AFP
Ortaya çıktı: ‘Özel Adam’ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi devreye girerken, Real Madrid’in Jose Mourinho’yu Benfica’dan kurtarmak için ne kadar ödediği
Real Madrid, Benfica'nın satın alma opsiyonunu devreye soktu
Real Madrid, Benfica'ya sözleşme fesih bedelini ödedikten sonra Mourinho'nun kulübe dönüşünün önünü resmen açtı. Sky Sport Italia'nın haberine göre, İspanyol devi 18 Mayıs Pazartesi günü Lizbon ekibiyle olan sözleşmesini feshetmek için gereken 3 milyon avroluk bedeli ödedi.
Bu hamle, Florentino Perez'in "Özel Adam"ı Madrid'e geri getirme planında belirleyici bir adım olarak değerlendiriliyor. Mourinho artık, 2010 ile 2013 yılları arasında üç sezon geçirdiği ve La Liga, Copa del Rey ile Supercopa de Espana şampiyonluklarını kazandığı kulüple anlaşmasını resmileştirmek için yasal olarak serbest.
Masada iki yıllık bir anlaşma var
Kulüp ile Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes arasındaki görüşmeler son birkaç gün içinde hızla ilerledi. Teknik direktör kısa süre önce Portekiz'de kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiş olsa da, Bernabéu'da bir yeniden yapılanma projesine liderlik etme fırsatını geri çevirmek imkansızdı.
Mourinho'nun, mevcut sezonun bitiminden sonra görevi devralmak üzere iki yıllık bir sözleşme üzerinde sözlü anlaşmaya vardığı bildirildi.
Teknik direktör, durumla ilgili olarak kısa süre önce şu açıklamayı yaptı: “Real Madrid'den henüz bir haber almadım, ancak hiçbirimiz naif değiliz ve Jorge [Mendes], başkan ve kulüp yönetimi arasında görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta Real Madrid ile şahsen görüşeceğim ve o zaman kararımı vereceğim. Şu ana kadar sadece Real Madrid ile Jorge Mendes arasında görüşmeler yapıldı, benimle değil.”
Perez duyuru tarihini belirledi
Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın ardından ikinci sırada bitirdiği, kupa kazanamadığı bir sezonun ardından Perez, hızlı hareket etmeye kararlı.
Haberlere göre kulüp, lig sezonu resmi olarak sona erdiğinde Mourinho'yu yeni teknik direktör olarak tanıtmak için iç bir takvim hazırladı.
Plan, Portekizli teknik adamın dönüşünü önümüzdeki Pazar veya Pazartesi günü duyurmak. Bu tarih, La Liga sezonunun sona ermesiyle çakışıyor; Madrid'in son maçı bu Cumartesi Athletic Club ile oynanacak. Perez, disiplin ve kazanma mentalitesi gerektiren bir soyunma odasını yönetmek için Mourinho'nun karakterinin çok önemli olduğuna inanıyor.
Yaklaşan seçimlerin etkisi
Bu atama, kulüp için siyasi açıdan hassas bir dönemde gerçekleşti; zira Perez kısa süre önce yeni başkanlık seçimleri çağrısında bulunmuştu. Adayların yarışa katılmak için son tarih 23 Mayıs; Perez’in yeniden seçilmesi beklenmekle birlikte, haberlere göre bir liderlik değişikliği olasılığını da değerlendirmiş.
Kaynaklar, Mourinho'nun sözleşmesine kulübü ve olası yeni başkanları korumak için özel bir madde eklenebileceğini belirtiyor, ancak Perez anlaşmanın arkasındaki itici güç olmaya devam ediyor.
Mourinho'nun Alvaro Arbeloa'nın yerini alması bekleniyor ve şimdiden iyileştirilmesi gereken alanları belirlemeye başladı; özellikle son zamanlarda yaşanan sakatlık sorunlarıyla mücadele etmek için takımın kondisyon ve rotasyon politikalarına odaklanıyor.