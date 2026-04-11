Ortaya çıktı: Nico Schlotterbeck’in Dortmund ile imzaladığı yeni sözleşmede, Real Madrid’in de aralarında bulunduğu “hayalindeki kulüpler” için özel bir “50-60 milyon avro” serbest kalma maddesi yer alıyor

Manşetlerde sözleşmenin süresi konuşulsa da, sözleşmenin ince yazılarında Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekecek bir ayrıntı yer alıyor gibi görünüyor. BILD’in haberlerine göre, yeni anlaşmada 50 milyon ile 60 milyon avro arasında bir bedel belirleyen bir çıkış maddesi bulunuyor. Bu madde, uzun vadeli taahhüdüne rağmen Schlotterbeck’e kariyerinin gidişatı üzerinde bir ölçüde kontrol sağlıyor. Yaklaşan Dünya Kupası'nda olağanüstü performanslar sergilerse, bu maddeyi kullanarak Real Madrid ve Bayern Münih gibi "hayalindeki kulüplerden" birine transfer olabilir. Sözde "Dünya Kupası maddesi" müzakerelerin bir parçası olarak anlaşmaya dahil edildi. Bu çıkış maddesi önümüzdeki yazdan itibaren yürürlüğe girecek, ancak yalnızca çok az sayıdaki en üst düzey kulüplere özel olarak tasarlanmıştır.