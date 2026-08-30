Yaz transfer döneminin en beklenmedik gelişmelerinden birinde, Leao Milan'dan ayrılışını resmen tamamladı ve toplam paketi 45 milyon € olan bir anlaşmayla Galatasaray'a katıldı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda binlerce taraftarın coşkulu karşılaması eşliğinde İstanbul'a geldi ve Avrupa'nın en korkulan hücumcularından birine dönüştüğü San Siro'daki yedi yıllık dönemini böylece noktaladı.

San Siro'daki döneminde Leao, dünya futbolunun en etkili ve en heyecan verici kanat oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdi. Milan formasıyla çıktığı 291 maçta 80 gol ve 65 asistlik etkileyici bir katkı üreten Leao'nun performansı, kulübün uzun süren hasretine son veren 2021-22 Serie A şampiyonluğunda belirleyici oldu; ayrıca 2024'te Supercoppa Italiana'nın kazanılmasına da yardımcı oldu.