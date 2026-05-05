Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Ortaya çıktı: Ne kadar kötü durumda olsa da Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne nasıl katılabileceği - ancak bunun için Aston Villa'dan büyük bir iyilik beklemesi gerekiyor

Chelsea
Şampiyonlar Ligi
Aston Villa
Premier Lig
Ligi Europa

Chelsea, Premier Lig'de ilk beşte yer alma yarışından artık kopmuş durumda, ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için dar ve zorlu bir yol hâlâ mevcut. The Blues, Premier Lig'de altıncı sıraya yükselmek zorunda; bunun için de Aston Villa'nın Avrupa'da kendilerine hayati bir iyilik yapmasını ummak zorundalar.

  • Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki zayıf umudu açıklanıyor

    Chelsea, Pazartesi gecesi Nottingham Forest’a karşı evinde 3-0 mağlup oldu ve bu sonuçla Premier Lig sıralamasında dokuzuncu sıraya geriledi. Sezonun geriye sadece üç maçı kalırken, Blues ilk beşin on puan gerisinde bulunuyor ve artık geleneksel lig sıralaması yoluyla Avrupa kupalarına katılma şansını yitirdi. Ancak, Avrupa’nın en prestijli turnuvasına giden karmaşık bir yol hâlâ mevcut. Chelsea’nin ligi altıncı sırada bitirmesi ve Avrupa’daki diğer maçların belirli sonuçlarına bağlı kalması gerekiyor.

    UEFA'nın Avrupa Performans Puanı sistemine göre, toplu performansı en iyi olan ligler ekstra bir Şampiyonlar Ligi kontenjanı alabilir. Bu, Avrupa Ligi şampiyonu da Premier Lig'in ilk beşinde bitirirse, İngiltere'nin altıncı sıradaki takımının da eleme şansının olacağı anlamına geliyor.

    • Reklam
  • Aston Villa FC v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport

    Aston Villa'nın elinde anahtar var

    Chelsea’nin umutları fiilen Unai Emery ve Aston Villa’ya bağlı. Midlands kulübü, Premier Lig’de rahat bir şekilde ilk beşte yer alırken, hâlâ Avrupa Ligi şampiyonluğunun peşinde. Villa bu turnuvayı kazanır ve ligde de ilk beşte bitirirse, Avrupa Ligi yoluyla elde edeceği Şampiyonlar Ligi katılım hakkı, lig sıralamasında bir alt sıradaki “Ek Avrupa Performans Kotasını” devredecektir. Bu da ligi altıncı sırada bitiren takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını sağlayacaktır.

    Ancak Villa'nın finale ulaşmak için hala yapması gereken işler var. Öncelikle yarı finalin ikinci ayağında Nottingham Forest'a karşı 1-0'lık toplam skoru tersine çevirmeleri gerekiyor. Ardından finalde Freiburg veya Braga ile karşılaşma ihtimalleri var.

  • McFarlane, Chelsea'nin hâlâ azimli olduğunu vurguluyor

    Geçici teknik direktör Calum McFarlane, matematiksel olasılıkları önemsiz göstererek, takımının sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklandığını vurguladı. Geçici teknik direktör ayrıca, öncelikli hedefinin olası senaryoları hesaplamak yerine performansları iyileştirmek olduğunu da vurguladı.

    Football London'ın aktardığına göre, "Evet, takımı tanıyorum" dedi. "Onları bir süredir tanıyorum ve hepsi azimli. Kendileri için en iyisini istiyorlar, bu kulüp için en iyisini istiyorlar ve biz de şu andan sezon sonuna kadar kazanabileceğimiz her maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

    "Şu anda odaklanabileceğimiz tek şey, benim odaklanabileceğim tek şey, yarın sahada olacağımız, yarın antrenman yapacağımız ve maçı değerlendireceğimizdir. Nedenini bulmaya çalışacağız ve beş gün sonra Liverpool karşısında performans seviyemizin daha yüksek olmasını sağlamaya çalışacağız. Büyük resme, nedenine bakmıyorum, önemli olan şu an ve şu anki anı değerlendirmek."

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea'nin kazanması ve umut etmesi gerekiyor

    Villa Avrupa'da başarılı olsa bile, Chelsea'nin öncelikle kendi başına sıralamada yükselmesi gerekiyor. The Blues, altıncı sıradaki Bournemouth'un dört puan gerisinde, Brentford ve Brighton da onların önünde. Yarış son derece sıkı. Everton, Fulham ve Sunderland da yakın mesafede bulunuyor, bu da Chelsea'ye sezonun son haftalarında neredeyse hiç hata yapma şansı bırakmıyor. The Blues, ancak birkaç rakibini geçerek ve Avrupa'da Aston Villa'dan yardım alarak, imkansız gibi görünen Şampiyonlar Ligi hayallerini canlı tutabilir.

    Chelsea, Premier Lig'in son üç maçında Liverpool, Tottenham ve Sunderland ile karşılaşacak, ayrıca 16 Mayıs'ta Manchester City ile FA Cup finalinde karşılaşacak.

Ligi Europa
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE