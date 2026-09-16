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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Ortaya çıktı: Premier League paneli "oybirliğiyle" karara varırken, Arsenal yıldızı Gabriel'in Chelsea maçında Emi Martinez'e KAFASINA TEKME attığı pozisyonda neden kırmızı kart görmediği belli oldu

Gabriel
Arsenal
E. Martinez
Chelsea
Premier Lig
Arsenal - Chelsea

Arsenal savunmacısı Gabriel Magalhaes, Chelsea kalecisi Emiliano Martinez'in tıbbi müdahale görmesini gerektiren tartışmalı bir olayın ardından resmen herhangi bir yanlış yapmadığı yönünde aklandı. Brezilyalı savunmacı, Emirates Stadyumu'ndaki hararetli Londra derbisinde eski Arsenal kalecisinin yüzüne kramponuyla gelmiş gibi görünmüştü.

  • Panel, derbideki erken tartışmanın ardından hakeme destek verdi

    Çarpışma, 6 Eylül'de Arsenal'ın Chelsea'yi 2-1 mağlup ettiği maçın henüz beşinci dakikasında yaşandı. Ceza sahası içindeki kaotik bir pozisyonda Gabriel'in kramponu Martinez'in kafasına temas etti ve Arjantinli oyuncu derhal tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

    Hakem Chris Kavanagh, Brezilyalı stoperi oyundan atmamayı tercih etti; çünkü kalabalık ceza sahasında görüş açısı birkaç oyuncu tarafından kapanmıştı. VAR ekibi pozisyonu inceledi ancak saha kenarındaki monitörde inceleme tavsiyesinde bulunmamayı seçti ve Chelsea oyuncularının itirazlarına rağmen oyun devam etti.

    Premier League'in Önemli Maç Olayları Paneli (KMI) şimdi bu çarpışmayı değerlendirdi. Beş üyenin tamamı sahadaki hakemlerin kararını destekleme yönünde oy kullandı ve Arsenal savunmacısını şiddetli hareketten akladı.


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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Resmi karar, boşta kalan top mücadelesini öne çıkardı

    Oy birliğiyle aldıkları kararı açıklayan KMI, ceza sahasındaki kalabalık yapıyı başlıca hafifletici unsur olarak gösterdi.

    "Panel, oy birliğiyle hakemin kırmızı kart vermeme kararını destekledi" ifadeleriyle doğrulama yapıldı Premier League'in resmi internet sitesinde. "Birden fazla oyuncu yerde boş top için mücadele ediyor ve hamle yapıyordu; Gabriel'in hareketi şiddetli hareket ya da ciddi faullü oyun olarak değerlendirilmedi."

    Bu karar, Gabriel'in Arsenal formasıyla çıktığı 265 maçta doğrudan hiç kırmızı kart görmeme istatistiğini korudu. Lille'den 2020'de geldikten bu yana 32 sarı kart gören oyuncu, iki kez oyundan atıldı ve bunların ikisi de ikinci sarı karttan kaynaklandı.


  • Yorumcular, 'şanslı' kurtuluşa şaşkına döndü

    Resmi onaya rağmen, eski Manchester United kaptanı Wayne Rooney, BBC'nin Match of the Day programında bu müdahaleyi sert şekilde kınadı. Rooney, yavaş çekim tekrarların cezasız kalan son derece dikkatsiz bir hareketi ortaya koyduğunu savundu.

    "İlk bakışta bunu gerçekten görmüyorsunuz ama sonra tekrarını izleyip yavaşlattıklarında," dedi Rooney maçın ardından. "Martinez topu elleriyle kontrol etmiş durumda ve Gabriel onun kafasına vuruyor, ayağını savuruyor ve sınırı fazlasıyla aşıyor. Sahada kalması büyük şans."

    Yorumculuk yapan bir diğer isim Ashley Young da bu şaşkınlığı paylaştı ve VAR inceleme sürecini tamamen sorguladı. Young şunları ekledi: "Katılıyorum. Top yerdeyken ve Martinez onu kontrol etmişken, Gabriel çok yükseğe doğru vuruyor. Neden VAR'a gitmediğinden ya da bunu düzgün şekilde inceleyip incelemediklerinden emin değilim çünkü topa hiç yaklaşamıyor. Orada kurtuldu."


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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal kusursuz başlangıcını sürdürürken Chelsea zorlandı

    Bu nefes alma fırsatı, Mikel Arteta'nın ekibinin kritik bir geri dönüşe imza atmasına ve yeni sezona yüzde 100'lük başlangıcını sürdürmesine olanak tanıdı. 117 milyon sterlinlik transfer Morgan Rogers, ikinci dakika dolmadan Emirates'i şoke ettikten sonra Kai Havertz eski kulübüne karşı skoru eşitledi, kaptan Martin Odegaard ise 50. dakikada galibiyet golünü ağlara gönderdi.

    Son şampiyon, dört maçta aldığı dört galibiyetle kusursuz şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, Xabi Alonso'nun Chelsea'si savunmadaki kırılganlıkların sıkıntısını yaşamaya devam ediyor. Büyük harcamalar yapan Chelsea, Premier League'de üst üste 20 maçtır kalesini gole kapatamadı ve kulüp şimdi bu rekoru acilen ele almak zorunda.

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