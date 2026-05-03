Ortaya çıktı: ‘Prime’ Ronaldinho, kendi Ballon d’Or ödülünü kazandığında Lionel Messi’nin kendisinden daha iyi olduğunu kabul etti
Geleceğin ikonunu keşfetmek
Messi, rekor kıran sekiz Ballon d'Or ödülü ve 47 resmi şampiyonluğu kazanmadan çok önce, Camp Nou'daki tecrübeli takım arkadaşları için onun muazzam potansiyeli çoktan apaçık ortadaydı. 2005 yılında Katalan devine katılan Lopez, geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki oyuncunun kendisinden çok daha yaşlı rakiplerini domine etme yeteneğinin, A takımın tecrübeli oyuncularını nasıl derhal etkilediğini anlattı. Genç yaşı ve utangaç tavırlarına rağmen, Arjantinli oyuncunun patlayıcı hızı ve fiziksel dayanıklılığı, takımı bir futbol fenomeninin doğuşuna tanık olduklarına ikna etmişti.
En büyük destek
Arjantinli program "Olga"ya verdiği röportajda Lopez, genç Messi'nin yıldızlarla dolu soyunma odasına uyum sağlama sürecini ayrıntılı olarak anlattı. O dönemde kariyerinin zirvesinde olan Ronaldinho'nun, genç takım arkadaşının üstünlüğünü ilk kabul eden kişi olduğunu açıkladı.
Lopez şöyle dedi: "Bu çocuğun 16 yaşında olmasına rağmen 30 yaşındaki oyunculara karşı kendini savunabildiğini görebiliyordum. O kadar güçlü ve hızlıydı ki... Biz yaşlılar, onun ne kadar farklı olacağı hakkında konuşuyorduk.
Ronnie [Ronaldinho] 'bu çocuk benden daha iyi' derdi. Ronaldinho'nun 'zirvede' olduğu dönem, ne zaman olduğunu biliyor musunuz? Ballon d'Or'u kazandığı yıldı ve bana bunu söylüyordu. Farklı olanları, onlar anlar."
Saha dışında
Ronaldinho ve Messi, Barcelona formasıyla 80 kez aynı sahada yer alıp toplamda sekiz gol atarken, Lopez’in bu usta oyuncuyla birlikte oynadığı maç sayısı 2005-06 sezonundaki sadece iki karşılaşmayla sınırlı kaldı. Taktiksel dehasının ötesinde, Lopez, kamuoyundaki sessiz imajının aksine çok daha sosyal olan genç bir adamı sevgiyle hatırlıyor. Lopez şöyle dedi: "Bugün o benim için yetişkin bir adam ve bir lider. Ama o zamanlar çok gençti, çok utangaçtı. Ama onunla birlikte olmak çok eğlenceliydi."
Sonsuz bir miras
38 yaşında ve bir Dünya Kupası şampiyonu olan Messi, Arjantin'in dünya şampiyonluğunu korumaya hazırlanırken, yaşlanan bir sporcunun tipik kariyer gidişatını alt üst etmeye devam ediyor. Efsanevi oyun kurucu, bu Haziran ayında ABD, Meksika ve Kanada'da başlayacak olan 2026 turnuvasında kupayı korumayı hedefliyor. O MLS'deki yolculuğuna devam ederken, futbol dünyası, en büyük sahnede astronomik istatistiklerini daha da ileriye taşımaya çalışırken elit performans seviyesini koruma becerisiyle büyülenmeye devam ediyor.