Ortaya çıktı: Nico Schlotterbeck’in Dortmund ile imzaladığı yeni sözleşmede, Real Madrid’in de aralarında bulunduğu “hayalindeki kulüpler” için özel bir “50-60 milyon avro” serbest kalma maddesi yer alıyor
Dortmund, kilit oyuncularından birini kadrosunda tuttu
Dortmund ile Schlotterbeck arasındaki görüşmeler, kulübün en değerli savunma oyuncularından birini kadrosunda tutmaya çalışması nedeniyle aylardır spekülasyonlara konu olmuştu. Sonunda bir ilerleme kaydedildi ve stoper, kendisini önümüzdeki beş yıl boyunca Signal Iduna Park'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bu sözleşme uzatmasını garantileyerek Dortmund, zorlu bir mali durumu başarıyla atlattı. 26 yaşındaki oyuncu önceki sözleşmesinin son yılına girmiş olsaydı, kulüp 2027'de onu bedelsiz kaybetmemek için bu yaz indirimli bir satış yapmayı düşünmek zorunda kalacaktı.
Avrupa'nın seçkin takımları için özel 'Dünya Kupası maddesi'
Manşetlerde sözleşmenin süresi konuşulsa da, sözleşmenin ince yazılarında Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekecek bir ayrıntı yer alıyor gibi görünüyor. BILD’in haberlerine göre, yeni anlaşmada 50 milyon ile 60 milyon avro arasında bir bedel belirleyen bir çıkış maddesi bulunuyor. Bu madde, uzun vadeli taahhüdüne rağmen Schlotterbeck’e kariyerinin gidişatı üzerinde bir ölçüde kontrol sağlıyor. Yaklaşan Dünya Kupası'nda olağanüstü performanslar sergilerse, bu maddeyi kullanarak Real Madrid ve Bayern Münih gibi "hayalindeki kulüplerden" birine transfer olabilir. Sözde "Dünya Kupası maddesi" müzakerelerin bir parçası olarak anlaşmaya dahil edildi. Bu çıkış maddesi önümüzdeki yazdan itibaren yürürlüğe girecek, ancak yalnızca çok az sayıdaki en üst düzey kulüplere özel olarak tasarlanmıştır.
Bayern Münih'in tutumu ve içteki şüpheler
Bayern, sık sık Almanya'nın en yetenekli oyuncularıyla anılsa da, Schlotterbeck'in transferi yakın gelecekte pek olası görünmüyor. Mevcut durumda, Bayern'in 2026'nın başlarında Dayot Upamecano'nun sözleşmesini uzatmasının ardından Alman milli oyuncuyu kadrosuna katması pek olası değil. Fransız oyuncunun geleceği güvence altına alındığından, Bavyera devi savunma hattının zaten yeterince güçlü olduğunu düşünebilir. Ayrıca, Sabener Strasse'deki iç görüşler, Dortmundlu oyuncunun sistemlerine uygunluğu konusunda bölünmüş görünüyor. Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, Schlotterbeck'in niteliklerinden veya bunların Bayern'in standartlarına uygun olup olmadığından tam olarak ikna olmuş değil gibi görünüyor.
Dortmund için taktiksel bir takviye
Dortmund için bu sözleşme uzatması, serbest kalma bedeli her ne kadar büyük bir tehdit oluştursa da, kısa vadede istikrar sağlıyor. Schlotterbeck’i yeni bir sözleşmeyle bağlayarak, kulüp, oyuncunun önceki sözleşmesinin süresi dolduğunda düşük bir bedelle ayrılma riskini göze almak yerine, ayrılması durumunda önemli bir transfer ücreti alacağını garanti altına aldı. Bu yaz herhangi bir kulübün 50-60 milyon avroluk bu bedeli ödemeyi göze alıp almayacağı henüz belli değil, ancak bu maddenin varlığı, oyuncunun durumundaki dinamikleri tamamen değiştiriyor.