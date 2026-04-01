Ortaya çıktı: Premier Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan takımlar, İtalyan teknik adamı bir teknik direktörden çok daha fazlası haline getirirken, Roberto De Zerbi'ye Tottenham'da 'Sir Alex Ferguson tarzı' bir rol verilecek
De Zerbi için tam kontrolün yeni dönemi
İtalyan basın organı La Gazzetta dello Sport'a göre, Kuzey Londra kulübü De Zerbi'ye 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak ona benzeri görülmemiş bir yetki verdi. Modern Premier Lig yapıları genellikle bir spor direktörünün altında çalışan bir baş antrenörü tercih etse de, Tottenham 46 yaşındaki teknik adama antrenman sahasının çok ötesine uzanan bir etki alanı tanıdı. De Zerbi'nin, bir zamanlar Manchester United'da Ferguson'un sahip olduğu efsanevi kontrol düzeyine benzer şekilde, kulübün futbol operasyonlarının tamamen yenilenmesini denetlemesi bekleniyor. Bu gelişme, kulübün zorlu bir küme düşme mücadelesi vermesine rağmen gerçekleşti.
Klasik yönetici modeline geri dönmek
Sözleşmesinin şartlarına göre, De Zerbi’nin kadro oluşturma ve transfer gibi hayati görevler de dahil olmak üzere tüm futbol kararlarında merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor. Bu, Pep Guardiola ve Mikel Arteta gibi sürekli şampiyonluklar kazanan isimlerin bile katı yönetim yapıları içinde çalıştığı modern futbolda giderek nadir hale gelen bir yapıdır. Rapora göre, eski Brighton teknik direktörü sezon ortasında bu görevi kabul etmekte başlangıçta tereddüt etti. Ancak yönetim ekibi, onu kadrolarına katmak konusunda o kadar kararlıydı ki, onun vizyonuna tamamen uyum sağlamayı kabul ederek kendisine tam yönetim özerkliği sundu.
Hayatta kalma mücadelesiyle büyük hedefler arasında denge kurmak
Büyük planlara rağmen De Zerbi, iç karartıcı bir gerçekle karşı karşıya. Tottenham, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alıyor, 2026'da henüz galibiyet alamadı ve sakatlıklarla boğuşan bir kadroya sahip. Teknik direktör, sıralamada yükselmenin acil gerekliliğini vurgularken, aynı zamanda “büyük başarılara” imza atabilecek bir takım kurmanın önemine de değindi. Ona bu kadar geniş yetki vererek, Spurs geleceğini tek bir felsefeye bağladı. Başarı, Mauricio Pochettino döneminden beri özlenen istikrarı getirebilir, ancak küme düşme, on yılı aşan bu yapıyı ağır bir yük haline getirebilir. Sonuçta taraftarlar, bu benzersiz futbol sesinin yıllardır süren amaçsız harcamalara son vermesini umuyor.
Tottenham'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
Önemli maçlar arasında 12 Nisan'da Sunderland deplasmanı ve 25 Nisan'da ligin son sırasındaki Wolves deplasmanı yer alırken, Leeds United, Aston Villa ve Chelsea ile oynanacak zorlu karşılaşmaların ardından, 24 Mayıs'ta Everton ile oynanacak maçla bu kritik sezon sona erecek.