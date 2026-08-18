Ortaya çıktı: Pep Guardiola, Rodri'yi Real Madrid'i reddedip Barcelona'ya transfer olmaya ikna etmede gizli bir rol oynadı

Rodri, Real Madrid'in ilgisini geri çevirdikten sonra bu yaz Barcelona'ya büyük bir transferi tamamlamak için Katalonya'ya geldi. Orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve bu yılki Ballon d'Or için de öne çıkan adaylar arasında yer almayı sürdürüyor. Son dönemde yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen İspanya yıldızı, milli takımda sergilediği olağanüstü performansların ardından Avrupa'nın birçok dev kulübünün ilgisini çekti.

Santiago Bernabeu'ya bir transfer yakın görünüyordu, ancak orta saha oyuncusu sonunda Katalan devlerini tercih etti. Guardiola ile yapılan kritik bir görüşme, Rodri'nin fikrini değiştirmede belirleyici oldu. City'nin eski hocası, oyun stilinin Barcelona'ya çok daha uygun olduğuna onu ikna etti.