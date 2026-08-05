Anadolu Agency
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Ortaya çıktı: Mohamed Salah'ın, Liverpool'dan ayrılmasının ardından Trabzonspor'a sürpriz transferini tamamladıktan sonra neden şaşırtıcı bir forma numarası seçtiği belli oldu
Süper Lig'e sürpriz transfer hamlesi
Futbol dünyasını hazırlıksız yakalayan bu transferde Salah, Türkiye Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a katılmak için iki yıllık sözleşme üzerinde anlaşmasının ardından sonunda sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Bu anlaşmaya giden yol sorunsuz olmadı; Avrupa ve Orta Doğu'dan birçok kulüp eski Liverpool kanat oyuncusunun durumunu yakından takip etti. Daha önce eski Roma yıldızını kadrosuna katmak için en güçlü adayın Beşiktaş olduğu düşünülüyordu, ancak anlaşma sonunda mali kısıtlamalar nedeniyle çöktü. Buna karşın Trabzonspor, ona yıllık 17 milyon € değerinde kazançlı bir paket sunarak bu efsaneyi kadrosuna katmayı başardı ve onu Süper Lig'in en çok kazanan oyuncusu yaptı.
- Trabzonspor - X
Salah'ın neden 61 numarayı seçtiği
Gelişinin ardından Salah'ın yeni renklerini giydiği görüntüler ortaya çıktı, ancak en büyük yankıyı uyandıran şey sırtındaki numara oldu. Liverpool'da 11, Mısır'da ise 10 numarayla özdeşleşen Salah, yeni evinde 61 numaralı formayla görüldü.
talkSPORT'a göre bu tercih, 61'in bölge alan kodu olarak kullanıldığı Trabzon'un yerel kültürüne derinden bağlı. Bu numara o kadar büyük önem taşıyor ki taraftarlar geleneksel olarak her maçın 61. dakikasını statta havai fişekler, konfetiler ve coşkulu tezahüratlarla adeta görsel bir şölene dönüştürüyor.
Salah, Cihan Canak, Yusuf Yazici ve Abdulkadir Parmak'ın izinden giderek bu özel sorumluluğu üstlenen oyuncular zincirinin son halkası oldu. Mısır Kralı, bu rakamları sırtına geçirerek kendisini anında kulübün kimliğinin bir parçası hâline getiriyor.
Ancak 61'in bu sezon onun resmî kadro numarası olup olmayacağı henüz doğrulanmadı. Transferi kutlamak için tanıtımı sırasında yalnızca sembolik formayı giymiş olabilir.
Resmî doğrulama ve geliş
Trabzonspor, görüşmelerin son aşamalarında şeffaf davrandı ve takipçilerini sosyal medya platformları üzerinden sürekli bilgilendirdi. Kulüp, resmî açıklamasında onun geliş sürecine ilişkin takvimi şu sözlerle paylaştı: "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır.
"Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar gün içerisinde kulübümüzün resmî iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Anlaşma etrafındaki heyecan, Mısır piramidinin yer aldığı bir tanıtım videosunun yayımlanmasının ardından Salah'ın ilk kez Trabzonspor formasıyla çekilmiş fotoğraflarının paylaşılmasıyla zirveye çıktı.
- Getty Images Sport
Salah'ın taraftarlara mesajı
Transferle ilgili sessizliğini bozan Salah, sağlık kontrolünü tamamlamak ve imza işlemlerini gerçekleştirmek için seyahat ederken taraftarlara doğrudan seslendi. Kulübün paylaştığı kısa videoda hücum oyuncusu, yeni meydan okumadan güç almış gibi görünüyordu. "Trabzon, hazır mısın?" dedi. "Sizi duyabiliyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize Her Yer Trabzon! (Bizim için her yer Trabzon!)"
Premier League'de çok sayıda rekor kırdığı ve mümkün olan her büyük kupayı kazandığı yaklaşık on yıllık üstünlüğün ardından bu transfer, Salah'ın kariyerinde önemli bir yeni döneme işaret ediyor. Tecrübeli kanat oyuncusunun, Trabzonspor geçen sezonki üçüncülük derecesini geliştirmeyi hedeflerken hücum hattına liderlik etmesi beklenecek.
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