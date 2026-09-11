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Ortaya çıktı: PSG'nin bu sezon Ligue 1'de armasında neden iki yıldız taşıdığı
PSG, iki yıldızını doğruladı
Les Parisiens, 2026-27 sezonu boyunca tüm kulvarlarda kulüp armasının üzerinde gururla iki yıldız taşıyacak. Fransız devi, art arda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferlerini onurlandırmak için bu bilinçli tercihi yaptı.
Dikkatli taraftarlar, eklenen detayı kısa süre içinde Majorca ve Manchester United ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçlarında fark etti. Güncellenen formalar, Lens'e karşı kazanılan Trophee des Champions zaferinde de dikkat çekti.
Enrique'nin takımı, Rennes, Lille ve Monaco ile oynadığı ilk Ligue 1 maçlarında da yıldızları taşımayı sürdürdü. Bu hamle, kulübün Avrupa başarılarına yönelik önceki yaklaşımından önemli bir ayrılığı işaret ediyor.
- AFP
Tarihi bir Avrupa dönüm noktasını kutluyor
Kulüp, forma planlarını kısa süre önce yerel medya kuruluşu ICI Paris Ile-de-France'a doğruladı. Takımın, Coupe de France da dahil olmak üzere tüm yurt içi ve kıtasal turnuvalarda çift yıldızla sahaya çıkacağı belirtildi.
Kulüp yetkilileri, bu kararın özellikle son dönemdeki Avrupa hakimiyetlerini vurgulamak için alındığını açıkladı. PSG'den bir temsilci, yerel radyoya yıldızların gururla "Back 2 Back" başarısını kutlamak amacıyla taşındığını söyledi.
Ancak Paris kulübünün yönetimi, bunun resmi logoda kalıcı bir değişiklik anlamına gelmediğinin altını çizdi. Yıldızların yalnızca art arda gelen görkemli şampiyonlukların sezonluk kutlaması niteliği taşıdığı ifade edildi.
Tek yıldızlı yaklaşımdan uzaklaşma
Mevcut tutumları, başlangıçtaki forma politikalarından büyük ölçüde farklılık gösteriyor. PSG, 2025 Şampiyonlar Ligi finalinde Münih'te Inter'i 5-0 mağlup ettikten sonra çok daha muhafazakâr bir strateji benimsedi.
Başlangıçta tek bir yıldız eklenmesi, kulübün tutkulu taraftar kitlesini ikiye böldü. Bazı taraftarlar bu fikri benimsedi, diğerleri ise bunun sadece hâlâ geçmişte yaşayan belirli bir güney Fransa kulübünü taklit ettiğini düşündü.
Bir uzlaşma olarak PSG, tek yıldızı Avrupa geceleriyle, Kulüpler Dünya Kupası'yla ve UEFA Süper Kupası'yla sınırladı. Kulüp, 2025-26 sezonu boyunca iç sahadaki mücadelelerde bu armayı giymekten bilinçli olarak kaçındı.
- AFP
Tarihi bir Avrupa üçlemesine göz diken
Bu değişiklik kalıcı olmadığı için PSG, Avrupa şampiyonluğunu koruyamazsa gelecek sezon yıldızları kaldıracak. Ancak, tarihi bir "üçleme"ye ulaşılması mantıken formaya üçüncü bir yıldızı getirecektir.
Geçen mayısta Budapeşte'de Arsenal'e karşı alınan heyecan verici penaltı atışları zaferinin ardından kadro, kıtasal üstünlüğünü sürdürmeye odaklanmış durumda. Üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, modern mirasını güçlü biçimde perçinleyecektir.
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