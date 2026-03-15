Ortaya çıktı: Premier Lig hakemi Paul Tierney’in rugby ligi efsanesinin ‘beyin çocuğu’na karışmasının ardından Chelsea’nin orta saha toplantısından sorumlu isim

Wigan Warriors'ta efsanevi bir statüye ulaşan 37 yaşındaki Samoalı ikon Isa, Şubat 2025'te kulübün oyuncu destek ve geliştirme sorumlusu olarak atandı. Farklı bir spor dalından gelmesine rağmen, Cobham'daki atmosfer üzerinde etkisi anında hissedildi. Isa'nın futbola geçişi, 2024 yılında kariyerini sonlandıran bir sakatlığın ardından gerçekleşti. Wigan'ın kupa kazandığı dönemde fibula kemiği kırılması ve ayak bileği çıkması nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Kolektif odaklanmanın çok önemli olduğu rugby ligi geçmişine sahip kişilerin buluşu olarak görülen "huddle" uygulaması, Chelsea'nin maç günü rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Rosenior, bir hafta önce BBC'nin Match of the Day programında "Bu, birlikten geliyor" dedi. "Bu, oyunculardan geliyor. Benden gelmiyor. Menajerleri olarak bunu görmek beni gerçekten gururlandırıyor. Sadece benden değil, tüm teknik kadrodan da birçok mesajı benimsediler. Willie Isa harika bir adam ve rugby kökenli, Yeni Zelandalı. Birlikteliğimiz hakkında çok konuştu ve oyuncular da bunu benimsedi."