Racing Santander sportif direktörü Chema Aragon, Arsenal'ın Garcia'nın imzasını almaya ne kadar yaklaştığını doğruladı. Premier League ekibinin, transfer döneminin son saatlerine kadar yarışta önde olduğunu açıkladı.

Aragon basına yaptığı açıklamada, "Arsenal ile iş bitmiş gibi görünüyordu, sonra biz de kiralık olarak devreye girdik" dedi. "Dün işler değişti ve kiralık gibi görünen durum, ortak mülkiyet anlaşmasına dönüştü.

"Pablo Garcia'yı Raul Gonzalez Blanco olarak tanımlardım; her şeyden önce onda olan şey golü koklaması, o öldürücü içgüdü ve genelde de golü atıyor. Andres Martin'in sakatlığından sonra bir süreliğine o gol atma becerisini kaybetmek en büyük endişemdi. O oyuncuyu (Garcia) transfer etme konusunda gerçek fırsat ortaya çıktığında bir saniye bile tereddüt etmedik."