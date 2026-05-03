Ortaya çıktı: ‘Prime’ Ronaldinho, kendi Ballon d’Or ödülünü kazandığında Lionel Messi’nin kendisinden daha iyi olduğunu kabul etti

Arjantinli program "Olga"ya verdiği röportajda Lopez, genç Messi'nin yıldızlarla dolu soyunma odasına uyum sağlama sürecini ayrıntılı olarak anlattı. O dönemde kariyerinin zirvesinde olan Ronaldinho'nun, genç takım arkadaşının üstünlüğünü ilk kabul eden kişi olduğunu açıkladı.

Lopez şöyle dedi: "Bu çocuğun 16 yaşında olmasına rağmen 30 yaşındaki oyunculara karşı kendini savunabildiğini görebiliyordum. O kadar güçlü ve hızlıydı ki... Biz yaşlılar, onun ne kadar farklı olacağı hakkında konuşuyorduk.

Ronnie [Ronaldinho] 'bu çocuk benden daha iyi' derdi. Ronaldinho'nun 'zirvede' olduğu dönem, ne zaman olduğunu biliyor musunuz? Ballon d'Or'u kazandığı yıldı ve bana bunu söylüyordu. Farklı olanları, onlar anlar."