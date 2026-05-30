Ortaya çıktı: PSG oyuncuları, Arsenal'i yenip Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa alacakları bonus miktarı
PSG kadrosuna Avrupa'da başarıları için büyük bir ödül teklif edildi
Haberlere göre, Paris Saint-Germain oyuncuları Arsenal'i yenip Budapeşte'deki Puskás Arena'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaları halinde her biri yaklaşık 1 milyon avro alacak.
L'Equipe'e göre, bonus yapısı Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele ve Vitinha'dan oluşan kulübün dört kişilik liderlik grubu tarafından müzakere edildi. Anlaşma, spor direktörü Luis Campos yönetimindeki PSG'nin yaklaşımındaki değişimi yansıtıyor; kulüp, bireysel performansa dayalı teşvikler yerine kolektif ödülleri önceliklendiriyor.
Fransız şampiyonu, geçen sezonun finalinde Inter Milan'ı 5-0'lık net bir skorla mağlup ettikten sonra, üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalıyor. Arsenal'i yenmeleri halinde, kulübün yakın tarihindeki en büyük takım bonus ödemelerinden biri gerçekleşecek.
Enrique, kupanın başlı başına yeterli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguluyor
PSG teknik direktörü Luis Enrique, maddi teşviklerin önemini önemsiz göstererek tarihe geçme fırsatına odaklandı. İspanyol teknik adam, bu maçın önemine de vurgu yaptı.
Enrique gazetecilere, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha iyi bir motivasyon olduğunu sanmıyorum" dedi. "Yarın kimin daha iyi olduğunu göreceğiz. Her iki takım da kendi liginde şampiyon oldu ve ben takımım için olumlu olan şeylere odaklanacağım. Böylece en iyi halimizi gösterebileceğiz.
"Bu bizim için bir motivasyon kaynağı. Zaten Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olarak tarih kitaplarına geçtik. Ama bizim aradığımız da bu. Şampiyonlar Ligi finaline ne zaman tekrar çıkacağınızı asla bilemezsiniz ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz."
PSG'nin takım kültürü ön plana çıkıyor
Bildirilen prim düzenlemesi, PSG'nin turnuvayı kazanması durumunda A takım kadrosundaki her üyenin eşit şekilde yararlanmasını sağlıyor. Ünlü yıldızları kayıran önceki sistemlerin aksine, mevcut yapı tüm kadronun katkılarını ödüllendiriyor. Bu da, kadronun kenarlarında yer alan oyuncuların da düzenli ilk 11'de oynayanlarla aynı tutarda ödeme almaya hak kazandıkları anlamına geliyor.
Arsenal, PSG ile bir başka Avrupa şampiyonluğu arasında duruyor
PSG artık tüm dikkatini Budapeşte'de Arsenal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finaline çevirdi. Enrique'nin takımı, üst üste iki Avrupa şampiyonluğu kazanma ve kıtanın seçkin kulüpleri arasındaki konumunu daha da sağlamlaştırma fırsatına sahip. Oyuncular için bu maç hem sportif zafer hem de önemli bir maddi ödül anlamına geliyor, ancak kulübün mesajı net: kupayı kazanmak birincil hedef.