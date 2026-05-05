Ortaya çıktı: Ne kadar kötü durumda olsa da Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne nasıl katılabileceği - ancak bunun için Aston Villa'dan büyük bir iyilik beklemesi gerekiyor
Chelsea, Pazartesi gecesi Nottingham Forest’a karşı evinde 3-0 mağlup oldu ve bu sonuçla Premier Lig sıralamasında dokuzuncu sıraya geriledi. Sezonun geriye sadece üç maçı kalırken, Blues ilk beşin on puan gerisinde bulunuyor ve artık geleneksel lig sıralaması yoluyla Avrupa kupalarına katılma şansını yitirdi. Ancak, Avrupa’nın en prestijli turnuvasına giden karmaşık bir yol hâlâ mevcut. Chelsea’nin ligi altıncı sırada bitirmesi ve Avrupa’daki diğer maçların belirli sonuçlarına bağlı kalması gerekiyor.
UEFA'nın Avrupa Performans Puanı sistemine göre, toplu performansı en iyi olan ligler ekstra bir Şampiyonlar Ligi kontenjanı alabilir. Bu, Avrupa Ligi şampiyonu da Premier Lig'in ilk beşinde bitirirse, İngiltere'nin altıncı sıradaki takımının da eleme şansının olacağı anlamına geliyor.
Aston Villa'nın elinde anahtar var
Chelsea’nin umutları fiilen Unai Emery ve Aston Villa’ya bağlı. Midlands kulübü, Premier Lig’de rahat bir şekilde ilk beşte yer alırken, hâlâ Avrupa Ligi şampiyonluğunun peşinde. Villa bu turnuvayı kazanır ve ligde de ilk beşte bitirirse, Avrupa Ligi yoluyla elde edeceği Şampiyonlar Ligi katılım hakkı, lig sıralamasında bir alt sıradaki “Ek Avrupa Performans Kotasını” devredecektir. Bu da ligi altıncı sırada bitiren takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını sağlayacaktır.
Ancak Villa'nın finale ulaşmak için hala yapması gereken işler var. Öncelikle yarı finalin ikinci ayağında Nottingham Forest'a karşı 1-0'lık toplam skoru tersine çevirmeleri gerekiyor. Ardından finalde Freiburg veya Braga ile karşılaşma ihtimalleri var.
McFarlane, Chelsea'nin hâlâ azimli olduğunu vurguluyor
Geçici teknik direktör Calum McFarlane, matematiksel olasılıkları önemsiz göstererek, takımının sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklandığını vurguladı. Geçici teknik direktör ayrıca, öncelikli hedefinin olası senaryoları hesaplamak yerine performansları iyileştirmek olduğunu da vurguladı.
Football London'ın aktardığına göre, "Evet, takımı tanıyorum" dedi. "Onları bir süredir tanıyorum ve hepsi azimli. Kendileri için en iyisini istiyorlar, bu kulüp için en iyisini istiyorlar ve biz de şu andan sezon sonuna kadar kazanabileceğimiz her maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
"Şu anda odaklanabileceğimiz tek şey, benim odaklanabileceğim tek şey, yarın sahada olacağımız, yarın antrenman yapacağımız ve maçı değerlendireceğimizdir. Nedenini bulmaya çalışacağız ve beş gün sonra Liverpool karşısında performans seviyemizin daha yüksek olmasını sağlamaya çalışacağız. Büyük resme, nedenine bakmıyorum, önemli olan şu an ve şu anki anı değerlendirmek."
Chelsea'nin kazanması ve umut etmesi gerekiyor
Villa Avrupa'da başarılı olsa bile, Chelsea'nin öncelikle kendi başına sıralamada yükselmesi gerekiyor. The Blues, altıncı sıradaki Bournemouth'un dört puan gerisinde, Brentford ve Brighton da onların önünde. Yarış son derece sıkı. Everton, Fulham ve Sunderland da yakın mesafede bulunuyor, bu da Chelsea'ye sezonun son haftalarında neredeyse hiç hata yapma şansı bırakmıyor. The Blues, ancak birkaç rakibini geçerek ve Avrupa'da Aston Villa'dan yardım alarak, imkansız gibi görünen Şampiyonlar Ligi hayallerini canlı tutabilir.
Chelsea, Premier Lig'in son üç maçında Liverpool, Tottenham ve Sunderland ile karşılaşacak, ayrıca 16 Mayıs'ta Manchester City ile FA Cup finalinde karşılaşacak.