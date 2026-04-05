Brown, Kırmızı Şeytanlar'ın neden odak noktasını değiştirip potansiyel bir transfer planladığını ayrıntılı olarak açıkladı. "Manchester United'ın gözüne kestirdiği pek çok orta saha oyuncusu var," dedi Football Insider'a. "Elliot Anderson, tabii ki, en önemli isim; gerçekten istedikleri oyuncu o ama Man City de ilgileniyor, bu yüzden işler zorlaşabilir. Ancak Anderson'ı kaçırırlarsa, en çok adı geçen isim Tonali. Casemiro'nun rolünü, değerlendirdikleri diğer seçeneklerin çoğundan daha iyi üstlenebilir ve bu sezon Newcastle'da gerçekten etkileyici bir performans sergiledi."