Getty Images Sport
Çeviri:
Ortaya çıktı: Premier Lig lideri, Atlético Madrid’in eski Manchester City forveti Julian Álvarez’i transfer etmek için harekete geçerken, Arsenal’in bu oyuncu için hazırladığı şaşırtıcı ‘sürpriz’
Arsenal, taktiksel bir hamle ile Alvarez transferini planlıyor
FootballTransfers'e göre Arsenal, Atlético'dan Alvarez'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor ve oyuncunun menajerleriyle ön görüşmeler çoktan yapıldı. Gunners, eski Manchester City forvetini İngiltere'ye geri getirebilecek bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Ancak Arteta, Alvarez'i geleneksel bir santrfor olarak görmüyor. Bunun yerine, Arsenal menajeri Arjantinli oyuncuyu orta sahada değil, hücumun sol kanadında oynatmayı planlıyor. Bu taktiksel değişiklik, Arsenal'in sol kanattaki mevcut seçeneklerine ilişkin endişeleri gidermek amacıyla tasarlandı. Alvarez'in çok yönlülüğü, kulüp hücum hattındaki değişiklikleri değerlendirirken onu cazip bir çözüm haline getiriyor.
- Getty Images
Arteta, Alvarez’ın çok yönlülüğüne değer veriyor
Arteta’nın, Alvarez’in taktiksel esnekliğine ve çeşitli hücum pozisyonlarında görev alabilme yeteneğine hayran olduğu biliniyor. Bu çok yönlülüğün, Arsenal’in uzun vadeli hücum yapısını şekillendirirken izlediği yaklaşımın merkezinde yer aldığı düşünülüyor. Teknik direktör, kendi sistemine uyum sağlayabilen oyunculara değer veriyor ve Alvarez’in “takım içinde farklı rollere uyum sağlama” yeteneğini övüyor. Bu uyum yeteneği, Arsenal’in onu öncelikle kanatta oynatmasına olanak tanıyacak ve aynı zamanda gerektiğinde hücum hattının genelinde destek sağlamasına da imkan verecektir.
Arsenal’in planlarını etkileyen sol kanat belirsizliği
Arsenal’in Alvarez’e olan ilgisi, mevcut sol kanat forvetleriyle ilgili belirsizlikle yakından bağlantılı. Kulüp, forvet hattını yenilemeyi hedeflerken Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli’nin geleceğini değerlendiriyor. Trossard bu yılın sonlarında 32 yaşına girecek olması, sol kanattan istikrarlı bir performans sergileyebilecek daha genç ve uzun vadeli bir seçeneği kadroya katma ihtiyacını daha da acil hale getiriyor. Haberlere göre hem Trossard hem de Martinelli bu yaz satışa çıkarılabilir.
Öte yandan, Arsenal'in merkez forvet seçenekleri sağlam görünüyor. Viktor Gyokeres geçen yaz kulübün ana santrforu olarak takıma katıldı ve başlangıçtaki adaptasyon döneminin ardından bu role iyice alıştı. Kai Havertz de Arteta'nın planlarında önemli bir figür olmaya devam ediyor ve şu anda sözleşme uzatımı için görüşmeler yapıyor, bu da Arsenal'in seçeneklerini daha da güçlendiriyor.
- (C)Getty images
Arsenal, yaz transfer döneminde büyük bir yatırım yapmayı değerlendiriyor
Alvarez'i kadroya katmak için önemli bir mali taahhüt gerekecek. Atlético'nun Arjantinli milli oyuncu için 100 milyon avroyu (87 milyon sterlin/116 milyon dolar) aşan bir transfer ücreti talep etmesi bekleniyor. Oyuncunun İspanyol kulübe yeni bir sözleşme imzalamaya niyetli olmadığını bildirdiği ve bu durumun yaz transfer döneminde ayrılmasına zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.
Arsenal, PSG ve Barcelona gibi rakiplerinin ilgisinin farkında ve transfer döneminin başlarında harekete geçmeyi planlıyor olabilir. Transfer gerçekleşirse, bu transfer muhtemelen Declan Rice'ın ardından Arsenal tarihindeki en pahalı ikinci transfer olacak ve kulübün İngiliz futbolunun zirvesindeki konumunu güçlendirme hedefini vurgulayacak.