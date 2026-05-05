Ortaya çıktı: Pep Guardiola’nın cesur tahmini, Bayern Münih’i Vincent Kompany’yi işe almaya nasıl ikna etti? Man City efsanesi, Harry Kane ve arkadaşları için “mükemmel” olarak nitelendirildi
Guardiola'nın belirleyici telefon görüşmesi
Bayern, 2024 yazında birçok gözde ismin reddedilmesinin ardından Kompany'yi atayarak sürpriz bir hamle yaptı. Bavyera ekibinin Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner ve hatta Hansi Flick'in geri dönüşü gibi isimlerle temasa geçtiği bildirildi, ancak Kompany'nin Burnley ile Premier Lig'den küme düşmesine rağmen ona yönelmek zorunda kaldı.
Belçikalı teknik adamı işe alma kararı Alman medyasında büyük şüpheyle karşılandı, ancak takım son iki sezonda eski Manchester City kaptanının yönetiminde giderek güçlendi ve Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri haline geldi.
Ancak Kompany'nin eski mentoru, eski işverenlerinden bir telefon alıp "çok geç olmadan onu kapın" demeseydi, Bayern tamamen farklı bir yola gidebilirdi.
Hoeness, DAZN'e verdiği röportajda bu belirleyici anı şöyle anlattı: "Düşünürseniz, ne kadar şanslıydık! Aslında ben de onu daha önce tanımıyordum. Max [Eberl] onu dördüncü veya beşinci seçenek olarak önermişti. Sonra Max, Christoph Freund ile birlikte Burnley'e uçtu. Karl-Heinz [Rummenigge] ve ben de Pep Guardiola'yı aradık. Bize şöyle dedi: 'Onu körü körüne almalısınız, çünkü şimdi almazsanız, iki veya üç yıl içinde City'de olacak.'"
Bayern için 'mükemmel' seçim
Göreve geldiğinden bu yana 40 yaşındaki teknik adam, takımın atmosferini tamamen değiştirdi ve Bayern Münih’i arka arkaya iki Bundesliga şampiyonluğuna ve bir DFL Süper Kupa zaferine taşıdı. 107 maçta 81 galibiyet, 14 beraberlik ve sadece 12 mağlubiyet gibi olağanüstü bir sicile sahip olan Hoeness’in başarısı, tam anlamıyla adanmışlığından kaynaklanıyor.
Hoeness şöyle dedi: "Bence o mükemmel bir insan. Çok zeki, diğerleri de öyleydi. Çok dilli, beş dili akıcı bir şekilde konuşuyor. İlk akşam yemeğinde beni inanılmaz derecede memnun eden bir şey oldu – şöyle dedi: 'Bu meslekte en önemli şey çalışmaktır.' Ayrıca şöyle de dedi: 'Sabah ilk gelen ve akşam en son giden ben olacağım.' Ve bununla, elbette sadece lafta kalmadığını, bunu gerçekten uyguladığını da kanıtladı. Bence en belirleyici nokta buydu."
Tuchel'in yarattığı kargaşanın ardından zihni tazeleyen bir başlangıç
Bayern, Thomas Tuchel yönetimindeki çalkantılı dönemin ardından zihinsel bir sıfırlamaya acilen ihtiyaç duyuyordu. Tuchel, 2022-2023 Bundesliga şampiyonluğunu son haftada dramatik bir şekilde kazanmış olsa da, görevi kısa sürede çöküşe geçti. Kulüp, Alman devinin ligde üçüncü sırada bitirdiği, üçüncü lig takımı Saarbrücken’e karşı utanç verici bir kupa elenmesi yaşadığı ve Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olduğu felaket bir sezonun ortasında, Şubat 2024’te Tuchel’in ayrılacağını duyurdu.
Sadece 61 maçta 16 mağlubiyet ve Flick'in tarihi altı kupa zaferi ile Nagelsmann'ın ani kovulmasından bu yana süren zehirli atmosfer nedeniyle soyunma odası bölünmüştü. Kompany'nin bu seçkin yıldızlardan oluşan kadroyu bir araya getirme becerisi, adeta bir nefes gibi geldi. Önceki yönetimlerin aksine, transferler konusunda kamuoyuna yansıyan bir sürtüşme yok.
Hoeness, bu ferahlatıcı yaklaşımı şöyle vurguladı: "Onu çok özel kılan bir diğer şey de sosyal yetkinliğidir. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmaz. Basında asla kimseyi küçük düşürmez. Asla oyuncularından veya kulüpten kötü konuşmaz. Ya da kötü bir maçın ardından 'Sol bek lazım, şuna ihtiyacımız var, buna ihtiyacımız var' demez. Hayır, kendine bireysel oyuncuları daha iyi hale getirmeyi hedeflemiş ve bunda başarılı olmuştur."
Avrupa için belirleyici bir gece
Bayern, Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i ağırlayacak ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek için ilk maçta aldığı 5-4'lük mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak. Zaten DFB-Pokal finaline kalmış ve Bundesliga şampiyonluğunu garantilemiş olan kulüp, bu sezon tarihi bir kupa hattrikine imza atabilir.