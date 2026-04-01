Ortaya çıktı: Premier Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan takımlar, İtalyan teknik adamı bir teknik direktörden çok daha fazlası haline getirirken, Roberto De Zerbi'ye Tottenham'da 'Sir Alex Ferguson tarzı' bir rol verilecek

Sözleşmesinin şartlarına göre, De Zerbi’nin kadro oluşturma ve transfer gibi hayati görevler de dahil olmak üzere tüm futbol kararlarında merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor. Bu, Pep Guardiola ve Mikel Arteta gibi sürekli şampiyonluklar kazanan isimlerin bile katı yönetim yapıları içinde çalıştığı modern futbolda giderek nadir hale gelen bir yapıdır. Rapora göre, eski Brighton teknik direktörü sezon ortasında bu görevi kabul etmekte başlangıçta tereddüt etti. Ancak yönetim ekibi, onu kadrolarına katmak konusunda o kadar kararlıydı ki, onun vizyonuna tamamen uyum sağlamayı kabul ederek kendisine tam yönetim özerkliği sundu.