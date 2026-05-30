Ortaya çıktı: PSG oyuncuları, Arsenal'i yenip Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa alacakları bonus miktarı

PSG teknik direktörü Luis Enrique, maddi teşviklerin önemini önemsiz göstererek tarihe geçme fırsatına odaklandı. İspanyol teknik adam, bu maçın önemine de vurgu yaptı.

Enrique gazetecilere, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha iyi bir motivasyon olduğunu sanmıyorum" dedi. "Yarın kimin daha iyi olduğunu göreceğiz. Her iki takım da kendi liginde şampiyon oldu ve ben takımım için olumlu olan şeylere odaklanacağım. Böylece en iyi halimizi gösterebileceğiz.

"Bu bizim için bir motivasyon kaynağı. Zaten Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olarak tarih kitaplarına geçtik. Ama bizim aradığımız da bu. Şampiyonlar Ligi finaline ne zaman tekrar çıkacağınızı asla bilemezsiniz ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz."