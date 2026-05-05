Ortaya çıktı: Ne kadar kötü durumda olsa da Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne nasıl katılabileceği - ancak bunun için Aston Villa'dan büyük bir iyilik beklemesi gerekiyor

Chelsea, Pazartesi gecesi Nottingham Forest’a karşı evinde 3-0 mağlup oldu ve bu sonuçla Premier Lig sıralamasında dokuzuncu sıraya geriledi. Sezonun geriye sadece üç maçı kalırken, Blues ilk beşin on puan gerisinde bulunuyor ve artık geleneksel lig sıralaması yoluyla Avrupa kupalarına katılma şansını yitirdi. Ancak, Avrupa’nın en prestijli turnuvasına giden karmaşık bir yol hâlâ mevcut. Chelsea’nin ligi altıncı sırada bitirmesi ve Avrupa’daki diğer maçların belirli sonuçlarına bağlı kalması gerekiyor.

UEFA'nın Avrupa Performans Puanı sistemine göre, toplu performansı en iyi olan ligler ekstra bir Şampiyonlar Ligi kontenjanı alabilir. Bu, Avrupa Ligi şampiyonu da Premier Lig'in ilk beşinde bitirirse, İngiltere'nin altıncı sıradaki takımının da eleme şansının olacağı anlamına geliyor.