Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal



Ortaya çıktı: Premier Lig yıldızı, Man Utd’nin ‘Elliot Anderson’ı kaçırması durumunda’ başvuracağı isim – rakipleri City, Kırmızı Şeytanları yeniden düşünmeye zorluyor

Manchester United, birincil yedek plan olarak Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna katma çabalarını hızlandırıyor. Teknik direktör Michael Carrick, Nottingham Forest'ın yıldız oyuncusu Elliot Anderson'ı kadroya katmayı çok istiyor, ancak Kırmızı Şeytanlar, yerel rakibi Manchester City karşısında bu yarışta kaybedeceklerini biliyorlar; bu durum, kulübü bu yaz transfer stratejisini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

  • City yarışta başı çekerken United, Tonali'ye yöneliyor

    Football Insider’a göre, United, Anderson’ı kaçıracağına dair endişelerin artmasıyla birlikte St James' Park’taki Tonali’nin durumunu yakından takip ediyor. Forest’ın oyun kurucusu, orta sahayı canlandırmak için bir numaralı tercih olmuştu; ancak City şu anda 23 yaşındaki oyuncu için yarışta önde gidiyor ve anlaşmaya varacağından emin. Forest’ın, İngiltere milli takım oyuncusu için 100 milyon sterlin (132 milyon dolar) civarında bir ücret talep etmesi bekleniyor. City'nin üstün finansal gücü ve United'ın bütçesini dağıtma ihtiyacı göz önüne alındığında, kulüp, kadro eksikliği yaşamamak için yeniden düşünmenin gerekli olduğunu kabul etti.

    Casemiro'nun pozisyonu için stratejik uygunluk

    Kulüp, Carrick yönetiminde orta sahasını güçlendirmek için çabalarken, 25 yaşındaki İtalyan milli oyuncu en çok tercih edilen seçenek olarak öne çıktı. Eski United baş scout'u Mick Brown, bu orta saha oyuncusunun Old Trafford'daki taktiksel gereksinimlere uygun özel bir profile sahip olduğuna inanıyor. Durumu kapsamlı bir şekilde değerlendiren Brown, eski AC Milan oyuncusunun neden defansif orta saha pozisyonu için ideal aday olarak görüldüğünü ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Brown, "O, Casemiro'nun rolünü, kulübün değerlendirdiği diğer seçeneklerin birçoğundan daha iyi bir şekilde üstlenebilir ve bu sezon Newcastle formasıyla gerçekten etkileyici bir performans sergiledi," dedi.

  • Scout, Tonali'nin en öncelikli hedef olduğunu açıkladı

    Brown, Kırmızı Şeytanlar'ın neden odak noktasını değiştirip potansiyel bir transfer planladığını ayrıntılı olarak açıkladı. "Manchester United'ın gözüne kestirdiği pek çok orta saha oyuncusu var," dedi Football Insider'a. "Elliot Anderson, tabii ki, en önemli isim; gerçekten istedikleri oyuncu o ama Man City de ilgileniyor, bu yüzden işler zorlaşabilir. Ancak Anderson'ı kaçırırlarsa, en çok adı geçen isim Tonali. Casemiro'nun rolünü, değerlendirdikleri diğer seçeneklerin çoğundan daha iyi üstlenebilir ve bu sezon Newcastle'da gerçekten etkileyici bir performans sergiledi."

    Newcastle, yıldız oyuncularının ayrılması nedeniyle tedirgin bir yaz dönemi bekliyor

    Newcastle, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamazsa birçok önemli oyuncusunu kaybedebileceği endişesinin giderek artmasıyla gergin bir transfer dönemi geçiriyor. Tonali’nin yanı sıra Bruno Guimaraes’in de takımdan ayrılacağı söylentileri dolaşıyor ve bu durum teknik direktör Eddie Howe’u potansiyel bir toplu ayrılıkla karşı karşıya bırakıyor. Tonali, Magpies için istikrarlı bir performans sergiledi, 47 maça çıktı ve 7 asist yaptı. Ancak, temsilcilerinin Ocak ayından bu yana Arsenal ve Liverpool dahil olmak üzere ligdeki diğer kulüplerin ilgisini ölçtüğü bildirildiğinden, United, 100 milyon sterlin değerindeki alternatifini kadrosuna katma fırsatı ortaya çıkarsa harekete geçmeye hazır.