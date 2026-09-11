Ortaya çıktı: PSG'nin bu sezon Ligue 1'de armasında neden iki yıldız taşıdığı

Kulüp, forma planlarını kısa süre önce yerel medya kuruluşu ICI Paris Ile-de-France'a doğruladı. Takımın, Coupe de France da dahil olmak üzere tüm yurt içi ve kıtasal turnuvalarda çift yıldızla sahaya çıkacağı belirtildi.

Kulüp yetkilileri, bu kararın özellikle son dönemdeki Avrupa hakimiyetlerini vurgulamak için alındığını açıkladı. PSG'den bir temsilci, yerel radyoya yıldızların gururla "Back 2 Back" başarısını kutlamak amacıyla taşındığını söyledi.

Ancak Paris kulübünün yönetimi, bunun resmi logoda kalıcı bir değişiklik anlamına gelmediğinin altını çizdi. Yıldızların yalnızca art arda gelen görkemli şampiyonlukların sezonluk kutlaması niteliği taşıdığı ifade edildi.