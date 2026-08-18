Getty Images Sport
Çeviri:
Ortaya çıktı: Pep Guardiola, Rodri'yi Real Madrid'i reddedip Barcelona'ya transfer olmaya ikna etmede gizli bir rol oynadı
Guardiola, Rodri'yi Barcelona'ya katılmaya ikna etti
Rodri, Real Madrid'in ilgisini geri çevirdikten sonra bu yaz Barcelona'ya büyük bir transferi tamamlamak için Katalonya'ya geldi. Orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve bu yılki Ballon d'Or için de öne çıkan adaylar arasında yer almayı sürdürüyor. Son dönemde yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen İspanya yıldızı, milli takımda sergilediği olağanüstü performansların ardından Avrupa'nın birçok dev kulübünün ilgisini çekti.
Santiago Bernabeu'ya bir transfer yakın görünüyordu, ancak orta saha oyuncusu sonunda Katalan devlerini tercih etti. Guardiola ile yapılan kritik bir görüşme, Rodri'nin fikrini değiştirmede belirleyici oldu. City'nin eski hocası, oyun stilinin Barcelona'ya çok daha uygun olduğuna onu ikna etti.
- Getty Images
Gidişatı değiştiren konuşmanın iç yüzü
Guardiola'nın müdahalesinin detayları, İspanyol televizyon programı El Chiringuito'da ortaya çıktı. Muhabir Juanfe Sanz, Rodri'nin futboldan bağımsız olarak aralarındaki yakın ilişki nedeniyle bir sonraki kulübünü netleştirmeden önce Guardiola'nın kişisel görüşünü istediğini açıkladı.
Guardiola, orta sahaya Katalan ekibini seçmesini tavsiye etti ve Barcelona'nın taktik yaklaşımının onun sorunsuz şekilde uyum sağlamasına imkan tanıyacağını vurguladı. Bu yönlendirme, Rodri'nin rotasını değiştirmesinde belirleyici oldu. Blaugrana'nın, Manchester'da Guardiola yönetiminde yaşadığına benzer bir taktik ortam sunduğunu düşünen İspanyol milli oyuncu, geleceğini Camp Nou ekibine bağlamaya karar verdi.
Real Madrid tarzı büyük endişelere yol açtı
Guardiola'nın tavsiyesi, Rodri'nin Real Madrid'e transfer konusunda zaten taşıdığı şüpheleri pekiştirdi. İspanyol yıldızın, başkentte Jose Mourinho'nun taktik sistemine uyum sağlama konusunda çekinceleri vardı. Ballon d'Or etrafındaki gerilim ve önceki olayların ardından Vinicius Junior ile olası ilişkisi de aklını kurcalayan unsurlar arasında yer aldı. Sonuç olarak Barcelona, orta saha oyuncusu için Guardiola'nın Manchester City'deki felsefesiyle çok daha uyumlu bir futbol tarzı sundu ve bu da kararı çok daha net hâle getirdi.
- Getty
Camp Nou'da altın bir gelecek futbolcuyu bekliyor
Barca'yı ezeli rakiplerine tercih eden Rodri, transferinin detaylarını netleştirmeden önce şimdi sağlık kontrolünden geçecek. Ardından, yeni bir Blaugrana oyuncusu olarak resmen tanıtılacak ve kariyerinde ülkesinde yeni bir sayfa açacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun