Ortaya çıktı: Premier Lig lideri, Atlético Madrid’in eski Manchester City forveti Julian Álvarez’i transfer etmek için harekete geçerken, Arsenal’in bu oyuncu için hazırladığı şaşırtıcı ‘sürpriz’

Arsenal’in Alvarez’e olan ilgisi, mevcut sol kanat forvetleriyle ilgili belirsizlikle yakından bağlantılı. Kulüp, forvet hattını yenilemeyi hedeflerken Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli’nin geleceğini değerlendiriyor. Trossard bu yılın sonlarında 32 yaşına girecek olması, sol kanattan istikrarlı bir performans sergileyebilecek daha genç ve uzun vadeli bir seçeneği kadroya katma ihtiyacını daha da acil hale getiriyor. Haberlere göre hem Trossard hem de Martinelli bu yaz satışa çıkarılabilir.

Öte yandan, Arsenal'in merkez forvet seçenekleri sağlam görünüyor. Viktor Gyokeres geçen yaz kulübün ana santrforu olarak takıma katıldı ve başlangıçtaki adaptasyon döneminin ardından bu role iyice alıştı. Kai Havertz de Arteta'nın planlarında önemli bir figür olmaya devam ediyor ve şu anda sözleşme uzatımı için görüşmeler yapıyor, bu da Arsenal'in seçeneklerini daha da güçlendiriyor.