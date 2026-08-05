Gelişinin ardından Salah'ın yeni renklerini giydiği görüntüler ortaya çıktı, ancak en büyük yankıyı uyandıran şey sırtındaki numara oldu. Liverpool'da 11, Mısır'da ise 10 numarayla özdeşleşen Salah, yeni evinde 61 numaralı formayla görüldü.

talkSPORT'a göre bu tercih, 61'in bölge alan kodu olarak kullanıldığı Trabzon'un yerel kültürüne derinden bağlı. Bu numara o kadar büyük önem taşıyor ki taraftarlar geleneksel olarak her maçın 61. dakikasını statta havai fişekler, konfetiler ve coşkulu tezahüratlarla adeta görsel bir şölene dönüştürüyor.

Salah, Cihan Canak, Yusuf Yazici ve Abdulkadir Parmak'ın izinden giderek bu özel sorumluluğu üstlenen oyuncular zincirinin son halkası oldu. Mısır Kralı, bu rakamları sırtına geçirerek kendisini anında kulübün kimliğinin bir parçası hâline getiriyor.

Ancak 61'in bu sezon onun resmî kadro numarası olup olmayacağı henüz doğrulanmadı. Transferi kutlamak için tanıtımı sırasında yalnızca sembolik formayı giymiş olabilir.