıllık dönemini böylece noktaladı.

    San Siro'daki döneminde Leao, dünya futbolunun en etkili ve en heyecan verici kanat oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdi. Milan formasıyla çıktığı 291 maçta 80 gol ve 65 asistlik etkileyici bir katkı üreten Leao'nun performansı, kulübün uzun süren hasretine son veren 2021-22 Serie A şampiyonluğunda belirleyici oldu; ayrıca 2024'te Supercoppa Italiana'nın kazanılmasına da yardımcı oldu.

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  • Galatasaray SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Leao, Villa'yı neden geri çevirdiğini açıkladı

    Bu hamle, eski Lille oyuncusunu Villa Park'a getirmek için yoğun şekilde çalışan Unai Emery ve Aston Villa açısından büyük bir darbe oldu. Haberlerde, Midlands ekibinin imzasını almak için Milan yetkilileriyle üst düzey görüşmeler yaptığı belirtilmişti, ancak taraflar nihai bonservis bedelinde anlaşmaya varamadı.

    Leao, gelişinde bir tercüman aracılığıyla konuşurken, Süper Lig'in son şampiyonu için imza atmak adına Villa'yı geri çevirip çevirmediği doğrudan soruldu. Portekizli milli oyuncu buna net bir yanıt vererek şöyle dedi: "Evet, çünkü Galatasaray bu transferi haziran ayından beri sonuçlandırmaya çalışıyordu. Başkan (Dursun Özbek) ve başkan yardımcısı (Niyazi Yelkencioğlu) gerçekten çok iyi iş çıkardı, ayrıca Jorge de (Mendes, menajer). Bu yüzden transferin gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu benim için iyi bir fırsat... ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."

  • Victor Osimhen ile yeni bir ortaklık

    Leao'nun, Napoli'nin eski yıldızı Victor Osimhen ile birlikte oynaması ihtimali, Galatasaray taraftarları için iştah kabartıcı, Süper Lig'deki savunmacılar için ise korkutucu bir senaryo. İki oyuncu güçlü bir bağ paylaşıyor ve hız ile güçlerinin birleşimi, Galatasaray'ı kıta sahnesinde zorlu bir güç haline getirebilir. Kulüp, geçmişteki Avrupa başarılarını tekrarlamayı hedefleyerek transfer stratejisinde agresif davrandı.

    Leao, "Şu anda çok heyecanlıyım. Maçlarda oynamayı heyecanla bekliyorum. [Victor] Osimhen ile zaten iyi arkadaşız. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler başarabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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  • Ibrahim Mbaye Senegal 2026Getty Images

    Aston Villa yeni hücum hedeflerine yöneldi

    Leao kalibresinde bir oyuncuyu kaçırmak Villa taraftarı için hayal kırıklığı olsa da kulüp, hücum hattına takviye arayışında yerinde saymadı. Villa Park’taki transfer ekibi, Paris Saint-Germain’in genç yıldızı Ibrahim Mbaye için anlaşma sağlama yolunda şimdiden adım attı. Daha önce Liverpool’un da nabız yokladığı oyuncu için yaklaşık 47 milyon £ değerinde bir anlaşmaya varıldı ve kulüp şimdi genç futbolcunun kişisel şartlarını sonuçlandırmaya odaklanmış durumda.