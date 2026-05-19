Ortaya çıktı: ‘Özel Adam’ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi devreye girerken, Real Madrid’in Jose Mourinho’yu Benfica’dan kurtarmak için ne kadar ödediği

Kulüp ile Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes arasındaki görüşmeler son birkaç gün içinde hızla ilerledi. Teknik direktör kısa süre önce Portekiz'de kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiş olsa da, Bernabéu'da bir yeniden yapılanma projesine liderlik etme fırsatını geri çevirmek imkansızdı.

Mourinho'nun, mevcut sezonun bitiminden sonra görevi devralmak üzere iki yıllık bir sözleşme üzerinde sözlü anlaşmaya vardığı bildirildi.

Teknik direktör, durumla ilgili olarak kısa süre önce şu açıklamayı yaptı: “Real Madrid'den henüz bir haber almadım, ancak hiçbirimiz naif değiliz ve Jorge [Mendes], başkan ve kulüp yönetimi arasında görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta Real Madrid ile şahsen görüşeceğim ve o zaman kararımı vereceğim. Şu ana kadar sadece Real Madrid ile Jorge Mendes arasında görüşmeler yapıldı, benimle değil.”



