Ortaya çıktı: Premier Lig hakemi Paul Tierney’in rugby ligi efsanesinin ‘beyin çocuğu’na karışmasının ardından Chelsea’nin orta saha toplantısından sorumlu isim
Rugby liginden ilham
Wigan Warriors'ta efsanevi bir statüye ulaşan 37 yaşındaki Samoalı ikon Isa, Şubat 2025'te kulübün oyuncu destek ve geliştirme sorumlusu olarak atandı. Farklı bir spor dalından gelmesine rağmen, Cobham'daki atmosfer üzerinde etkisi anında hissedildi. Isa'nın futbola geçişi, 2024 yılında kariyerini sonlandıran bir sakatlığın ardından gerçekleşti. Wigan'ın kupa kazandığı dönemde fibula kemiği kırılması ve ayak bileği çıkması nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Kolektif odaklanmanın çok önemli olduğu rugby ligi geçmişine sahip kişilerin buluşu olarak görülen "huddle" uygulaması, Chelsea'nin maç günü rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Rosenior, bir hafta önce BBC'nin Match of the Day programında "Bu, birlikten geliyor" dedi. "Bu, oyunculardan geliyor. Benden gelmiyor. Menajerleri olarak bunu görmek beni gerçekten gururlandırıyor. Sadece benden değil, tüm teknik kadrodan da birçok mesajı benimsediler. Willie Isa harika bir adam ve rugby kökenli, Yeni Zelandalı. Birlikteliğimiz hakkında çok konuştu ve oyuncular da bunu benimsedi."
Törenle ilgili tartışma
Blues, her iki maçın başlama vuruşundan önce bu toplanmayı gerçekleştirirken, bunu tam olarak orta dairede yapma konusundaki ısrarları, Cumartesi günü maç hakemiyle yaşanan garip bir yüzleşmeye yol açtı. Hakem Paul Tierney de olaydaki rolü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Hakem, oradan uzaklaşmak yerine orta dairede yerinde durdu ve bu durum, Enzo Fernandez'in gülmesi ve Cole Palmer'ın ona kolunu dolamasıyla viral olan bir anın yaşanmasına neden oldu. Bu sahneler, tribünden Newcastle taraftarları olarak maçı izleyen televizyon ikilisi Ant ve Dec'in yaptığı bir şakayla karşılaştırıldı.
Chelsea, PGMOL'den açıklama isteyecek
Liam Rosenior durumdan hiç de memnun değildi ve kulübün Tierney’nin pozisyonuyla ilgili resmi bir açıklama talep edeceğini belirtti. Cumartesi günü 1-0 yenildikleri maçın ardından Rosenior, “Bugün bunun neden olduğunu anlamak için PGMOL ve hakemlerle görüşeceğim” dedi. “Bize kural kitabında istediğiniz yerde durabileceğiniz ve meselenin zamanlamayla ilgili olduğu söylendi. Hayal kırıklığına uğradım. Bu konuyu netleştireceğim. Oyuncularımı korumak istiyorum ve oyuna saygı duyuyorum."
Stamford Bridge'de savunma sorunları devam ediyor
Gösterişli hamleler ve taktiksel değişikliklerin ötesinde, istatistikler Chelsea için endişe verici bir tablo çiziyor. The Blues, Ocak ortasından bu yana geçen son 13 maçında sadece bir kez kalesini gole kapatabildi. Everton ve Manchester City ile oynanacak kritik maçlar yaklaşırken, Chelsea savunmadaki sağlamlığını yeniden kazanmanın bir yolunu bulmak zorunda.
