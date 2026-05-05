Ortaya çıktı: Pep Guardiola’nın cesur tahmini, Bayern Münih’i Vincent Kompany’yi işe almaya nasıl ikna etti? Man City efsanesi, Harry Kane ve arkadaşları için “mükemmel” olarak nitelendirildi

Bayern, 2024 yazında birçok gözde ismin reddedilmesinin ardından Kompany'yi atayarak sürpriz bir hamle yaptı. Bavyera ekibinin Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner ve hatta Hansi Flick'in geri dönüşü gibi isimlerle temasa geçtiği bildirildi, ancak Kompany'nin Burnley ile Premier Lig'den küme düşmesine rağmen ona yönelmek zorunda kaldı.

Belçikalı teknik adamı işe alma kararı Alman medyasında büyük şüpheyle karşılandı, ancak takım son iki sezonda eski Manchester City kaptanının yönetiminde giderek güçlendi ve Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri haline geldi.

Ancak Kompany'nin eski mentoru, eski işverenlerinden bir telefon alıp "çok geç olmadan onu kapın" demeseydi, Bayern tamamen farklı bir yola gidebilirdi.

Hoeness, DAZN'e verdiği röportajda bu belirleyici anı şöyle anlattı: "Düşünürseniz, ne kadar şanslıydık! Aslında ben de onu daha önce tanımıyordum. Max [Eberl] onu dördüncü veya beşinci seçenek olarak önermişti. Sonra Max, Christoph Freund ile birlikte Burnley'e uçtu. Karl-Heinz [Rummenigge] ve ben de Pep Guardiola'yı aradık. Bize şöyle dedi: 'Onu körü körüne almalısınız, çünkü şimdi almazsanız, iki veya üç yıl içinde City'de olacak.'"