AFP
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Ortaya çıktı: Racing Santander devreye girerken Pablo Garcia'nın hayalindeki Arsenal transferi neden son gün çöktü
Arsenal, transferin son gününde hedefini kaçırdı
Arsenal, transfer döneminin son bölümünde Betis'ten Garcia'yı kadrosuna katırmayı kıl payı kaçırdı. 20 yaşındaki oyuncunun, Racing Santander'in 4,3 milyon sterlinlik hamleyi tamamlamasından önce kuzey Londra'ya gitmenin eşiğinde olduğu bildirildi.
Arsenal, gelecek vadeden sağ kanat hücum oyuncusunu kadrosuna katırıp hemen kiralık olarak göndererek ilk takım deneyimi kazanmasını planlıyordu. Ancak Racing Santander, sonunda kalıcı ve ortak mülkiyet içeren bir anlaşma sağladı.
- AFP
"İşler değişti"
Racing Santander sportif direktörü Chema Aragon, Arsenal'ın Garcia'nın imzasını almaya ne kadar yaklaştığını doğruladı. Premier League ekibinin, transfer döneminin son saatlerine kadar yarışta önde olduğunu açıkladı.
Aragon basına yaptığı açıklamada, "Arsenal ile iş bitmiş gibi görünüyordu, sonra biz de kiralık olarak devreye girdik" dedi. "Dün işler değişti ve kiralık gibi görünen durum, ortak mülkiyet anlaşmasına dönüştü.
"Pablo Garcia'yı Raul Gonzalez Blanco olarak tanımlardım; her şeyden önce onda olan şey golü koklaması, o öldürücü içgüdü ve genelde de golü atıyor. Andres Martin'in sakatlığından sonra bir süreliğine o gol atma becerisini kaybetmek en büyük endişemdi. O oyuncuyu (Garcia) transfer etme konusunda gerçek fırsat ortaya çıktığında bir saniye bile tereddüt etmedik."
Çocukluk kulübünden gözyaşları içinde ayrıldı
Bu transfer, Garcia'nın Betis ile 14 yıllık bağını duygusal bir şekilde sona erdiriyor. Hücum oyuncusu kulübe beş yaşındayken katıldı ancak geçen sezon teknik direktör Manuel Pellegrini yönetiminde düzenli süre almakta zorlandı.
Garcia, geçen sezon La Liga'da yalnızca iki, Avrupa Ligi'nde ise bir maça ilk 11'de başladı. Salı günü gözyaşları içinde antrenman tesisinden ayrıldıktan sonra Betis taraftarlarına yürekten bir açık mektup yazdı.
"Betis'e beş yaşındayken geldim. Bu on üç çizgiyle büyüdüğüm yaklaşık on dört yılın ardından ayrılıyorum" diye yazdı Garcia. "Burada oynamayı, rekabet etmeyi, kaybetmeyi, kazanmayı ve hayal kurmayı öğrendim. Betis altyapısının tüm kategorilerinden geçerek A takımla ilk maçıma çıkma hayalimi gerçekleştirdim.
"Benimle her zaman kalacak özel goller ve anlar yaşadım. Betis çocukluğumdan beri benim evim oldu. Ve şimdi, yoluma devam etme zamanı gelse de değişmeyen bir şey var. Betis taraftarı olarak geldim ve bir futbolcu olarak ayrılıyorum."
- Getty Images Sport
Santander'daki boşluğu doldurmak
Garcia için bu transfer, İspanya'da düzenli olarak A takım futbolu oynama adına kritik bir fırsat sunuyor. Yeni kulübünde hemen etki yaratması beklenecek. 20 yaşındaki oyuncu şimdi yeni ortamına hızla uyum sağlamaya çalışacak. Bu hafta sonu Santander, La Liga'da Rayo Vallecano ile karşılaştığında ilk maçına çıkabilir.
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