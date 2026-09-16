Ortaya çıktı: Premier League paneli "oybirliğiyle" karara varırken, Arsenal yıldızı Gabriel'in Chelsea maçında Emi Martinez'e KAFASINA TEKME attığı pozisyonda neden kırmızı kart görmediği belli oldu

Çarpışma, 6 Eylül'de Arsenal'ın Chelsea'yi 2-1 mağlup ettiği maçın henüz beşinci dakikasında yaşandı. Ceza sahası içindeki kaotik bir pozisyonda Gabriel'in kramponu Martinez'in kafasına temas etti ve Arjantinli oyuncu derhal tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

Hakem Chris Kavanagh, Brezilyalı stoperi oyundan atmamayı tercih etti; çünkü kalabalık ceza sahasında görüş açısı birkaç oyuncu tarafından kapanmıştı. VAR ekibi pozisyonu inceledi ancak saha kenarındaki monitörde inceleme tavsiyesinde bulunmamayı seçti ve Chelsea oyuncularının itirazlarına rağmen oyun devam etti.

Premier League'in Önemli Maç Olayları Paneli (KMI) şimdi bu çarpışmayı değerlendirdi. Beş üyenin tamamı sahadaki hakemlerin kararını destekleme yönünde oy kullandı ve Arsenal savunmacısını şiddetli hareketten akladı.



